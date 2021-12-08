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Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Тернопольской области, пострадали 9 человек, - Нацполиция. ФОТО
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Происшествие с потерпевшими произошло в среду, 8 декабря, около 17 часов вблизи села Лозовая Тернопольского района. На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовые микроавтобусы Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По предварительной информации, за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились девять пострадавших, среди них - водитель маршрутки, курсировавшей из Тернополя в Кременец.
На месте происшествия работают правоохранители.
Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований согласно ст.286 УК Украины.
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