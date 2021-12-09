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Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 декабря в мире зарегистрировали 666 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7860 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 268 117 029 случаев инфицирования, из них 666 366 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 295 199 человек, из них 7860 за минувшие сутки.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 241,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявляют лишь 40% всех случаев COVID-19, - Ляшко

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
В Німеччині показує 571 труп, а щеплено більше 70 % . В Польщі аналогічно. Овцинація пройшла успішно.
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09.12.2021 08:26
+5
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09.12.2021 08:29
+5
Чей заказ выполняет автор? На каких идиотов расчитаны цифры? Летальность и количество летальных случаев-абсолютно разные вещи. Летальность-количество умерших на 100 000 населения. А-у, гараж! Посчитай на простом калькуляторе: под руководством ,,чемпионов мира по борьбе с ковид-19" (Зеленский, май 2020) по фамилиям Зеленский и Шмыгаль ЛЕТАЛЬНОСТЬ в Украине ПРЕВЫШАЕТ летальность в США, России, Китае и Индии вместе взятых. И о каких местах кто-то вякает?
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09.12.2021 09:13
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Спросите у ВОВЫ ! Мы уже победили Ковид!!
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09.12.2021 08:17 Ответить
Тільки тут Володя має стабільне лідерство. Не підраховував, скільки померло людей із-за недбалості за період його правління і правління його команди?
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09.12.2021 08:17 Ответить
В Німеччині показує 571 труп, а щеплено більше 70 % . В Польщі аналогічно. Овцинація пройшла успішно.
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09.12.2021 08:26 Ответить
До відома секти свідків масонської змови проти касти вільних від мізків антиваксерів: новітня дельта-хвиля у Німеччині вища від попередніх у 2,4 рази за захворюваністю, але завдяки набуттю колективного імунітету в них смертність тепер у 2,2 рази менша.
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09.12.2021 19:33 Ответить
Пан Казочкін. Ми це чули. Якщо би не овцинація то всі би померли. А хто вільний від мізків покаже час. Оскільки зараз , на світовому рівні, намагаються всі права простих людей , за які 200 років боролись ваші і мої предки , знищити за допомогою медичної диктатури, яка штучно підживлюється страхом одурманених людей. А мені права людей дорожче ніж якісь непевні цифри ні про що. Я це аналізував. Цей ковід повна дурня від початку до кінця.
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09.12.2021 21:42 Ответить
кОзак, неможливо переконати людей, що заперечують факт 2х2=4. Є реальна статистика за моїм посиланням, є історичний факт нищівної пандемії Іспанки - звичайного для ******** популяції з колективним імунітетом грипу. Просто у 1918 році такого імунітету ще не було, як і проти ковіду тепер.
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11.12.2021 13:24 Ответить
Тим, хто вірить в статистику я заздрю. Ці люди довірливі як діти. Мабуть щось дитяче, чисте залишилось в їхніх душах. Вони думають, ну не може бути в Світі все так по продажному. Але рекламна камапнія певних генетичних препаратів дуже кривава і агресивна. Треба до Нового року все продати. До речі в Німеччині 09 грудня 103000 випадків. Подивимось з 21 по 24 грудня як там буде . Логічно що має бути підйом смертності, як було і є у всіх країнах. Але побачите . Відрегулюють, для таких, хто вірить в диво укол.
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12.12.2021 01:40 Ответить
..."Логічно що має бути підйом смертності, як було і є у всіх країнах"...

Як було і є в усіх країнах упродовж останніх 2 місяців, тобто з середини жовтня 21 року, дивись тут, тільки окуляри ковідіотські на лоба посунь.

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12.12.2021 09:20 Ответить
Таким чином смертність серед клінічних випадків знизилася у 2,4*2,2=5,2 рази. П'ятикратне зменшення кількості смертей серед хворих точно вартує зусиль і тимчасових обмежень.
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09.12.2021 19:39 Ответить
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09.12.2021 08:29 Ответить
Рекорд за рекордом! Избирателей Зеленского становится физически меньше!
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09.12.2021 09:04 Ответить
Чей заказ выполняет автор? На каких идиотов расчитаны цифры? Летальность и количество летальных случаев-абсолютно разные вещи. Летальность-количество умерших на 100 000 населения. А-у, гараж! Посчитай на простом калькуляторе: под руководством ,,чемпионов мира по борьбе с ковид-19" (Зеленский, май 2020) по фамилиям Зеленский и Шмыгаль ЛЕТАЛЬНОСТЬ в Украине ПРЕВЫШАЕТ летальность в США, России, Китае и Индии вместе взятых. И о каких местах кто-то вякает?
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09.12.2021 09:13 Ответить
Цифры и методы подсчета позволяют манипулировать людьми, не мешайте людям болванить население
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09.12.2021 09:26 Ответить
ну да.

