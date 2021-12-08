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Шольц о возможной агрессии РФ против Украины: Все должны соблюдать принцип нерушимости границ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Шольц о возможной агрессии РФ против Украины: Все должны соблюдать принцип нерушимости границ

Олаф Шольц впервые в качестве канцлера ФРГ высказался о ситуации на границе Украины с Россией и о "Северном потоке-2"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о ситуации на границе России и Украины и возможной эскалации конфликта, Шольц дал понять, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ по урегулированию конфликта.

"Для безопасности и сотрудничества в Европе нерушимость границ - это самое важное. Однажды мы это уже поняли, и это понимание имело успех. Оно привело к тому, что объединение Германии стало возможным, что "железный занавес" исчез, что многие страны, которыми руководила диктатура коммунизма, стали частью Европейского Союза, являвшегося демократическим прорывом.

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Говоря о вероятности применения санкций в отношении РФ в случае возможного вторжения на территорию Украины, преемник Меркель повторил: "У нас ясная позиция. Мы хотим, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если этого не произойдет".

Шольц также высказался по поводу газопровода "Северный поток-2", напомнив, что его сертификация еще не завершена.

"Федеральное сетевое агентство вскоре примет решение, многие решения уже были приняты, иначе бы газопровод не удалось бы достроить. Я думаю, всем понятно, что мы будем выступать за то, чтобы не было конфронтации", - сказал немецкий политик. По словам канцлера ФРГ, важно, чтобы Германия настаивала на верховенстве права при решении, в частности вопросов, связанных со строительством и запуском газопровода.
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Топ комментарии
+17
Шольцу-якщо що, то кордони України були порушені лапатно-балалайним лайном ще в 2014році...
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08.12.2021 19:27
+13
Й ще один глибоко стурбований
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08.12.2021 19:26
+12
Реальность - Шольцу. Тут-тук-тук(по макитре)!!! Ваши друзья из страны-помойки нарушили неприкосновенность границ Украины в 2014. И продолжают до сих пор.
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08.12.2021 19:36
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Й ще один глибоко стурбований
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08.12.2021 19:26 Ответить
Що зобов'язана забезпечити Україна? На мій погляд відправлення вантажу 200 наприклад в Тамбов! Це по законам війни,це не смішно. Я думаю,що української культури достатньо для забезпечення віддання честі загиблим ворогам!
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08.12.2021 20:56 Ответить
На сьогоднішній день, в Україні є доволі серйозне питання про те,про що мало хто подумав: як кацапів хоронити! Вони ж то скот,це зрозуміло,але ж схожі виключно фізіологічно на людей! Де в наших українських законах це прописано?! Верховна Рада України про це питання ніяких рішень не приймала.
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08.12.2021 21:20 Ответить
а стріляти Градами із Гуково по Україні у 2014 році це була "непорушність кордонів", чи що?..
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08.12.2021 21:22 Ответить
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08.12.2021 19:27 Ответить
хз как эти. но наш похож.
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08.12.2021 19:45 Ответить
то Абрам-бен-хамія
ЗЄ-льонкін в спортзалі потєєт маєчку
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08.12.2021 19:49 Ответить
Шольцу-якщо що, то кордони України були порушені лапатно-балалайним лайном ще в 2014році...
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08.12.2021 19:27 Ответить
Ніііі. Він ніколи не надасть військової допомоги. Він на голці газмяспром
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08.12.2021 19:33 Ответить
Але ж ви потураєте злочинам окупанта, тому він продовжує.
Платить вам газом за мовчанку.
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08.12.2021 19:28 Ответить
напомнило "штандартенфюрер СС Шольц, адъютант группенфюрера СС броневого Мюллера". не из его родни? )))
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08.12.2021 19:28 Ответить
та не,не похоже..
тот бы начал выступление - "Зольдатен ! Им намен дес фюрер заг ишь ойхь ! "
не,не родственник,точно..
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08.12.2021 20:01 Ответить
)))) "ишь" выдаёт в нём тирольца.
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08.12.2021 20:06 Ответить
мёглихервайзе,как говорится..
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08.12.2021 20:23 Ответить
та зихер с тех краёв! ))
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08.12.2021 20:25 Ответить
с берайхов,ты мёхтил гезагтить..
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08.12.2021 20:26 Ответить
))) чульдиґе. ішь верде вайта ауфмеркзам )))
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08.12.2021 20:29 Ответить
дас ист андере захэ,камрад..
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08.12.2021 20:32 Ответить
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08.12.2021 20:06 Ответить
ну і хто скаже, шо це не його воювавшийдід? ну вилитий же, вилитий! )))
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08.12.2021 20:08 Ответить
Это в кино Шольц - всего лишь штандартенфюрер СС (как Штирлиц). А в жизни - Фридрих Карл Макс Шольц - группенфюрер СС (как Мюллер).

