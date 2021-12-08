Бундестаг проведет экстренные слушания по войскам РФ возле Украины, - посол Мельник
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Немецкий парламент в четверг, 9 декабря, проведет экстренные слушания по поводу накопления войск РФ у государственных границ Украины.
Об этом сообщил в твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"В четверг, 9.12, на пленарном заседании бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: "Позиция федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины". Ждем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", - написал Мельник.
‼️Breaking‼️— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 8, 2021
У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна💪 pic.twitter.com/eaYTxecfCz
Пожалуйста, подождите...
В этом уж не должно быть сомнений у украинцев точно!
Все буде Украіна ✊👍🏼🙏🏼
Наше Зю так "отразило и
сформировало вкусьі" 73% суспільства, що 25% притомних будуть довго це відхаркувати…😡