Франция предупреждает Москву о "стратегических последствиях" в случае эскалации ситуации с Украиной
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Россия столкнется с масштабными последствиями и санкциями в случае нападения на Украину.
Об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"России дали твердо понять, что будут стратегические и массивные последствия, если будет новое нарушение территориальной целостности Украины", – заявил французский министр.
Ле Дриан также заверил, что речь идет о беспрецедентных санкциях, от введения которых западные страны отказались в прошлом, в ситуации с Крымом в 2014 году.
"Мы с большим вниманием следим за ситуацией вокруг Украины. Главы государств и правительств выразили свою решительность с тем, что суверенитет нельзя нарушать", – отметил он.
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_Значит для
плуговособо одарённых ещё раз: со смертельным врагом Украины, напавшем на неё, убивающим и терзающим её прямо сейчас, бабайден будет совсместно решать за вступление Украины в НАТО! Это, по всему видно, результат решительного отпора маразматика путлеру... (помните ещё позавчера? Расия не имеет права решать вступать ли Украине в НАТО... Я не приемлю красных линий... *********! )
Дивись об'єктивні телеканали Еспресо, Прямий (на цих двох вже було спростування) і 5-тий.
лягушатники-департйо-под шконку...