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Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден. ВИДЕО

Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о том, могут ли американские военные быть отправлены в Украину для ее защиты от РФ.

По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

При этом он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.

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По данным американских СМИ, Байден также заявил журналистам, что на состоявшихся во вторник переговорах "четко разъяснил Путину, что, если Россия вторгнется в Украину, будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался".

"Россия ожидают серьезные последствия при вторжении в Украину", - приводит слова Байдена агентство Bloomberg.
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Топ комментарии
+33
Але ж у якого кацапа не спитай, всі як один скажуть - вони в Україні воюють проти штатів.
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08.12.2021 18:49
+20
Що забули про нігерів на "Абрамсах" на вулицях Донецька ???)))
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08.12.2021 18:54
+19
Украина просто способна навалять свинособакам самостоятельно! и то что об этом говорит Байден - это признание нашим ребятам! и "открытие глаз" пуйлу и его свиньям: "наша помощь не потребуется, Украинская Армия вас ****** самостоятельно"
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08.12.2021 18:59
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я цитирую Юрия Швеца. у него есть подробный разбор, как Ермак этим занимался...
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08.12.2021 20:14 Ответить
Первый раз просил Порошенко в 2014 году. Тогда, дали, вроде Тунису. Второй раз уже Рада просила в 16 или 17 м году, дали тогда Бразилии. Если вы имеете ввиду относительно недавнее голосование в Раде, то, что предлагал Гончаренко. Так там половина евросолидарности либо не была на заседании, либо не голосовала.
П.С. сам Петр Алексеевич теж був відсутнім при том голосовании, что показывает "важность" того голосования.
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08.12.2021 20:55 Ответить
Україні треба просто замінувати на випадок російського вторгнення об'єкт "укриття" в Прип'яті та решту енергоблоків на АЕС, і тоді і США, і Великобританія, і навіть Франція з ФРН швидко вирішать, що краще вже всім їм послати в Україну експедиційні корпуси. Зеленському просто варто показати світу, що він на порядок божевільніший за Путіна .
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08.12.2021 19:37 Ответить
Краще йди мінуй московію ...
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08.12.2021 20:19 Ответить
Великі війни виграються "остеревенінням народу": хто готовий більш оскаженіло гинути і вбивати, той завжди перемагає.
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08.12.2021 20:51 Ответить
Короче выскажу свое мнение, а не Пионтковского или Портникова...

Беседа Байден-Путлер это очередной цирк Шапито в экране монитор а...
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08.12.2021 19:39 Ответить
наверное это правдивый и охлаждающий буйные головы ответ (который понравится и *****) и который ничего нового не сказал тем, кто надеется только на свою Армию, ветеранов, волонтеров да и на просто патриотов... потому что военная помощь, это не обязательно войска...
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08.12.2021 19:44 Ответить
Ого дэбилов - стратегов налетело, в очередь сукины дети, в очередь!
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08.12.2021 19:45 Ответить
https://youtu.be/dQ9Y_KGu-Iw ...Мой Самый сок...
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08.12.2021 19:47 Ответить
Типа Путлер Капут...
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08.12.2021 19:48 Ответить
Вьсо пропало.Байден слил Украину!Бида.Бида.Пионтковский сказал!Ко ко ко.Кудах тах.
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08.12.2021 19:52 Ответить
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08.12.2021 20:17 Ответить
Американская авиабаза была в Полтаве в 1944 году... а теперь будут по всей Украине... НАТО в Кожну ХАТУ...Крысы кремлевские...
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08.12.2021 19:54 Ответить
Байден сказав те що всі давно вже знають і розуміють . Не бачу тут ніякої - зради . .
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08.12.2021 19:54 Ответить
Не всі розуміють. Трампісти від Байдена очікували та очікують початок Третьої світової.
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14.12.2021 00:12 Ответить
В Афганістані також американці не воювали на боці афганців. Результат покійного срср всі знають.
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08.12.2021 19:56 Ответить
За даними американських ЗМІ, Байден також заявив журналістам, що на переговорах, які відбулися у вівторок, "чітко роз'яснив Путіну, що, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими той ніколи не стикався". - тобто,якщо рашист окупує більшу частину України ,то громадяни України , жителі окупованих рашистом українських територій , теж відчують такі ж економічні американські наслідки ,з якими ніколи не стикались?
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08.12.2021 20:01 Ответить
Фишка тут в другом...директор ЦРУ Бернс был с двухдневным визитом недавно в Москве...итог визита... США и РАБссия не будут убивать друг друга....
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08.12.2021 20:04 Ответить
Пойду в Ютьюб...послухаю що казав Виталя Портников по поводу этого цирка...

Надобраныч Панове...
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08.12.2021 20:07 Ответить
норм, все верно. как говорили в пору моей молодости в стройньіх рядах "непобедимой и легендарной" - " если сам себе не нужен, нах@й нужен тьі кому то"
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08.12.2021 20:12 Ответить
Пуйлушу даже войск на надо пугать, достаточно Байдена! Человек Америка, супермен! Вот она сила Марвелл!
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08.12.2021 20:31 Ответить
От мені,***,подобається,коли усякі сцикуни волають: - Ой суки мурликанці!!!Вони не хочуть за нас воювати!!! - Та заваліть хлєбала.Ви самі збираєтесь воювати?Ні?..
Дохєра поцрєотично сочуйствующих.Тільки воювати нікому.
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08.12.2021 20:37 Ответить
правильно, хватит и обеспокоенности, главное сделали- насрали
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08.12.2021 20:41 Ответить
Повторюсь ещё раз-мне бежать некуда и я лично готов умереть на своей земле,отправив в пекло какое-то количество кацапов,пришедших на мою землю,всё остальное-меня не колышит,просто-абсолютно.
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08.12.2021 20:42 Ответить
Дык, за чем остановка? Они уже 8 лет, как пришли...
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08.12.2021 21:00 Ответить
Трусливый старый пень .
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08.12.2021 21:11 Ответить
"Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден"
Армия США - сборище наркоманов и гомосексуалистов может только бомбить чабанов и бедуинов с копьями в пустыне!
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08.12.2021 21:16 Ответить
Друзья, в любом случае, рассчитывать нужно только на самих себя.
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08.12.2021 21:17 Ответить
в Афганистане народ вооруженный трофейным оружием, разгромил и обратил в паническое бегство крупнейшую международную бандгруппировку во главе со сверхдержавой США!!
Учитесь хлопчики!!
а Чегевара,был не просто ********,садист,палач и людоед!
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08.12.2021 21:26 Ответить
> "разгромил и обратил в паническое бегство крупнейшую международную бандгруппировку во главе со сверхдержавой США!!"

