За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
Так, в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 9 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Ось щойно на фб натрапила на такий пост і відео від ООС:
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Дякуємо дітям за підтримку...
https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/387870043091037/
так , мля, войска РФ уже нападают, или тупо просто открывают огонь ?
Смерть московским оккупантам!
Свободу народам московской империи!!!