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09.12.2021 08:13 Ответить
нихренаси... а в кино тумбочки ремонтировал ))) и - Штирлиц идет по коридору! (сообщал)))))
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09.12.2021 12:19 Ответить
Сподіваюся що він не так як фрау штазі буде блокувати військову допомогу Україні, непогано було б нарешті надати військову допомогу.
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08.12.2021 19:29 Ответить
Будет, непременно будет блокировать! Это такая же падла как и шмеркель.
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08.12.2021 19:32 Ответить
Подивимося.
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08.12.2021 19:33 Ответить
Если честно, то сильных надежд на Шольца лучше не возлагать=>его «победа» на выборах - случай. Почти до последнего у него был «рейтинг» 15%, а потом протупили его «конкуренты» Лашет(смеялся не в подходящий момент в неподходящем месте=>наводнение летом) и Бербок(плагиат)……
И если Вы его послушаете, то от его (Шольца) монотонности можно уснуть…..как вариант: своих оппонентов заговорит до «смерти»….
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08.12.2021 19:54 Ответить
Там в коаліції зелені а в них була жорстка риторика до Росії,тому все одно краще ніж було думаю.
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08.12.2021 20:01 Ответить
У них (зеленых) риторика больше из-за СП-2 и не потому что «зависимость и возможно шантаж от кацапского газа», а потому что влияет на климат и экологию…..
А так Вы правы - посмотрим…….
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08.12.2021 20:05 Ответить
Забыла ещё, что Хабек (партия зелёных) обещал военной помощью……Сейчас министр обороны - Лампрехт (партия Шольца SPD, которая сказала, что всё будет сначала хорошо «взвешиваться» и уже потом приниматься решения=>основание - чтобы не повторился «вывод из Афганистана»…..
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08.12.2021 20:21 Ответить
Если честно то сильные надежды нужно возлагать только на себя, тогда и винить будет кого и усилия допущенные на исправление своих ошибок пойдут на пользу.
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08.12.2021 20:16 Ответить
Согласна с Вами. Надеяться только(!) на себя, НО хорошаяподдержка - не помешает…..думаю, что надежными союзниками на данный момент - Англия, страны Балтии, Канада и возможно Польша……
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08.12.2021 20:26 Ответить
Бла-бла-бла, а теперь - пиво с колбасками!
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08.12.2021 19:31 Ответить
Ну шо ж ты за злодей, ну....пошел жарить ковбаски.
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08.12.2021 19:37 Ответить
ешё одно трепло обезпокоенное нарисовалось...
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08.12.2021 19:35 Ответить
_Ну, они пока что стесняются открыто принимать сторону фашистов и людоедов, потому говорят против них - для создания видимости - а делами за них.
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08.12.2021 19:39 Ответить
Реальность - Шольцу. Тут-тук-тук(по макитре)!!! Ваши друзья из страны-помойки нарушили неприкосновенность границ Украины в 2014. И продолжают до сих пор.
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08.12.2021 19:36 Ответить
Шольц зна. Але то було тоді і вже не рахується.
Треба ж якось виправдовувати сцикливу поведінку.
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08.12.2021 19:41 Ответить
2014 для еврогєєв вже "Охрана! Отмєна !"
зараз набивають новий чек на торгівлю на крові із парашкою
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08.12.2021 19:52 Ответить
через полгода тоже будет плясать под газпромопутинскую дудку.
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08.12.2021 19:49 Ответить
Через вчера.
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08.12.2021 20:00 Ответить
шольц-штольц...
ГОВНЮК,короче...
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08.12.2021 19:49 Ответить
- в каком году началась Третья мировая война ?

- Штольц ?
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08.12.2021 19:53 Ответить
Не дождется,Dust?
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08.12.2021 19:56 Ответить
ви думаєте що гопник хло без війни на шию Штольца сяде ?
может быть, может быть....
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08.12.2021 20:10 Ответить
Да не,насрать на них,ИМХО...,увы...
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08.12.2021 20:14 Ответить
А воно взагалі помітило, що наши кордони порушены вже 8 рік!!!!! Ото початок шольца, далі БУДЕ!!!!!!!!
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08.12.2021 19:49 Ответить
Интересно!
А еще кто кроме кацапских собак нарушает границы?!
Лицемерный колбасник!
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08.12.2021 19:54 Ответить
Ще одне - а ні риба, а ні м'ясо , з перспективою на грязьпром. Карочє, черговий шрьодер.
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08.12.2021 20:06 Ответить
Клімова,цьом-цьом...
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08.12.2021 20:10 Ответить
и кто бы мог подумать еще пол века назад, что немец будет настаивать на нерушимости границ Украины ...имея ввиду рашку - нарушительницу украинских государственных кордонов....
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08.12.2021 20:09 Ответить
Повторюсь, але міг подумати той, хто міг думати.
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08.12.2021 20:19 Ответить
ви як діти малі чи кошенята сліпі - "МОСКАЛЬ ПІВНІЧНИЙ - ТО НАШ ВОРОГ ВІЧНИЙ!!!"
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08.12.2021 22:00 Ответить
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08.12.2021 20:12 Ответить
А Штольц то, дело говорит. По сути сказал- "Будет вам СП2, а от Украины отстаньте и никогда больше не вспоминаете, что она когда-то вообще имела место в ваших мечтах".
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08.12.2021 20:14 Ответить
"Всту́п німе́цьких ві́йськ до Ки́єва 1918 ро́ку (березень 1918 р.) - прихід до Києва німецьких військ, запрошених Українською Центральною Радою у рамках Берестейських домовленостей.

