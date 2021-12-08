Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Тернопольской области, пострадали 9 человек, - Нацполиция. ФОТО

Происшествие с потерпевшими произошло в среду, 8 декабря, около 17 часов вблизи села Лозовая Тернопольского района. На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовые микроавтобусы Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации, за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились девять пострадавших, среди них - водитель маршрутки, курсировавшей из Тернополя в Кременец.

На месте происшествия работают правоохранители.

Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований согласно ст.286 УК Украины.

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