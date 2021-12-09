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США намерены обсудить действия России с партнерами на встрече глав МИД G7, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США намерены обсудить действия России с партнерами на встрече глав МИД G7, - Госдеп

США надеются, что действия России по отношению к ее соседям станут одной из тем обсуждения на встрече глав МИД G7.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила журналистам заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Баркс-Рагглз.

"Мы ожидаем, что Россия будет обсуждаться", – сказала она на брифинге.

Дипломат отметила: "Мы работаем с нашими партнерами, чтобы быть было предельно ясно, что когда поведение России перейдет границы, ей придется заплатить за это".

По ее словам, у членов G7 "существует большое единство", касающееся проблем, связанных с деятельностью России в отношении соседних с ней государств.

В то же время Баркс-Рагглз заявила: "Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений с Россией".

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Она сообщила, что на встрече, которая пройдет в британском Ливерпуле 10-12 декабря, будут также обсуждаться вопросы восстановления экономики в условиях пандемии COVID-19, здравоохранения и изменения климата.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече.

Автор: Наталя Джума
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Після цього обговорення якісь реальні дії будуть замість стурбованості? Стабільних і передбачуваних відносин з непередбачуваним "прицюцьковатим" не варто очікувати.
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09.12.2021 08:58 Ответить
А Украина как? Объект?
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09.12.2021 09:05 Ответить
 
 