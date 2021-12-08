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Бундестаг проведет экстренные слушания по войскам РФ возле Украины, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Бундестаг проведет экстренные слушания по войскам РФ возле Украины, - посол Мельник

Немецкий парламент в четверг, 9 декабря, проведет экстренные слушания по поводу накопления войск РФ у государственных границ Украины.

Об этом сообщил в твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг, 9.12, на пленарном заседании бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: "Позиция федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины". Ждем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", - написал Мельник.
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Топ комментарии
+5
А якщо серйозно, то переговори закінчилися нічим. Санкції, як жест доброї волі відклати, але в разі чого введуть буже швидко. Але найгірше те, що США роздратовані пасивністю ОПи і Зєєєлі. Як можна допомогти тому, хто не хоче воювати, хто готовий втікти при першому ж пострілі?
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08.12.2021 21:26
+4
А Зєєєлє все пофіг. Люська арістовічна скахала, що "праізашла дєескалация".
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08.12.2021 21:22
+3
А чому повномасштабного наступу не могло бути?
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08.12.2021 21:25
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розслабтесь, санкції проти гаропроводу відмінені ніякого повномаштабного наступу не буде і не могло бути. Розвели нас як дітей
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08.12.2021 21:10 Ответить
А чому повномасштабного наступу не могло бути?
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08.12.2021 21:25 Ответить
попередня ескалація яка була весною була більш очевидною, купа фото і відео в інтернеті було про пересування військ, а цього разу зовсім небагато, це цирк який розіграли і вдало розіграли
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08.12.2021 21:33 Ответить
Апять Путін всєх пєрєіграл...
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08.12.2021 21:35 Ответить
боюсь в цьму брали участь не тільки Путєнь. Бабло править світом, цинічні покидьки
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08.12.2021 21:37 Ответить
А в НАТО треба вступати?
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08.12.2021 21:39 Ответить
ясень пєнь шо треба
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08.12.2021 21:40 Ответить
Треба, але не візьмуть. Сказали, як відрізали. Але обіцяли підтримати... Морально.
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08.12.2021 21:53 Ответить
ясно, там же верхівки деяких країн корумповані по саме горло
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08.12.2021 21:56 Ответить
Понятно почему. Слишком много бы рашке пришлось бы за эту авантюру заплатить. Ценник же им озвучили. Но они не внакладе. Запад снова начал с ними говорить, а внутреннему потребителю можно будет это продать, что "перед великой страной все снова трепещут"
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08.12.2021 21:57 Ответить
А Зєєєлє все пофіг. Люська арістовічна скахала, що "праізашла дєескалация".
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08.12.2021 21:22 Ответить
А якщо серйозно, то переговори закінчилися нічим. Санкції, як жест доброї волі відклати, але в разі чого введуть буже швидко. Але найгірше те, що США роздратовані пасивністю ОПи і Зєєєлі. Як можна допомогти тому, хто не хоче воювати, хто готовий втікти при першому ж пострілі?
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08.12.2021 21:26 Ответить
Тоді буде як в Афганістані. Всі полетить по домівках. А ми зостанемся сам на сам зі своїми проблемами.
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08.12.2021 21:58 Ответить
В общем,зесрань...не расслабляться !придется вам воевать под вашим зекрысой)
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08.12.2021 21:33 Ответить
Назовите мне еще хоть одну страну в мире, у которой во время войны в (раде, сенате, думе, сейме или типа того) сидит пятая колонна окупантов ???
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08.12.2021 21:33 Ответить
А якої національності ці окупанти?
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08.12.2021 21:36 Ответить
Совок треба виділити як окрему нацвональность.
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08.12.2021 22:01 Ответить
Германия впишется за Украину и прекратит любое сотрудничество с Кремлём в случае наступления (вкл СП2, поэтому и медлят с запуском, и сертификацией).
В этом уж не должно быть сомнений у украинцев точно!
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08.12.2021 21:35 Ответить
Украинцы будут биться до последнего.
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08.12.2021 21:53 Ответить
Твої слова да Богу до вух. Слава Україні!
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08.12.2021 22:02 Ответить
Героям слава !

Все буде Украіна ✊👍🏼🙏🏼
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08.12.2021 23:47 Ответить
Я считаю , что будучи первым лицом государства, ( Германии) канцлер или президент не только является отражением этого общества, но и сам начинает формировать его вкусы…"
Наше Зю так "отразило и
сформировало вкусьі" 73% суспільства, що 25% притомних будуть довго це відхаркувати…😡
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08.12.2021 23:46 Ответить
 
 