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Первый в Украине концессионный автобан "Краковец - Броды - Ровно" начнут строить в 2022 году, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

Первый в Украине концессионный автобан

Первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить в 2022 году.

Об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Строительство концессионного автобана - один из самых ожидаемых проектов для страны. Отсутствие таких дорог в течение 30 лет - это "экономическое преступление" против государства Украина. "Краковец - Броды - Ровно" должно стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог. Должны как можно быстрее начать его реализацию", — подчеркнул глава правительства.

Протяженность дороги должна составить около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта предусмотрена в три этапа. Первые работы должны начаться в следующем году.

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Топ комментарии
+9
Правильно. Зачем нам оружие. Пусть Байден приезжает и нас защищает ! Барыга!!
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08.12.2021 19:53
+9
шМигло, нам зараз потрібні РАКЕТИ, різного роду дії, а ти х....йню якусьнесеш!!!!!! В нас що війна закінчилась????????????
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08.12.2021 19:56
+5
Зелені та своїй реальністі,кому ви автобани будуюте? Коли армію будувати будете?
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08.12.2021 20:03
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Правильно. Зачем нам оружие. Пусть Байден приезжает и нас защищает ! Барыга!!
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08.12.2021 19:53 Ответить
Війна хєрня ,а от "Велике крадівництво" !!!!))))
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08.12.2021 20:32 Ответить
шМигло, нам зараз потрібні РАКЕТИ, різного роду дії, а ти х....йню якусьнесеш!!!!!! В нас що війна закінчилась????????????
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08.12.2021 19:56 Ответить
С Европой автобаны нужны, будут оружие быстрее перебрасывать.
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08.12.2021 20:17 Ответить
"Перший в Україні автобан "Краковець - Броди - Рівне" почнуть будувати у 2022 році" - Шмигаль приготував собі наступне місце праці. Довічники з уряду і вр будуть з житомира тачками щебінь возити, а в другу зміну у Жовтих Водах уран мити!
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08.12.2021 20:02 Ответить
Зелені та своїй реальністі,кому ви автобани будуюте? Коли армію будувати будете?
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08.12.2021 20:03 Ответить
и этот автобан будет проходить так же через приавтобанные сёла, как сегодня проходит этот участок, дороги чоп-киев. строительство подземных и надземных пешеходных переходов, понятно, шо предусмотрено, но только в проекте. на реальных, как обычно, сэкономят.
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08.12.2021 20:04 Ответить
Да положат новый асфальт 😀😀😀
Половина дороги Киев- ЧОП идёт через села - скорость малая, а в Житомирской и ровенской области на 6 полосной дороге умудрились поставить пешеходные переходы через каждый километр и ограничить скорость.
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08.12.2021 20:13 Ответить
так и я о том. понятно, чё на переходах уже щас, там время от времени люди гибнут. плюс кроме пешеходных переходов, вместо развязок стоят "місце развороту". едь отак по крайней левой и тут перед тобой надумает резко фура разворачиваться.
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08.12.2021 20:23 Ответить
Теперь раскрыта тайна бредней Сергея Лещенко.
Мне уже подтвердили, что видео не фейк.

P.S. Напомню, это развлечение общее у Ермака, Зеленского и его окружения.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4547827661920994
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08.12.2021 20:10 Ответить
Я про этот автобан Краковец- Львов слышу с начала 21 века 😀😀
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08.12.2021 20:10 Ответить
Будет и метро "Львов-Краковец" со станциями в каждом селе.
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09.12.2021 03:22 Ответить
"Перший в Україні"??? Тобто бориспільска траса, де дозволений рух зі швидкістю 130 км/год, не в Україні?

