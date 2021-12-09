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Литва передала Украине бронежилеты и баллистические пояса в качестве военной помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Литва передала Украине бронежилеты и баллистические пояса в качестве военной помощи

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас передал первую часть помощи украинским военным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я еду в Киев, где передаю первую часть военной помощи Украине", - заявил министр.

По соглашению с литовским правительством было предоставлено Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса.

"Борьба Украины - это также борьба Литвы", - добавил Анушаускас.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.

Ось людина розуміє (так само як і його країна) що Україна захищає весь притомний світ від рашистської навали.
Щира подяка.
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09.12.2021 02:07
+21
вот кто настоящие наши Братья!
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09.12.2021 04:48
+11
Литовцям-респект...
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09.12.2021 05:13
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"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.

Ось людина розуміє (так само як і його країна) що Україна захищає весь притомний світ від рашистської навали.
Щира подяка.
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09.12.2021 02:07 Ответить
Сейчас на ютьюбе появился просто феерический канал Исландия ТВ. Такого жополизтва зе даже по Г+Г нет
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09.12.2021 02:12 Ответить
Канал отстойный, а его лица: В.Петров подлый сепар из Кривого Рога, С.Иванов не сепар а просто подлый из Луганска. Искали кому продать себя нашли Зе, ну хоть не Хутину лично продались уже неплохо
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09.12.2021 08:27 Ответить
США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
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09.12.2021 02:27 Ответить
А с какого перепугу они должны воевать за нас? Не, ну я понимаю - "нарид устал ат вайны" (с).
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09.12.2021 09:34 Ответить
Бидон не единоличный правитель. Политику США будет определять более широкий круг деятелей. Сенаторы всякие там и партии.
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09.12.2021 02:56 Ответить
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09.12.2021 03:39 Ответить
вот кто настоящие наши Братья!
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09.12.2021 04:48 Ответить
Литовцям-респект...
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09.12.2021 05:13 Ответить
Щира дяка, я народився у Вільнюсі, насправді моє призвище Мальченкаускас
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09.12.2021 07:50 Ответить
Литва,Естонія,Латвія - найголовніші сателіти у боротьбі проти скотомосковії
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09.12.2021 07:56 Ответить
Боевой дрон Байрактар "Acinci"...для крыс Путлера что ядерная бомба...
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09.12.2021 08:22 Ответить
А если его еще шапками зарядить, то вполне достаточно одного беспилотника чтоб уничтожить Рашку до корня.
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09.12.2021 08:30 Ответить
А ещё лучше такими е...ланами как ты, ваши ватные горящие жопы для бомбежки отлично подойдут.
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09.12.2021 08:35 Ответить
Ильхам Алиев обосрал армию РАБссии в Карабахе по самые турецкие помидоры...Быдло рюсскае...не сцыте..это не больно...Вспомните штурм города Ржев 11 месяцев маршал Жюков вас валил честно...1 млн...фигня..бабы еще нарожають...
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09.12.2021 08:38 Ответить
Спасибо огромное братьям литовцам!!! Слава Украине!!!
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09.12.2021 08:52 Ответить
Площадь и население Литвы (2.8 млн) это примерно как две средних области Украины. А помощи от этой небольшой но гордой страны мы получили больше чем от любого европейского государства. Спасибо Литва! Мы уважаем вас и в долгу не останемся
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09.12.2021 09:04 Ответить
Ещё маленькая Словакия много помогает . В отличии от Австрии и Венгрии
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09.12.2021 10:36 Ответить
Молодцы!
И нам помогли и ***** не дали повод злится на них. Оружия не давали!
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09.12.2021 09:11 Ответить
Нам зараз все не буде зайвим.
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09.12.2021 09:27 Ответить
Щиро дякуємо !!!
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09.12.2021 10:40 Ответить
СПАСИБО!!!
ДЯКУЄМО...
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09.12.2021 12:23 Ответить
 
 