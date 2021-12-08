Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден. ВИДЕО
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Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о том, могут ли американские военные быть отправлены в Украину для ее защиты от РФ.
По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.
При этом он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.
По данным американских СМИ, Байден также заявил журналистам, что на состоявшихся во вторник переговорах "четко разъяснил Путину, что, если Россия вторгнется в Украину, будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался".
"Россия ожидают серьезные последствия при вторжении в Украину", - приводит слова Байдена агентство Bloomberg.
Пожалуйста, подождите...
П.С. сам Петр Алексеевич теж був відсутнім при том голосовании, что показывает "важность" того голосования.
Беседа Байден-Путлер это очередной цирк Шапито в экране монитор а...
Надобраныч Панове...
Дохєра поцрєотично сочуйствующих.Тільки воювати нікому.
Армия США - сборище наркоманов и гомосексуалистов может только бомбить чабанов и бедуинов с копьями в пустыне!
Учитесь хлопчики!!
а Чегевара,был не просто ********,садист,палач и людоед!
Бот лахтинский, штаты своего в Афгане (уничтожения тех, кто причастен к терактам 09/2001) добились давным давно. После этого ещё двадцать лет пытались сделать из продажных обезьян людей, тратя на это кучу денег. Потом плюнули и ушли, а местные даже не пытались сопротивляться бородатым чувакам с автоматами. Но у кремлёвских это превратилось в "абратиле в паничискае бегсцтво".
Following the September 11 attacks in 2001, then-US President George W. Bush demanded that the Taliban, then-de facto ruling Afghanistan, extradite Osama bin Laden, the mastermind of the attacks and who was, until then, freely operating within the country. The Taliban's refusal to do so led to the invasion of the country; the Taliban and their al-Qaeda allies were mostly defeated and expelled from major population centers by US-led forces and the Northern Alliance.
Кремль своїми діями біля кордонів України і опосередковано на білорусько-польському кордоні, примусив Захід консолідуватися і уперше з 2014 року продумати спільну стратегію і тактику стримування Росії, повернувши її «зброю проти неї самої», зазначають оглядачі.
Навіть висвітлення теми формування ударного угрупування російських військ поблизу кордонів України в американських і європейських ЗМІ виглядало як певна інформаційна кампанія: чи не щодня з'являлися нові повідомлення із супутниковими знімками та картами можливих напрямків вторгнення.
До розмови із Володимиром Путіним президент США підійшов, маючи вже готовий план можливих об'єднаних дій із європейськими союзниками і сама зустріч стала своєрідним «оголошенням намірів протидії», якщо Росія спробує наростити агресію. Окрім того, США продемонстрували, що координують свої дії з Україною, готуючись до перемов із Кремлем.
Ще напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна західні ЗМІ повідомили, що США, проконсультувавшись із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією, сформували «агресивний пакет» санкцій, до яких входить у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і відключення від системи SWIFT, що зробить неможливими зовнішні банківські операції Росії.
«Тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році», - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися у разі нового вторгнення Росії в Україну.
Натомість, інші політичні оглядачі вважають, що Путін досягнув того, чого хотів, стягуючи війська до кордонів України. «Хотів прямих переговорів із Байденом - отримав, хотів «розблокування Північного потоку-2» - теж отримав».
Gurdian наголошує, що сторони не надто просунулись у розв'язанні «української кризи». Однак, Путін почув прямо від Байдена, що чекає Росію в разі ескалації, а також те, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу США, а НАТО немає механізмів обмежувати прагнення будь-яких країн долучитися до Північноатлантичного альянсу.
Обнадійливим називають експерти те, що лідери США і Росії пообіцяли продовжити діалог на рівні адміністрацій, який, можливо, і буде комунікацією щодо деескалації ситуацію поблизу кордонів України.
«Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію, і США будуть робити це у тісній координації з союзниками та партнерами», - мовиться в офіційній заяві Білого дому.
Про наявність досягнутих компромісів вказують і зміни в оборонному бюджеті США на 2022 рік, проєкт якого був підтриманий 7 грудня Палатою представників і опублікований одразу після завершення розмови Байдена і Путіна,
Як свідчить звіт профільного комітету Палати представників США, із проєкту оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік зникли пункт про санкції проти російського газогону «Північний потік-2» і пункт про санкції проти російського державного боргу.
Разом із тим, у проєкті передбачене виділення:
300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України;
150 мільйонів доларів на ініціативу гарантування безпеки країн Балтії;.
4 мільярдів доларів на Європейську оборонну ініціативу.
https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html