З приходом німців у Києві миттєво встановилися порядок і спокій. Зникли грабунки й насильства. Навіть пізньої ночі можна було ходити по вулицях, не відчуваючи небезпеки. Відкрилися театри, кінематограф, ресторани, магазини. Зголоднілі за війну німецькі солдати були просто приголомшені великою кількістю продуктів харчування у київських магазинах, вони, типово, купчилися біля вітрин, де були виставлені смажені поросята, кури, гуси, качки, сало, масло, цукор і різні солодощі, які можна було придбати без усяких карток і за порівняно низькими цінами. Зранку на базарах німці залюбки купували сало, що стало звичайною на той час картиною.

Господарювали німці у Києві з притаманною їм схильністю до порядку. Був віддрукований прекрасний план міста німецькою мовою, на київських перехрестях з'явилися таблички з німецькими написами. Місто вкрилося павутиною телефонних і телеграфних дротів, які зв'язували між собою німецькі установи. Поновилися зв'язки з Європою: відкрилися два великих книжкових магазини, які крім книжкових новинок отримували свіжі берлінські й віденські газети."...
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08.12.2021 20:15 Ответить
ТАК БУЛО ПРИ БАРИЗІ ПОРОШЕНКУ СКОРОПАДСЬКОМУ, А ПОТІМ ПРИЙШОВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТЛЮРА-ВИННИЧЕНКО І ПІД УЛЮЛЮКАННЯ ТУПИХ АБОРИГЕНІВ ПРОДАВ КРАЇНУ МОСКАЛЯМ...
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08.12.2021 22:04 Ответить
Росія має свої принципи, міжнародні вони не визнає, невже це ще незрозуміло?
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08.12.2021 20:17 Ответить
Лепет безумного старика...очень наивно считающего себя мудрецом.
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08.12.2021 20:22 Ответить
Якщо не захистим Конституцію від 4142, то все це не буде мати значення. Вся Европа повстала проти коронобесия.
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08.12.2021 20:23 Ответить
і Лукашенка васстал?
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08.12.2021 20:26 Ответить
Так і Україна не повстала. І будемо мати концтабір, а не країну.
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08.12.2021 20:45 Ответить
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08.12.2021 20:32 Ответить
Не планую
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08.12.2021 21:39 Ответить
ОТ ЦЕ ПРАВИЛЬНО!!!!
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08.12.2021 22:05 Ответить
Да что ты лысый, а ну загугли слово Крым
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08.12.2021 20:46 Ответить
Москалів потрібно ховати по-людськи! Які вони не є,а на людей тики схожі. Хлопці, поховання то святе!!! Будьте обережні: поховання навіть москаля то є трохи краще ніж криси! Бережіть себе!
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08.12.2021 21:07 Ответить
Вже сьогодні кожен українець має думати про місце на цвинтарі в першу чергу для ворогів(типа людина,кацап людиною є тільки фізіологічно),а потім вже для себе:бо москаля переживе!
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08.12.2021 21:27 Ответить
В Україні потрібно на законодавчому рівні вирішити питання порядку поховання москалів!
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08.12.2021 21:29 Ответить
Прокуратура города Москва вызвала корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка для дачи объяснений. Российские власти подозревают его в возбуждении ненависти или вражды к россиянам и «представителям власти в России». Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс RT, который опубликовал фрагмент уведомления прокуратуры РФ.
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08.12.2021 21:57 Ответить
Україна має вже сьогодні вирішити питання порядку захоронення кацапів:що б потім "цивілізована" Європа не мала претензій до людяності українського народу!
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08.12.2021 22:13 Ответить
Крым и Донбасс уже не в счет?
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08.12.2021 22:34 Ответить
А где вы ((уки ,были в 14-м году
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09.12.2021 02:48 Ответить
...а, отдельные граждане могут предъявы Германии делать на зверства во Годы ВОВ /сам не учавствовал, а испытываю горечь и раздражение от фюрера/?
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09.12.2021 03:51 Ответить
Дипломатично викрутився.
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09.12.2021 05:24 Ответить
Соромно заявляти цим "благопристойним", що живуть в мирній та ситій країні про "...на основі цих принципів, і найважливіше - непорушність ЯКИХОСЬ "кордонів" понівеченій нещасній країні з жахливим становищем та страшною кількістю загиблих та покалічених безстрашних патріотів! Усі знають, що відбувається... Досить займатися якимось зажмуріванням, вам усім доведеться втрутитись негайно, щоб потім не прийшлося потилицю чухати. Ми не злидні, та відкрийте, світ, вже й ви очі, це вже загроза людству.
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09.12.2021 08:04 Ответить
 
 