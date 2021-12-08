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Великобритания (4269) МИД (6656) Кулеба Дмитрий (2646)

Великобритания выделит дополнительный миллиард фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты с Украиной, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Великобритания сообщила о предоставлении дополнительно одного миллиарда фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Средства, направленные британским Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в частности в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и "зеленой" энергетики.

"Решение о дополнительном выделении более 35 миллиардов гривен на проекты по торговле и инвестициям подтверждает высокий уровень стратегического партнерства, достигнутый во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре прошлого года. Привлечение этих средств дополнительно к ранее анонсированным 2,5 миллиардам фунтов стерлингов создаст новые возможности для нашей экономики и украинского бизнеса, повысит благосостояние украинских граждан", - отметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины, - Зеленский
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Топ комментарии
+13
все було б добре,якби не тотальне велике крадівництво...
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08.12.2021 22:02
+8
Британці, не давайте налом!!!!!!! Будуть виконані проекти або якісь інші роботи чи закупи, тоді і проплатіть!!!!!!! А інікше все зникне, а вам покажуть фіктивні виконання!!!!!!
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08.12.2021 22:20
+6
Підвищать добробут зел, опи та наближеного олігарха, хто б сумнівався.
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08.12.2021 22:06
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все було б добре,якби не тотальне велике крадівництво...
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08.12.2021 22:02 Ответить
Це добре, але могло бути й більше, якщо би влада сьогодні була проукраїнська, а не промосковська та проколомойська...
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08.12.2021 22:04 Ответить
Сейчас в мире масса напечатанных за период пандемии денег!! И это позор что даже кредиты такие ограниченные!
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08.12.2021 22:07 Ответить
Підвищать добробут зел, опи та наближеного олігарха, хто б сумнівався.
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08.12.2021 22:06 Ответить
"підвищить добробут українських громадян" - огласите весь список этих громадян, с тремя паспортами
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08.12.2021 22:07 Ответить
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08.12.2021 22:12 Ответить
Дожились и наконец-то постим картинки про то что наши суды никто и никогда не реформировал и только пользовались этим всем делом 30 лет все толстосумы и презеденты. Зато теперь красивые скриншоты можно делать
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08.12.2021 22:35 Ответить
а ты в курсе что реформа всегда идет сверху вниз?
эти три решения принял ОАСК. тот самый которые шмаркля "разогнал" еще год назад.
а если ты пытаешься намекнуть что и порох не реформировал суды, то почитай первое предложение пять раз. пока не дойдет.

уже есть опыт реформирования полиции снизу без изменений в министерстве. и к чему это привело? за два года при шмаркле почти все вернулось к 2013 году.
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08.12.2021 23:00 Ответить
Я намекнул не только на пороха, а на ВСЕХ. Если у тебя это в голове никак не укладывается, то это твои проблемы. P/s только не нужно тут начинать про борьбу пороха против ахметова
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08.12.2021 23:10 Ответить
Два года дбр не имеет главу. Виноват конечно в этом порох, а не бубочка, которому правовой беспредел в стране выгоден
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09.12.2021 08:36 Ответить
Почисти голову от пороха, а то тебе везде что-то это слово мерещится уже
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09.12.2021 08:49 Ответить
то есть по сути мы можем купить шото в кредит, но платить то все равно придется, а зеля потратит на всякий популизм...
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08.12.2021 22:19 Ответить
Британці, не давайте налом!!!!!!! Будуть виконані проекти або якісь інші роботи чи закупи, тоді і проплатіть!!!!!!! А інікше все зникне, а вам покажуть фіктивні виконання!!!!!!
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08.12.2021 22:20 Ответить
Зелень готує пилораму.
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08.12.2021 22:23 Ответить
Думаю, Беня уже придумал куда его потратить))
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08.12.2021 22:23 Ответить
Дякуємо нашим справжнім друзям британцям!
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08.12.2021 22:23 Ответить
Чекаємо "хриплосиків" про те, куди ці кошти пішли:
1. Мільярд дерев
2. Університет найвеличнішого у Всесвіті
3. Компенсація видатків НПЗ та створення національного авіа-перевізника під егідою інвест-няні "бородата Бабця"
4. Додаткові фунції у застосунку "Дія"
5. Виплата пенсій жителям ОРДЛО
6. Підвищення "оплати праці" деяким співробітникам ОПи та радникам "теплої ванни"
7. Костюм для перерізання стрічок на "великому бідувництві"
8. Костюм для кокс-марафонів (з підгузками включно)
9. Набір ліків для виведення з наркотичної коми
10...

