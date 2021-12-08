Реформа СБУ усилит ее возможность защищать государственную безопасность, - "слуга народа" Безуглая
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Реформа Службы безопасности Украины избавит ее от несвойственных функций и усилит возможности стоять на защите государственной безопасности страны.
Об этом пишет в статье для "Европейской правды" руководитель рабочей группы по разработке законопроекта 3196-д о реформе СБУ, нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая, сообщает Цензор.НЕТ.
"Законопроект 3196-д прошел бесконечное количество раундов межведомственных, парламентских, экспертных консультаций, получил публичную поддержку западных партнеров, в том числе НАТО, ЕС и США, но до сих пор окутан теориями заговоров, "предательствами", сплетнями и взаимоисключающими стереотипами", - указывает нардеп.
Да, критикуют чаще всего ст. 11 и 13 законопроекта 3196-д - о полномочиях Службы и о сборе и получении ею информации. Некоторые критики считают, что законопроект слишком усилит спецслужбу, некоторые - что слишком ослабит.
Впрочем, на самом деле у СБУ заберут несвойственные ей функции, существование которых повышало коррупционные риски. Однако будет усилено контрразведывательное направление деятельности Службы.
"Контрразведка (а тем более в воюющем государстве) не должна быть беспомощной. В СБУ должны сохраниться полномочия, которые позволят ей выполнять свою основную функцию – предотвращать угрозы нацбезопасности", - подчеркнула Безуглая.
Также будут конкретизированы полномочия СБУ. Она впервые получит право на контрдиверсионные меры, борьбу с кибертерроризмом, информационные операции и противодействие специальным информационным операциям против Украины.
"Мы впервые дошли так далеко в реформировании спецслужбы, которая стала потомком КГБ и сохранила признаки этой советской службы; допустила инфильтрацию в ее саму и украинскую власть российской агентуры во времена Януковича; не предотвратила аннексию Крыма и войну на Востоке; запятнана многочисленными коррупционными скандалами... Можно еще долго перечислять. Мы сейчас имеем поддержку партнеров по НАТО. Вероятно, не скоро сможем повторить сложный уже пройденный путь и получить такую поддержку, если провалим этот закон", - подытожила Безуглая.
Пожалуйста, подождите...
Патамушта рускіє сваіх нє брасают.
https://twitter.com/highlander_free/status/1466809004013801477
https://twitter.com/Doctor_Serzh/status/1467046793464713220
Если каждый боль-мень разумный подлечит 2 зебилов - зеленой власти конец.
Але що говорити про Баканова, якщо його "патрон" з "чиєюсь рукою" в своїй дупі, пробачає тій "руці" 9млрд боргу тільки за останній місяць!
"Боротьба з олігархами" виливається в їхнє збагачення у кілька разів, "боротьба з контрабандою" не приносить ніяких прибутків до державного бюджету, "нові ініціативи" загнали третину економіки в тінь, "Боротьба з ковід" вивела Україну на "почесне" друге місце по смертності в Європі, заяви 74-разового "япрезидента" на його кокс-конференції обрушили акції більше ніж 100 українських компаній більше 10% (а деяких більш ніж на 20%), менше, ніж за пів доби....
Яких ще реформ вам не вистачає???
https://www.youtube.com/watch?v=6Cl_FL9Xuwg