Бот лахтинский, штаты своего в Афгане (уничтожения тех, кто причастен к терактам 09/2001) добились давным давно. После этого ещё двадцать лет пытались сделать из продажных обезьян людей, тратя на это кучу денег. Потом плюнули и ушли, а местные даже не пытались сопротивляться бородатым чувакам с автоматами. Но у кремлёвских это превратилось в "абратиле в паничискае бегсцтво".
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08.12.2021 21:32 Ответить
а причем афганистан и теракты? смертники то в основном саудиты были
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08.12.2021 23:31 Ответить
Смертники то шестёрки-исполнители. Контроль шёл из Афганистана.

Following the September 11 attacks in 2001, then-US President George W. Bush demanded that the Taliban, then-de facto ruling Afghanistan, extradite Osama bin Laden, the mastermind of the attacks and who was, until then, freely operating within the country. The Taliban's refusal to do so led to the invasion of the country; the Taliban and their al-Qaeda allies were mostly defeated and expelled from major population centers by US-led forces and the Northern Alliance.
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09.12.2021 01:27 Ответить
не моешься наверно,вот и несет кацапсиной
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08.12.2021 21:46 Ответить
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08.12.2021 21:51 Ответить
Висновки

Кремль своїми діями біля кордонів України і опосередковано на білорусько-польському кордоні, примусив Захід консолідуватися і уперше з 2014 року продумати спільну стратегію і тактику стримування Росії, повернувши її «зброю проти неї самої», зазначають оглядачі.

Навіть висвітлення теми формування ударного угрупування російських військ поблизу кордонів України в американських і європейських ЗМІ виглядало як певна інформаційна кампанія: чи не щодня з'являлися нові повідомлення із супутниковими знімками та картами можливих напрямків вторгнення.

До розмови із Володимиром Путіним президент США підійшов, маючи вже готовий план можливих об'єднаних дій із європейськими союзниками і сама зустріч стала своєрідним «оголошенням намірів протидії», якщо Росія спробує наростити агресію. Окрім того, США продемонстрували, що координують свої дії з Україною, готуючись до перемов із Кремлем.

Ще напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна західні ЗМІ повідомили, що США, проконсультувавшись із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією, сформували «агресивний пакет» санкцій, до яких входить у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і відключення від системи SWIFT, що зробить неможливими зовнішні банківські операції Росії.

«Тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році», - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Натомість, інші політичні оглядачі вважають, що Путін досягнув того, чого хотів, стягуючи війська до кордонів України. «Хотів прямих переговорів із Байденом - отримав, хотів «розблокування Північного потоку-2» - теж отримав».

Gurdian наголошує, що сторони не надто просунулись у розв'язанні «української кризи». Однак, Путін почув прямо від Байдена, що чекає Росію в разі ескалації, а також те, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу США, а НАТО немає механізмів обмежувати прагнення будь-яких країн долучитися до Північноатлантичного альянсу.

Обнадійливим називають експерти те, що лідери США і Росії пообіцяли продовжити діалог на рівні адміністрацій, який, можливо, і буде комунікацією щодо деескалації ситуацію поблизу кордонів України.

«Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію, і США будуть робити це у тісній координації з союзниками та партнерами», - мовиться в офіційній заяві Білого дому.

Про наявність досягнутих компромісів вказують і зміни в оборонному бюджеті США на 2022 рік, проєкт якого був підтриманий 7 грудня Палатою представників і опублікований одразу після завершення розмови Байдена і Путіна,

Як свідчить звіт профільного комітету Палати представників США, із проєкту оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік зникли пункт про санкції проти російського газогону «Північний потік-2» і пункт про санкції проти російського державного боргу.

Разом із тим, у проєкті передбачене виділення:

300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України;
150 мільйонів доларів на ініціативу гарантування безпеки країн Балтії;.
4 мільярдів доларів на Європейську оборонну ініціативу.

https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
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09.12.2021 01:18 Ответить
Украинцы ездили воевать в Ирак за американцев так что должок нужно отдавать,не говоря уже о гарантиях США по Будапештскомум меморандуму.
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09.12.2021 03:14 Ответить
Госпаді , одне і теж саме раз за разом , якесь прищелепкувате лівацько неоліберальне журнолістишко , задає одні і тіж самі питання знаючи на них відповідь , потім це підхватує русня на своїх помийках і пабеданосна заявляє "шах і мат укропи , амеріка за вас воювати не буде = ***** тіпа тупий і ще тупіший - єта **** сенсація апять амеріканци отказалісь ваєвать за украАинцев ........******* і наши ще в гонитві за клікбейтом туди ж
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09.12.2021 07:00 Ответить
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