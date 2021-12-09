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Блинкен и Столтенберг обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Блинкен и Столтенберг обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины, - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в среду с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом варианты действий альянса в случае вторжения РФ в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом информирует Госдеп.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор президента (Джо. - Ред.) Байдена с президентом России (Владимиром. - Ред.) Путиным. Также они обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей российской агрессии против Украины", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры, уделив особое внимание Украине. Как отметили в Белом доме, президент США пообещал Путину дать жесткий ответ в случае военной эскалации в Украине.

Также читайте: Надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу и будет уважать суверенитет Украины, - Столтенберг

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
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09.12.2021 08:24
+3
Голобородька ведет Украину к Дефолту и талонам на пропитание...73%....
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09.12.2021 08:52
+2
Які дороги, коли біля воріт своїть ворог і зарадив зброю? Перше що потрібно робити - озброювати армію, а вже коли кацапи відійдуть, то будувати дороги. Бо закрадається таке враження, що Володя і його команда спеціально будують дороги для ворога, щоб коли він займе ці території, то не тратився на приведення доріг у нормальний стан.
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09.12.2021 08:55
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Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив 08.12.2021 року з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом варіанти дій альянсу у разі вторгнення РФ в Україну. А чому в них немає плану будівництва доріг? Не вміють вони керувати. Ось Наш - всі гроші тільки в асфальт і дорожний російський бітум, нам ракети не потрібні, ми ж за мир? Та і бізнес Володі не постраждає на московії і втікати буде куди, бо це вже не за горами.
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09.12.2021 08:21 Ответить
Я з вами цілком згоден. Я вважаю це є результатом не розуміння викликів які стоять перед Україною. Але з іншого боку у мене є догадки чому Велике будівництво є святе. Можливо влада керується принципом: " Дай мені Боже сил повлияти там де я можу, а там де я не можу краще не ризикувати''. Після каденції нинішній Президент оставить після себе інфраструктуру для майбутніх поколінь.
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09.12.2021 08:34 Ответить
Потрібно не жалкувати за коштами витраченими на будівництво доріг, а жалкувати за тим, що зєїла палець об палець не вдарило, щоб довести рівень оподаткування великого бізнесу до рівня країн Є.С.А тому десятки мільярдів баксів щорічно витрачаються на палаци, яхти, літаки.
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09.12.2021 08:47 Ответить
Дорог нет,плохо.Дороги строят ,опять плохо.
Вы уже определитесь. А если войны не будет ,так будем жить в грязи как свиньи?
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09.12.2021 08:44 Ответить
Добре, що в нас Томас є.
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09.12.2021 08:49 Ответить
Які дороги, коли біля воріт своїть ворог і зарадив зброю? Перше що потрібно робити - озброювати армію, а вже коли кацапи відійдуть, то будувати дороги. Бо закрадається таке враження, що Володя і його команда спеціально будують дороги для ворога, щоб коли він займе ці території, то не тратився на приведення доріг у нормальний стан.
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09.12.2021 08:55 Ответить
А куда они отойдут? Вы что,границу передвините? Порошенко тоже начинал с дорог . Всё надо делать в комплексе.
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09.12.2021 09:02 Ответить
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09.12.2021 08:24 Ответить
******** Президент України маючи 5 років каденції мав би реалізувати не більше ні менше 5 національних приорітетів. Наприклад в перший рік каденції - Рік збройних сил України. Замість виділення 148 млрд. На дороги нехай би пішли б на армію додатково + 148 млрд.грн. На ці гроши можно закупити нове озброєння побудувати патронний завод, підвищити грошове забезпечення, побудувати житло для солдат та інше. Другий рік - наприклад рік охорони здоров'я. Туди дати + 148 млрд. Грн. ..... і так далі.
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09.12.2021 08:44 Ответить
Так, і цим президентом був Порошенко, який виділяв разом з парламентом кошти на армію і відновлюючи її погтенціал, одночасно давав відсіч самій сильній в світі армії. Зарплата військових з 3 тисяч гривень стала 10-15 тисяч гривень, на "передку" ще більша. Відремонтована і модернізована фактично вся техніка. Розробленні нові зразки озброєння і ***********, починаєчи від "Нептун", "Вільхи", "Верби" "Богдани" і до снайперських гвинтівок, гранатометів, мінометів, БТР. Після цього можна відмітити "Прозоро" і децентралізацію. Гроші залишилися на місцях і громади почали щось будувати і розвиватися. Це перший крок. За інші навіть не пишу, Ви їх добре знаєте. Але при Зеленському все це було зруйновано. Ні разу не підвищувався оклад військових, оборонне замовлення зразу було зірване, випуск ******** ракет середньої дальністі "Нептун" було заморожено, спеціалісти звільнені. Випустили тільки один так "Оплот" і модернізували три танки "Булат". "Богдана" була забута навіки і молоді зелені мільярдери закупили стару гармату у чехів, походження підприємства, яке продало це озброєння, пов'язане з чеським президентом і росією.
Порошенко і його два уряди розвалену і розкрадену українську армію попередниками всіх часів, вивели на 25 позицію в світі. А Зеленський її відвів з укріплень, відвів снайперські групи і безпалотну авіацію, давши можливість закрепитися ворогу і морально послабити нашу армію.
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09.12.2021 09:08 Ответить
Анатолій ти брешеш зараз. Це при Зеленському армія піднялась з 27 на 25 за 2021 рік. Петро Олексійович вже як 2 роки не Президент
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09.12.2021 09:18 Ответить
А як що б рейтинг армій України знизився з 27;місця наприклад на 30 то щоб ти волав би. Це результати політики зеленої плисняви?
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09.12.2021 09:23 Ответить
Голобородька ведет Украину к Дефолту и талонам на пропитание...73%....
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09.12.2021 08:52 Ответить
Президент Зеленский и дороги строит и на международном уровне молодец. Так держать!
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09.12.2021 08:57 Ответить
Украина стала Независимой весной 2014 года по факту...плюсуем 40 лет...итого в 2054 году Украина станет Швейцарией или Польшей...
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09.12.2021 08:58 Ответить
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09.12.2021 09:06 Ответить
Ссср дохляк просуществовал всего 69 лет...,зато ГУЛАГ Сралин построил...для собственного быдла...гордятся до сих пор тем дерьмом... Строители пля....
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09.12.2021 09:11 Ответить
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09.12.2021 09:15 Ответить
 
 