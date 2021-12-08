Украина, Литва и Грузия договорились о создании Группы по анализу киберугроз, - Минобороны
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Министерства обороны Украины, Литвы и Грузии подписали Меморандум о создании Группы по анализу киберугроз при Региональном центре киберзащиты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Целью Меморандума является создание Группы по анализу киберугроз и определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.
Задача Группы заключается в развитии многонациональных возможностей анализа киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией на оперативном и тактическом уровнях киберугроз, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы.
"Подписанием Меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности и подчеркивается готовность стран участвовать в деятельности Регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз. Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно, будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению боевых возможностей Вооруженных Сил Украины для гарантирования мира и благосостояния украинцев, литовцев, грузин и всей Европы в целом", - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.
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А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире.
Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
Багато разів його бачив просто...