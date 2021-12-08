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законопроект (3045) СБУ (18701) реформы (3866) Безуглая (202)

Реформа СБУ усилит ее возможность защищать государственную безопасность, - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Реформа СБУ усилит ее возможность защищать государственную безопасность, -

Реформа Службы безопасности Украины избавит ее от несвойственных функций и усилит возможности стоять на защите государственной безопасности страны.

Об этом пишет в статье для "Европейской правды" руководитель рабочей группы по разработке законопроекта 3196-д о реформе СБУ, нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Законопроект 3196-д прошел бесконечное количество раундов межведомственных, парламентских, экспертных консультаций, получил публичную поддержку западных партнеров, в том числе НАТО, ЕС и США, но до сих пор окутан теориями заговоров, "предательствами", сплетнями и взаимоисключающими стереотипами", - указывает нардеп.

Да, критикуют чаще всего ст. 11 и 13 законопроекта 3196-д - о полномочиях Службы и о сборе и получении ею информации. Некоторые критики считают, что законопроект слишком усилит спецслужбу, некоторые - что слишком ослабит.

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Впрочем, на самом деле у СБУ заберут несвойственные ей функции, существование которых повышало коррупционные риски. Однако будет усилено контрразведывательное направление деятельности Службы.

"Контрразведка (а тем более в воюющем государстве) не должна быть беспомощной. В СБУ должны сохраниться полномочия, которые позволят ей выполнять свою основную функцию – предотвращать угрозы нацбезопасности", - подчеркнула Безуглая.

Также будут конкретизированы полномочия СБУ. Она впервые получит право на контрдиверсионные меры, борьбу с кибертерроризмом, информационные операции и противодействие специальным информационным операциям против Украины.

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"Мы впервые дошли так далеко в реформировании спецслужбы, которая стала потомком КГБ и сохранила признаки этой советской службы; допустила инфильтрацию в ее саму и украинскую власть российской агентуры во времена Януковича; не предотвратила аннексию Крыма и войну на Востоке; запятнана многочисленными коррупционными скандалами... Можно еще долго перечислять. Мы сейчас имеем поддержку партнеров по НАТО. Вероятно, не скоро сможем повторить сложный уже пройденный путь и получить такую ​​поддержку, если провалим этот закон", - подытожила Безуглая.
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Топ комментарии
+17
на жаль, під вашими мохнатими лапами будь-яка реформа - блізир.
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08.12.2021 20:48
+17
Така сама реформа, як і комісія зелених в Раді для виправдання державних зрадників.
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08.12.2021 20:57
+14
Она, кроме того, что подписывает фальшивки еще и фантастику пишет?
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08.12.2021 20:48
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на жаль, під вашими мохнатими лапами будь-яка реформа - блізир.
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08.12.2021 20:48 Ответить
"Велике рехворматорство" триває !!!Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!! )))
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08.12.2021 21:01 Ответить
Она, кроме того, что подписывает фальшивки еще и фантастику пишет?
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08.12.2021 20:48 Ответить
Великий специалист по СБУ, как, впрочем, и по всем правоохранительным органам.
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08.12.2021 22:51 Ответить
Больная на голову рассказывает о проводимой ею реформе СБУ.
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08.12.2021 20:50 Ответить
Больная на ВСЮ голову....
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08.12.2021 20:53 Ответить
Гетманцев про справу ФБР проти Коломойського: "Ми своїх не видаємо".
Патамушта рускіє сваіх нє брасают.
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08.12.2021 20:53 Ответить
Така сама реформа, як і комісія зелених в Раді для виправдання державних зрадників.
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08.12.2021 20:57 Ответить
Так Безглуздую только под такие танки и кидают. Типа, ну шо с дебилки взять?
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08.12.2021 21:04 Ответить
Ох цей чарівний порошок...
https://twitter.com/highlander_free/status/1466809004013801477

https://twitter.com/Doctor_Serzh/status/1467046793464713220
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08.12.2021 21:02 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Тому будь-яка їх діяльність ,це лише імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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08.12.2021 21:03 Ответить
страна в руках идиотов …
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08.12.2021 21:04 Ответить
Що поробиш ,все за волею "мудрого наріда " !!!)))
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08.12.2021 21:15 Ответить
"каждый народ заслуживает той власти, которую имеет". Народ лечить надо.
Если каждый боль-мень разумный подлечит 2 зебилов - зеленой власти конец.
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09.12.2021 00:48 Ответить
Ага! Баканов аж всирається, так хоче цієї реформи! Он тільки-но бачив сюжет, де співробітники СБУ створи проблему для імпортерів на одному зі складів перепускних пунктів...

