Великобритания выделит дополнительный миллиард фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты с Украиной, - МИД
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Великобритания сообщила о предоставлении дополнительно одного миллиарда фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Средства, направленные британским Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в частности в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и "зеленой" энергетики.
"Решение о дополнительном выделении более 35 миллиардов гривен на проекты по торговле и инвестициям подтверждает высокий уровень стратегического партнерства, достигнутый во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре прошлого года. Привлечение этих средств дополнительно к ранее анонсированным 2,5 миллиардам фунтов стерлингов создаст новые возможности для нашей экономики и украинского бизнеса, повысит благосостояние украинских граждан", - отметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
эти три решения принял ОАСК. тот самый которые шмаркля "разогнал" еще год назад.
а если ты пытаешься намекнуть что и порох не реформировал суды, то почитай первое предложение пять раз. пока не дойдет.
уже есть опыт реформирования полиции снизу без изменений в министерстве. и к чему это привело? за два года при шмаркле почти все вернулось к 2013 году.
1. Мільярд дерев
2. Університет найвеличнішого у Всесвіті
3. Компенсація видатків НПЗ та створення національного авіа-перевізника під егідою інвест-няні "бородата Бабця"
4. Додаткові фунції у застосунку "Дія"
5. Виплата пенсій жителям ОРДЛО
6. Підвищення "оплати праці" деяким співробітникам ОПи та радникам "теплої ванни"
7. Костюм для перерізання стрічок на "великому бідувництві"
8. Костюм для кокс-марафонів (з підгузками включно)
9. Набір ліків для виведення з наркотичної коми
10...
Кому не ліньки - продовжіть, бо в мене вже саме згадування "гундосика" викликає огиду...
1. Ріст економіки на вищому рівні, в порівнянні з роками попереднього президента (крім ковідного 2020).
2. Глобальні інфраструктурні проекти.
3. Закінчення створення антикорупційної та початок судової реформ.
4. Концептувльні економічні зміни - ринок землі, цифровізація, концесії та приватизація.
5. Значне пришвидшення відновлення наукового та військового потенціалу.
Достатньо чи вже проблювався?)
1. Роста экономики нет--есть ПАДЕНИЕ с осени 19 года
2.Никаких глобальных инфрастуктурных проектов нет---есть дальнейшая реализация программы 18 года Гройсмана по строительству дорог)))только распиаренная и в два раза дороже
3.Антикоррупционная структура полностью развалена--везде посажены "свои"100% люди, честные конкурсы на посады не проводятся ,судовая остановилась в 19 году!
4.никаких концептуальных змин : рынок земли должен был сопровождаться несколькими законами(зем.банк в частности) -их НЕТ;
цифровизация прошла во времена Гройсмана--все электронные реестры были созданы ДО 19 года, а подтянуть их на дию--это не реформа, а пиар;приватизация шла 30 лет, и врядли можно назвать успехом приватизацию отеля "Днепр" за кредит от госбанка и коррупционную приватизацию Большевика)))
5, Наука вместе со шкарлетом в глубокой попе , а вийсковый потенциал видновленный это что? долги по зарплате военым, ни одного раза за три года не проиндексированы зарплаты ни на копейку, ни разу за три года не выполненный оборонзаказ, похеренные все новые виды вооружений,коррупционные закупки в МО, уволившиеся за два года 70 тысяч из ВСУ, отвратительная жрачка, деморализация людей,сдача территорий, не стрелять в ответ??????
Достатньо чи вже проблювався?)
Тільки в 5 пункті - є зерняточка правди з відсутністю підвищення зп та оборонзамовленням. Ну і щодо риторики про Гройсмана погоджуюсь - проголосував би за нього на наступних виборах.
Пробачили понад 4 мільярди гривень: Коломойському дозволили не платити податок на прибуток
https://prm.ua***********-ponad-4-miliardy-hryven-kolomoyskomu-dozvolyly-ne-platyty-podatok-na-prybutok/?fbclid=IwAR0AYgk73dULLmLvSg0CmfnqUSSHx2F5NQTIvGdutiRo0ZMOjQkO2ZEwxJ4
Але, нажаль чи на щастя, це все ******* як з Оманом Саудитима та ОАЕ.
Тільки Янкі нам реально безвоздмездно виділяють гроші на укріплення обороноздатності.