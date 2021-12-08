Шольц о возможной агрессии РФ против Украины: Все должны соблюдать принцип нерушимости границ

Олаф Шольц впервые в качестве канцлера ФРГ высказался о ситуации на границе Украины с Россией и о "Северном потоке-2"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о ситуации на границе России и Украины и возможной эскалации конфликта, Шольц дал понять, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ по урегулированию конфликта.

"Для безопасности и сотрудничества в Европе нерушимость границ - это самое важное. Однажды мы это уже поняли, и это понимание имело успех. Оно привело к тому, что объединение Германии стало возможным, что "железный занавес" исчез, что многие страны, которыми руководила диктатура коммунизма, стали частью Европейского Союза, являвшегося демократическим прорывом.

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Говоря о вероятности применения санкций в отношении РФ в случае возможного вторжения на территорию Украины, преемник Меркель повторил: "У нас ясная позиция. Мы хотим, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если этого не произойдет".

Шольц также высказался по поводу газопровода "Северный поток-2", напомнив, что его сертификация еще не завершена.

"Федеральное сетевое агентство вскоре примет решение, многие решения уже были приняты, иначе бы газопровод не удалось бы достроить. Я думаю, всем понятно, что мы будем выступать за то, чтобы не было конфронтации", - сказал немецкий политик. По словам канцлера ФРГ, важно, чтобы Германия настаивала на верховенстве права при решении, в частности вопросов, связанных со строительством и запуском газопровода.