Але що говорити про Баканова, якщо його "патрон" з "чиєюсь рукою" в своїй дупі, пробачає тій "руці" 9млрд боргу тільки за останній місяць!

"Боротьба з олігархами" виливається в їхнє збагачення у кілька разів, "боротьба з контрабандою" не приносить ніяких прибутків до державного бюджету, "нові ініціативи" загнали третину економіки в тінь, "Боротьба з ковід" вивела Україну на "почесне" друге місце по смертності в Європі, заяви 74-разового "япрезидента" на його кокс-конференції обрушили акції більше ніж 100 українських компаній більше 10% (а деяких більш ніж на 20%), менше, ніж за пів доби....

Яких ще реформ вам не вистачає???
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08.12.2021 21:06 Ответить
При последних трех презах СБУ отсутствовала, была личная, карманная охрана интереов и теоа, прежде чем реформировать что то, ее надо создаь..
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08.12.2021 21:08 Ответить
Єдине, що від безмозглої так може чититати по папірцю ну і писати трохи більше двух слів
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08.12.2021 21:10 Ответить
Ця Безмозгла собі вже не на оди термін наробила та набазікала,при дієвій проукраїнській владі ця діячка повинна сісти надовго,саме через потурання зрадникам України і з метою безпеки України.
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08.12.2021 21:17 Ответить
Мені одному здається, що їй в дитинстві не вистачало йоду в раціоні ???

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08.12.2021 21:18 Ответить
Как может Безумная защитить нашу безопасность?
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08.12.2021 21:21 Ответить
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08.12.2021 21:43 Ответить
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08.12.2021 23:37 Ответить
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08.12.2021 21:19 Ответить
Я конечно далёк от мысли, что Украина наконец-то избавилась от схемы "друзьям всё, врагам-закон". К сожалению нет, и не было никогда "закон, одинаков для всех". Поэтому богатые и бедные граждане Украины, будут уезжать из страны. Поэтому и инвесторы не придут (кроме мутных спекулянтов- черных любителей мутной воды из Запада). Увы, Зе не Ли Куан Ю- "Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что"
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08.12.2021 21:21 Ответить
Реформа СБУ началась с назначения Баканова ее главой. СБУ Баканов закончит своей дебильной реформой. Сообщила об этом шлюга нарида Безмозглая.
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08.12.2021 21:23 Ответить
Вы верите, что долларовые миллионеры-генералы СБУ так просто сдадут свой бизнес на беззаконии, на продаже госсекретов и тайн; откажутся от крышевания бизнеса и сотрудничества с криминалом, в том числе международным?
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08.12.2021 21:24 Ответить
Гордона арестуют в пятницу - СБУ лютует по команде Зеленского

https://www.youtube.com/watch?v=6Cl_FL9Xuwg
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08.12.2021 21:24 Ответить
Что не день, то новый анекдот😁
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08.12.2021 21:35 Ответить
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08.12.2021 21:41 Ответить
СБУ служит Президенту, а не Закону.
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08.12.2021 21:49 Ответить
Пока СБУ руководят дружбаны президента , она будет защищать президента а не безопасность Украины!
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08.12.2021 22:04 Ответить
как может медик и руководитель квартала что-то путное придумать про сбу. это невозможно
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08.12.2021 22:23 Ответить
Ну не знаю. СБУ воспитало в своих рядах целого президента ЛНР, комбата "Востока" и плеяду выдающихся кротов, крышевателей и предателей. Как такое чудо реформировать?
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08.12.2021 22:29 Ответить
Безумну слухати та обговорювати, себе не поважати ….
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08.12.2021 23:42 Ответить
Безугла мала б сховатися і ніколи вже не світилася перед пресою. Да взагалі передпритомними людьми. Бо сором за ТСК по вагнергейту ніколи їй не відмити. Це пожиттєво. .Дурне , корисливе дівчисько.
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09.12.2021 00:37 Ответить
Тупую Безуглу кидают под танки все кому не лень
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09.12.2021 01:52 Ответить
Дійсно, що "дійшли далеко", не в силах вже терпіти коли "дійдете".
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09.12.2021 07:11 Ответить
Это вместо третей прививки будет?
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09.12.2021 09:35 Ответить
 
 