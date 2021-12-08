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Украина, Литва и Грузия договорились о создании Группы по анализу киберугроз, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина, Литва и Грузия договорились о создании Группы по анализу киберугроз, - Минобороны

Министерства обороны Украины, Литвы и Грузии подписали Меморандум о создании Группы по анализу киберугроз при Региональном центре киберзащиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Целью Меморандума является создание Группы по анализу киберугроз и определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

Задача Группы заключается в развитии многонациональных возможностей анализа киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией на оперативном и тактическом уровнях киберугроз, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы.

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"Подписанием Меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности и подчеркивается готовность стран участвовать в деятельности Регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз. Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно, будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению боевых возможностей Вооруженных Сил Украины для гарантирования мира и благосостояния украинцев, литовцев, грузин и всей Европы в целом", - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.
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Топ комментарии
+6
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром.
А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире.



Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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08.12.2021 21:57
+3
Черговий Меморандум!!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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08.12.2021 21:12
+3
Украина может и лбязана стать региональным лидером, но конесно, с настоящим, украинским президентом, па.триотом.
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08.12.2021 21:20
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Черговий Меморандум!!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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08.12.2021 21:12 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром.
А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире.



Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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08.12.2021 21:57 Ответить
Дуже цікаве та слушне ,але питання-Що зробила зелена пліснява ,тобто чинна "деоржавна влада України " для "зміцнення обороноздатності та підвищення бойової спроможності " ЗСУ !!!))))
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08.12.2021 22:06 Ответить
А кого сейчас выбрали у нас президентом? А кого в Грузии выбрали президентом? А кого в Молдове выбрали президентом? А Прибалтика избавилась от совковости, и, хотя она на передовой, не переживает за вторжение, да и бункерфюрер даже думать боится.
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08.12.2021 22:14 Ответить
Не факт. Там Сувалковский переход, который могут пробить в Калининградскую область из теперь уже де-факто присоединенной Беларуси. Напасть может Беларусь, но прикроют ее из РФ и очень велика вероятность "глубочайшей озабоченности"
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08.12.2021 22:47 Ответить
Уважаемый прибор. Тупин никогда, запомните, НИКОГДА, не полезет в открытую на НАТО. Ему нужна войнушка против слабых стран чтобы отвлечь рабссиян от его же грабежа их же, таких скрепоносных.
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08.12.2021 23:15 Ответить
Це ваш текст?
Багато разів його бачив просто...
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08.12.2021 22:15 Ответить
Что ,слили Михо?)))
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08.12.2021 21:19 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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08.12.2021 22:00 Ответить
То так,Україна отримала величезну ганебну спадщину від багатовікової асиміляції українців московитами !!! Щира пошана та земний уклін нашим пращурам ,за те що зберегли українську мову,культуру та релігію !!!)))
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08.12.2021 22:11 Ответить
Украина может и лбязана стать региональным лидером, но конесно, с настоящим, украинским президентом, па.триотом.
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08.12.2021 21:20 Ответить
З реальною українською державною владою ,а не ганебною ляльковою імітацією !!!)))
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08.12.2021 22:12 Ответить
З Грузією я б у розвідку не пішла.
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08.12.2021 21:29 Ответить
А зачем Грузия, у нас есть кому инфу кацапам напрямую сливать😁😁😁
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08.12.2021 21:34 Ответить
Як гарно написано-підвищення бойових спроможностей ,зміцнення обороноздатності !!! Локшина у яскравій обгортці !!!!))))
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08.12.2021 21:52 Ответить
аналіз кіберзагроз -це добре. Наступати краще ,- на цьому "невидимому" фронті це можливо .Непогано було б ще і кібервійська створити - мочити балалаєшників .
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08.12.2021 22:23 Ответить
Групіровка трьох із одним зрадником. І хто цей зрадник?
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09.12.2021 08:48 Ответить
 
 