Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 9 декабря в мире зарегистрировали 666 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7860 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 268 117 029 случаев инфицирования, из них 666 366 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 295 199 человек, из них 7860 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 241,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Як було і є в усіх країнах упродовж останніх 2 місяців, тобто з середини жовтня 21 року, дивись тут, тільки окуляри ковідіотські на лоба посунь.
статистика вооще на..уй нужна...
по телевизору скажут красивше....
Смертность , точнее % смертности высчитываемый при подходе от кол-ва заболевших/переболевших у нас высок 2,5% только из за того что озвученая цифра зараженых за более чем 2года- 3,5млн (смешная если честно). При методике НАН который высчитал что переболевших нужно умножить на 2-3 раза (так как у нас зачастую обращаються только в крайних случаях), смертность упадет до менее 1%, что в принципе верно и в масштабах страны не так страшно. Две недели назад ляшко и компания не поддержали НАН в их результатах, а сегодня ляшко заявил - что выявляется только 40% оказывается больных (тоесть 2,5 коф. НАН как и было сказано еще две недели назад).
Что произошло за это время, и какой сценарий готовят после НГ хз, но если верить тому что говорят что летом 22го коронобесие покинет нас, то готовят по мягкому почву для отхода. Не удивлюсь если после весны начнут говорить что он был и не сильно смертелен.
ну звичайно...
специфіка людської пам"яті -пам"ятається переважно хороше...))
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особливо тупим.
ВІРУС МУТУЄ.