Ви хоч брешіть так, щоб вашу брехню викривали хоча б через місяць! Тоді у "гуппі 73%" це в пам'яті не відкладеться!
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08.12.2021 20:11 Ответить
Он просто перехватил от бубачки, он же в раде говорил постоянно "впервые, мы первые, мы начали, только при нас" и все в таком духе.
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08.12.2021 20:18 Ответить
от какой вы )))) у жаб все "вперше в Україні"... до них и найвеличайшего преЗЕ (кстати впервые клоун у власти))))) ...даже солнце не так красиво всходило.. а вот теперь "вперше в Україні " оно всходит как положено - красиво... и на востоке))))
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08.12.2021 20:18 Ответить
він мав на увазі, що проїзд по цій дорозі буде платною
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08.12.2021 20:22 Ответить
Аааа... Це те, про що промовчали... Як і навесні 2019-го: "узеленськи" забули сказати, що всі звинувачення проти Пороха - лажа, всі обіцянки - брехня (або обісЦянки), а наміри - діаметрально протилежні заявленим...
Але ж як піднялися на хайпі! Ну й прожовжують обісцяти: тільки й чуєш "ми плануємо", "у майбутньому", "ми зробимо", "очікуємо"... Колись... Але не зараз! Зараз "ми крадемо"!
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08.12.2021 20:35 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера ...." !!!)))
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08.12.2021 20:39 Ответить
"У 2022-му році українці будуть жити краще!" - "Краще, ніж у 2021-му?" - "Ні! Краще, ніж у 2023-му!" (с)
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08.12.2021 21:11 Ответить
идею, похоже, ему дерьмак подкинул. решил перед кураторами подсуетиться, на случай реальной войны. типо "вэлкам по автобану!". так он дурак, по умолчанию. парашники, даже из планов их максимальных аппетитов, опубликованых в "Bild", суваться в те областя даже в планах боятся. уверенны, их там будут банить днём и ночью, по старых традициях, начатых ещё печенегами и половцами и продолженными УПА, но сегодня уже зарывая пазлы от них под асфальт этого автобана и остальных рельефов местности))
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08.12.2021 20:19 Ответить
памьятаєте цього фірмана?він він в краківець їхав- обережніше там-
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08.12.2021 20:22 Ответить
Сьогодні Турчинов на прямому казав, що на зарплатню грошей нема, а будують дороги, немає пального на виконання кожнодневних задач, а не то що у разі наступу росії. Америка більш непокоїть ситуація на кордоні України і росії, аніж нашого величезного верховного головнокомандувача. Три місяці ніякої підготовки до активних дій росії не проводилось. Повна некомпетентність влади.
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08.12.2021 20:31 Ответить
Знову перший, вперше, велике. Вони там вперше народились, ну можна раз ну два рази, можливо б проканало, але це вже починає потрохи дратувати
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08.12.2021 20:32 Ответить
Шмыгаль , если строить автобан , то его надо выровнять от Киева прямо на Сколе . А то идёт по кругу через все города - люди топлива жгут немеряно и время тратят

строите прямой как стрела автобан , а от него будут отходить дороги в города.
ПРИМЕР - Будапешт - Украина.
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08.12.2021 20:34 Ответить
Линию надо выровнять
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08.12.2021 20:39 Ответить
Автобаны по кругу только придурки кацапы строят вокруг мацквы.
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08.12.2021 20:40 Ответить
на ровном как стрела автобане можно заснуть - надо крутить баранку туда-сюда
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08.12.2021 20:45 Ответить
І не тільки по горизонталі
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08.04.2022 11:46 Ответить
Туйво. Оповідка про те же там вже начинают будувати за Прилбичами (це там де кутам хавку роблєт, хто низнає) автобан я си чую з 95єтого року
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08.12.2021 20:34 Ответить
Я тоже.
Пистят для рейтинга , а сами на самолетах и ВЕРТОЛЕТАХ ЛЕТАЮТ, а украинский налогоплательщик мучается
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08.12.2021 20:42 Ответить
Могли бы сделать автобан Броды- Одесса , чтобы поляков и прибалтов повернуть в Украину
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08.12.2021 20:43 Ответить
Он шо, Цензор читает? Вчера только обсуждали.
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08.12.2021 20:45 Ответить
це явно брєд. я постійно за кермом по всій країні. центральні дороги абсолютно нормальні, місцями круті навіть. І були такими до зелених покидьків. так, треба й далі будувати, але правильно треба ставити пріорітети і не красти як зараз
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08.12.2021 21:00 Ответить
Дороги последний раз делали при яныке, под евро 2012. С того момента, только латали дыры. По сути в более менее состянии была только ода дорога Чоп-Киев, и большая часть трассы от Киев до Полтавы. Все... Больше дорог не было.... Все так называемые "націона́льні автомобільні доро́ги" были убиты в хлам и последний раз ремонтировались или при совке или ранней независимости.
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08.12.2021 21:40 Ответить
Одесса-Измаил в 2016г. Классная была?
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08.12.2021 21:41 Ответить
це центральна дорога ? (я про них писав). І знову ж таки - пріоритети...
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09.12.2021 00:47 Ответить
На ракеты нет денег накануне войны, зато на дороги с которых можно нехило прибарахлится - денег навалом. Кому там не хватало доказательств, что клоун зеленский и его долбанное шапито - это мародеры работающие на парашию?!!
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09.12.2021 08:27 Ответить
На цей проект вже три рази гроші давали, один з них зібрали з приватних спонсорів.
Вкрали Дерева вирубали, гроші теж вкрали
Поки що це все . Нагадує Чорнобаївку
А в цей час Нью Васюкі
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08.04.2022 11:53 Ответить
 
 