Кому не ліньки - продовжіть, бо в мене вже саме згадування "гундосика" викликає огиду...
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08.12.2021 22:25 Ответить
Підхоплю естафету)
1. Ріст економіки на вищому рівні, в порівнянні з роками попереднього президента (крім ковідного 2020).
2. Глобальні інфраструктурні проекти.
3. Закінчення створення антикорупційної та початок судової реформ.
4. Концептувльні економічні зміни - ринок землі, цифровізація, концесії та приватизація.
5. Значне пришвидшення відновлення наукового та військового потенціалу.
Достатньо чи вже проблювався?)
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08.12.2021 23:58 Ответить
Ваш постВладислав Масич --зеленая брехня!
1. Роста экономики нет--есть ПАДЕНИЕ с осени 19 года
2.Никаких глобальных инфрастуктурных проектов нет---есть дальнейшая реализация программы 18 года Гройсмана по строительству дорог)))только распиаренная и в два раза дороже
3.Антикоррупционная структура полностью развалена--везде посажены "свои"100% люди, честные конкурсы на посады не проводятся ,судовая остановилась в 19 году!
4.никаких концептуальных змин : рынок земли должен был сопровождаться несколькими законами(зем.банк в частности) -их НЕТ;
цифровизация прошла во времена Гройсмана--все электронные реестры были созданы ДО 19 года, а подтянуть их на дию--это не реформа, а пиар;приватизация шла 30 лет, и врядли можно назвать успехом приватизацию отеля "Днепр" за кредит от госбанка и коррупционную приватизацию Большевика)))
5, Наука вместе со шкарлетом в глубокой попе , а вийсковый потенциал видновленный это что? долги по зарплате военым, ни одного раза за три года не проиндексированы зарплаты ни на копейку, ни разу за три года не выполненный оборонзаказ, похеренные все новые виды вооружений,коррупционные закупки в МО, уволившиеся за два года 70 тысяч из ВСУ, отвратительная жрачка, деморализация людей,сдача территорий, не стрелять в ответ??????
Достатньо чи вже проблювався?)
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09.12.2021 01:22 Ответить
Ще ні) перші 4 пункти - по великому рахунку, приниження заслуг нинішньої влади, помножене на відверту маячню.
Тільки в 5 пункті - є зерняточка правди з відсутністю підвищення зп та оборонзамовленням. Ну і щодо риторики про Гройсмана погоджуюсь - проголосував би за нього на наступних виборах.
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09.12.2021 07:40 Ответить
ВСЕ пункты объективная правда и только зебилы ее не признают)))
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09.12.2021 20:45 Ответить
Ну, пускай)
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09.12.2021 21:25 Ответить
Але тисніть на зелену владу у цьому:

Пробачили понад 4 мільярди гривень: Коломойському дозволили не платити податок на прибуток
https://prm.ua***********-ponad-4-miliardy-hryven-kolomoyskomu-dozvolyly-ne-platyty-podatok-na-prybutok/?fbclid=IwAR0AYgk73dULLmLvSg0CmfnqUSSHx2F5NQTIvGdutiRo0ZMOjQkO2ZEwxJ4
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08.12.2021 22:25 Ответить
а ясно, то інвестиції у науковий флот, який ми закуповуємо в кредит у Бритів, бо інших торгівельних проектів я щось не пригадую на державному рівні, між країнами.
Але, нажаль чи на щастя, це все ******* як з Оманом Саудитима та ОАЕ.
Тільки Янкі нам реально безвоздмездно виділяють гроші на укріплення обороноздатності.
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08.12.2021 22:27 Ответить
Нам будут давать деньги пока мы будем мочить кацапов. Англичане их тоже не любят.
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08.12.2021 23:16 Ответить
Предлагаю срочно провести референдут о присоединении к Объедененному Королевству!!!
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08.12.2021 23:47 Ответить
UA in UK звучит прикольно.
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08.12.2021 23:50 Ответить
Цікаво,яку суму з тих 2.5 млрд фунтів,які Володя привіз з Британії,вже освоїли за рік ?
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09.12.2021 00:29 Ответить
 
 