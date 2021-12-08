Шольц о возможной агрессии РФ против Украины: Все должны соблюдать принцип нерушимости границ
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Олаф Шольц впервые в качестве канцлера ФРГ высказался о ситуации на границе Украины с Россией и о "Северном потоке-2"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос о ситуации на границе России и Украины и возможной эскалации конфликта, Шольц дал понять, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ по урегулированию конфликта.
"Для безопасности и сотрудничества в Европе нерушимость границ - это самое важное. Однажды мы это уже поняли, и это понимание имело успех. Оно привело к тому, что объединение Германии стало возможным, что "железный занавес" исчез, что многие страны, которыми руководила диктатура коммунизма, стали частью Европейского Союза, являвшегося демократическим прорывом.
Говоря о вероятности применения санкций в отношении РФ в случае возможного вторжения на территорию Украины, преемник Меркель повторил: "У нас ясная позиция. Мы хотим, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если этого не произойдет".
Шольц также высказался по поводу газопровода "Северный поток-2", напомнив, что его сертификация еще не завершена.
"Федеральное сетевое агентство вскоре примет решение, многие решения уже были приняты, иначе бы газопровод не удалось бы достроить. Я думаю, всем понятно, что мы будем выступать за то, чтобы не было конфронтации", - сказал немецкий политик. По словам канцлера ФРГ, важно, чтобы Германия настаивала на верховенстве права при решении, в частности вопросов, связанных со строительством и запуском газопровода.
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ЗЄ-льонкін в спортзалі потєєт маєчку
Платить вам газом за мовчанку.
тот бы начал выступление - "Зольдатен ! Им намен дес фюрер заг ишь ойхь ! "
не,не родственник,точно..
И если Вы его послушаете, то от его (Шольца) монотонности можно уснуть…..как вариант: своих оппонентов заговорит до «смерти»….
А так Вы правы - посмотрим…….
Треба ж якось виправдовувати сцикливу поведінку.
зараз набивають новий чек на торгівлю на крові із парашкою
ГОВНЮК,короче...
- Штольц ?
может быть, может быть....
А еще кто кроме кацапских собак нарушает границы?!
Лицемерный колбасник!
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