статистика вооще на..уй нужна...

по телевизору скажут красивше....
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09.12.2021 09:55 Ответить
С учетом ихнего уровня вакцинации и того факта что эта самая вакцинация у них уже второго год как идет там цифры должны быть раза в два-три меньше чем у нас даже с учетом большего населения. Это если верить статистике что вакцина уменьшает смертность на 80-85%. В процентном соотношении действительно у нас высокая смертность. Но если действительно взять в руки калькулятор и внимательно посчитать, то смертность выше в отсталых странах где дерьмовая медицина. Как и у нас. У более развитых стран смертность меньше. Хотя есть еще фактор статистики. Кто как считает. Турция вообще чемпион по борьбе с ковидом. Немцы с французами курят в стороне.
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09.12.2021 09:39 Ответить
Andrew Kampfer Но если действительно взять в руки калькулятор и внимательно посчитать, то смертность выше в отсталых странах где дерьмовая медицина. Как и у нас.

Смертность , точнее % смертности высчитываемый при подходе от кол-ва заболевших/переболевших у нас высок 2,5% только из за того что озвученая цифра зараженых за более чем 2года- 3,5млн (смешная если честно). При методике НАН который высчитал что переболевших нужно умножить на 2-3 раза (так как у нас зачастую обращаються только в крайних случаях), смертность упадет до менее 1%, что в принципе верно и в масштабах страны не так страшно. Две недели назад ляшко и компания не поддержали НАН в их результатах, а сегодня ляшко заявил - что выявляется только 40% оказывается больных (тоесть 2,5 коф. НАН как и было сказано еще две недели назад).
Что произошло за это время, и какой сценарий готовят после НГ хз, но если верить тому что говорят что летом 22го коронобесие покинет нас, то готовят по мягкому почву для отхода. Не удивлюсь если после весны начнут говорить что он был и не сильно смертелен.
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09.12.2021 09:56 Ответить
Не удивлюсь если после весны начнут говорить что он был и не сильно смертелен. /

ну звичайно...

специфіка людської пам"яті -пам"ятається переважно хороше...))
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09.12.2021 09:58 Ответить
Почти полностью вакцинированные страны уже обгоняют нас по смертности. Как и предполагалось вакцину еще не придумали. И не придумают. Согласно той же статистике видно что смертность не многим больше чем от обычного гриппа. Если взять калькулятор и посчитать по той же табличке что в статье. Заразность просто выше. На много. Иммунитета нет. Уверен большая часть взрослого населения уже и забыла когда именно гриппом болела, а не простым орз. Лет через 5 переболеют все и будет как обычный грипп. Смертность такая же будет, но количество заболевших будет меньше на много. А пока максимум надежда на лекарства которые могут помочь как-то смягчить течение болезни. Это так если без истерии и фантазий.
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09.12.2021 09:24 Ответить
В США - 350млн населения, в парашии - 160 млн, в Германии - 70 млн, в Украине - 35 млн при 800 трупах в день. Так кто кого обогнал, чучело? Украина уже 3-4 мес абсолютный чемпион мира по смертности от ковида.
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09.12.2021 09:36 Ответить
У нас от силы 20% вакцинировано. У них больше 80ти. Можешь взять в руки калькулятор и посчитать во сколько раз должно быть меньше смертей. Для этого хватит и трех классов образования как у тебя.
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09.12.2021 09:43 Ответить
Должно быть и есть - две большие разницы, как говорил классик. По факту - в Украине самая большая смертность на 100 тыс населения.
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09.12.2021 12:27 Ответить
Как и предполагалось вакцину еще не придумали. И не придумают.
-----------------------------
особливо тупим.

ВІРУС МУТУЄ.
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09.12.2021 09:56 Ответить
Что означают эти таблицы? Пусть хотя бы рядом с названием страны сделают колонку по численности населения, тогда я и сам смогу пересчитать..
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09.12.2021 09:25 Ответить
Total Cases - Total Deaths - Высчитываешь процент. Остальное показывает динамику. В развитых странах смертность меньше двух процентов. В отсталых больше двух. Вот и вся статистика. Если упростить.
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09.12.2021 09:49 Ответить
Вы считаете смертность среди заболевших, а не смертность в стране.
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09.12.2021 12:28 Ответить
Така статистика показує, що в Україні немає медицини. Її знищили.
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09.12.2021 09:51 Ответить
 
 