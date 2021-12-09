За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 9 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.