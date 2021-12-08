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Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Тернопольской области, пострадали 9 человек, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Происшествие с потерпевшими произошло в среду, 8 декабря, около 17 часов вблизи села Лозовая Тернопольского района. На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовые микроавтобусы Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Тернопольской области, пострадали 9 человек, - Нацполиция 01

По предварительной информации, за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились девять пострадавших, среди них - водитель маршрутки, курсировавшей из Тернополя в Кременец.

Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Тернопольской области, пострадали 9 человек, - Нацполиция 02

На месте происшествия работают правоохранители.

Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Тернопольской области, пострадали 9 человек, - Нацполиция 03

Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований согласно ст.286 УК Украины.

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Дорога хороша. Можна взлітати.
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08.12.2021 18:27 Ответить
Сьогодні дуже слизько, на ямах навіть кидало авто, спасала гума, хоча дуже небезпечно, бусик важкіший і більш стійкий на дорозі, а зараз у Київській області місцями каток на дорозі, там мабуть не краще. Утримуйтесь їздити по льоду, це найбільша небезпека на дорозі, навіть літаки на обльоденілу полосу не сідають.
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08.12.2021 18:36 Ответить
все стали летунами, разбегаемось!
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08.12.2021 18:36 Ответить
Должна быть ответсвеность от перевозчика,по миллиону каждому постраждалому,вот тогда будет порядок.А так отвечает только идиот водила.
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08.12.2021 18:37 Ответить
на миллион страховки - вяплаты нужно заплатить тысяч 20 страхового взноса
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08.12.2021 18:40 Ответить
Ніби у всіх квитки є.
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08.12.2021 18:50 Ответить
таке враження,що війна перемістилась на українські дороги
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08.12.2021 19:37 Ответить
Это не пассажирский автобус - это гробовозка на колесах. Когда запретят перевозить пассажиров таким видом транспорта? Спринтеры, кустарно переделанные, с сидениями прикрученными саморезами к полу, с расстоянием между пассажирами, что нельзя иногда ноги встравить, и им подобные, с отсутствием какой-либо безопасности как таковой.
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08.12.2021 20:55 Ответить
Добре, що хоч всі живі.
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09.12.2021 04:55 Ответить
 
 