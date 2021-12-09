Литва передала Украине бронежилеты и баллистические пояса в качестве военной помощи

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас передал первую часть помощи украинским военным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я еду в Киев, где передаю первую часть военной помощи Украине", - заявил министр.

По соглашению с литовским правительством было предоставлено Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса.

"Борьба Украины - это также борьба Литвы", - добавил Анушаускас.

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