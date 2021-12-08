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Франция предупреждает Москву о "стратегических последствиях" в случае эскалации ситуации с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Франция предупреждает Москву о

Россия столкнется с масштабными последствиями и санкциями в случае нападения на Украину.

Об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"России дали твердо понять, что будут стратегические и массивные последствия, если будет новое нарушение территориальной целостности Украины", – заявил французский министр.

Ле Дриан также заверил, что речь идет о беспрецедентных санкциях, от введения которых западные страны отказались в прошлом, в ситуации с Крымом в 2014 году.

"Мы с большим вниманием следим за ситуацией вокруг Украины. Главы государств и правительств выразили свою решительность с тем, что суверенитет нельзя нарушать", – отметил он.

Читайте также: Любое вторжение РФ в Украину будет стратегической ошибкой, придется заплатить реальную цену, - МИД Великобритании
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Топ комментарии
+5
Не доверяю я Франции.
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08.12.2021 20:36
+4
Блин, такой озабоченности уже всем миром навалили… Боюсь, х.уйло не вывезет…
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08.12.2021 20:42
+3
Осмелели жабоеды, или рокфора переели---ветер гнать когда уже уплыло!
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08.12.2021 20:40
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Не доверяю я Франции.
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08.12.2021 20:36 Ответить
Байден и Путин договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО
_Значит для плугов особо одарённых ещё раз: со смертельным врагом Украины, напавшем на неё, убивающим и терзающим её прямо сейчас, бабайден будет совсместно решать за вступление Украины в НАТО! Это, по всему видно, результат решительного отпора маразматика путлеру... (помните ещё позавчера? Расия не имеет права решать вступать ли Украине в НАТО... Я не приемлю красных линий... *********! )
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08.12.2021 20:39 Ответить
не вір касапським побрехенькам. Вони не підтверджуються офіціозом з Білого Дому. Байден де-факто не погодився на жодну подібну "спецструктуру". Звідти пишуть, що він обіцяв лише "розглянути".
Дивись об'єктивні телеканали Еспресо, Прямий (на цих двох вже було спростування) і 5-тий.
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08.12.2021 20:52 Ответить
_Так Белый Дом бабайдена и про урезание помощи Украине отрицал после Женевы. И ещё много чего болтал. Про "я положу путлёру конец" и всё в таком духе...
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08.12.2021 21:05 Ответить
Осмелели жабоеды, или рокфора переели---ветер гнать когда уже уплыло!
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08.12.2021 20:40 Ответить
У их Президента на носу выборы.
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08.12.2021 22:42 Ответить
Так пусть на пузатой Ли Пен подженится---все голоса его. Шутки конечно не приличные---но глядя на текущую девушку его---наш шкива неандерталец за Алена Делона сойдёт при любом освещении.
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08.12.2021 22:52 Ответить
Блин, такой озабоченности уже всем миром навалили… Боюсь, х.уйло не вывезет…
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08.12.2021 20:42 Ответить
Наши настоящение союзники это США и Британия, исходя из этого нужно строить внешнюю и внутреннюю политику. Франция в случае эскалации "пришлет побольше одеял".
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08.12.2021 20:45 Ответить
ДЛя жабоедов немцы с англичанами враги на уровне подсознания, потому нИверю я им, враг их врага - их друг.
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08.12.2021 20:48 Ответить
ну если у тебя бундесы враги рашки...
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08.12.2021 22:27 Ответить
Тыць , та й розвиднилось... параша -враг человечества.
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08.12.2021 22:55 Ответить
Французы не человечество?
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08.12.2021 23:00 Ответить
Бонд7,руишь!
лягушатники-департйо-под шконку...
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08.12.2021 20:49 Ответить
°рулишь...
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08.12.2021 20:51 Ответить
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08.12.2021 20:57 Ответить
Надо было еще в 2008-м, по событиям в Грузии жестко реагировать, а не сопли жевать. Хотя вспоминая хихикающую Юльку с ху%лом тоже как-то...
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08.12.2021 22:31 Ответить
 
 