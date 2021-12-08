Первый в Украине концессионный автобан "Краковец - Броды - Ровно" начнут строить в 2022 году, - Шмыгаль
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Первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить в 2022 году.
Об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Строительство концессионного автобана - один из самых ожидаемых проектов для страны. Отсутствие таких дорог в течение 30 лет - это "экономическое преступление" против государства Украина. "Краковец - Броды - Ровно" должно стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог. Должны как можно быстрее начать его реализацию", — подчеркнул глава правительства.
Протяженность дороги должна составить около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта предусмотрена в три этапа. Первые работы должны начаться в следующем году.
Пожалуйста, подождите...
Половина дороги Киев- ЧОП идёт через села - скорость малая, а в Житомирской и ровенской области на 6 полосной дороге умудрились поставить пешеходные переходы через каждый километр и ограничить скорость.
Мне уже подтвердили, что видео не фейк.
P.S. Напомню, это развлечение общее у Ермака, Зеленского и его окружения.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4547827661920994
Ви хоч брешіть так, щоб вашу брехню викривали хоча б через місяць! Тоді у "гуппі 73%" це в пам'яті не відкладеться!
Але ж як піднялися на хайпі! Ну й прожовжують обісцяти: тільки й чуєш "ми плануємо", "у майбутньому", "ми зробимо", "очікуємо"... Колись... Але не зараз! Зараз "ми крадемо"!
строите прямой как стрела автобан , а от него будут отходить дороги в города.
ПРИМЕР - Будапешт - Украина.
Пистят для рейтинга , а сами на самолетах и ВЕРТОЛЕТАХ ЛЕТАЮТ, а украинский налогоплательщик мучается
Вкрали Дерева вирубали, гроші теж вкрали
Поки що це все . Нагадує Чорнобаївку
А в цей час Нью Васюкі