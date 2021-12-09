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Россия стратегически не заинтересована в эффективности Нормандского формата, - представитель украинской делегации в ТКГ Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия стратегически не заинтересована в эффективности Нормандского формата, - представитель украинской делегации в ТКГ Гармаш

Россия стратегически не заинтересована в эффективной работе Нормандского формата, поскольку он не предполагает участия представителей ДНР и ЛНР.

Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стратегической заинтересованности России в эффективной работе Нормандского формата нет абсолютно. Потому что в Нормандском формате нет ОРДЛО. И вот даже на сегодняшнем заседании ТКГ мы видим новый тренд - это то, что Россия пытается все-таки навязать нам субъектность ОРДЛО" , – сообщил журналист.

Гармаш рассказал, что сегодня на заседании переговорщики в течение восьми часов обсуждали возможность заключения перемирия, возобновления режима "тишины". И украинская сторона не выдвигала для этого каких-либо условий.

"А вот из уст представителей России и ОРДЛО постоянно ставятся нам какие-то условия, основное из которых – это субъективизация. То есть, чтобы мы назвали ОРДЛО стороной конфликта", – пояснил Гармаш.

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Представитель ОРДЛО в украинской делегации подчеркнул, что когда люди хотят мира, они не ставят условий: "Поэтому особых перемен в позиции России по урегулированию конфликта на Донбассе я не вижу, к сожалению. И не думаю, что они возможны сегодня со стороны Украины. Потому что нам ставят только ультиматумы".

Автор: Наталя Джума
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Російська Фашизація шантажує весь притомний світ війною, війна це головний її товар на ринку. Навіщо їй перемир'я та мир?
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09.12.2021 01:39 Ответить
1."Празднуем" лишение Укрины субъектности - статус раба.Война уже проиграна - дяди решают,кому именно.Кстати,чехов тоже не пустили на обсуждение мюнхенского сговора.Классика.
2.Любые переговоры,сосуществование с рашкой - бесполезны.Ребята обсуждают, что будет,если бросить атомную брмбу на прибалтику - погибнет,к примеру сто тысяч человек,но что они значат по сравнению с гибелью миллиардов в мире или сотен миллионов в Европе? Ничего,реал политик.Запад потопает ногами и все.Исходя из этой логики можно сегодня обстреливать Украину любым количеством ракет,не переходя границу.Да и вообще,ЛЮБУЮ страну по вкусу.Результат будут тот же.Кстати,Хамаз так и делает все время.(террористы все похожи,разница только в размерах).Выход один - международное сообщество обязано не воевать и переговариваться,а УДАВИТЬ рашку,иначе мировая катастрофа.
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09.12.2021 06:26 Ответить
Стратегия дохлого Совка посрать поносом на весь мир,все вокруг дураки,только в Мавзолее правда рождается...итог печален...за 20 век 100 миллионов трупов и критическая демографическая ситуация...Шариковых 90%...а Людей нет...бабы не рожають...маршал Жюков обдурил Слалина...
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09.12.2021 08:10 Ответить
Украина должна выйти из минских соглашений!
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09.12.2021 08:53 Ответить
 
 