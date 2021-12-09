В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Украине зафиксированы 12 376 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 26 млн прививок против COVID-19 сделаны в Украине!
За сутки 8 декабря в Украине:
зафиксированы 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1078, медпрацівників – 194);
178 796 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 2449 человек;
летальных случаев – 465;
выздоровели – 24 547 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 532 357 человек;
выздоровели – 3 109 423 человека;
летальных случаев – 89 901;
проведено ПЦР-тестирований – 16 199 355.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. В общей сложности проведены 26 126 460 прививок", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Летальні випадки - 89 436 (+450 за попередню добу): може так?
Ліки від ковіду - Івермектин. Два-три дні по 2.5 мл на воду - і ковіду нема. Глисти здихають, яйця в легенях не розмножуються, токсикації і температури нема, формула крові вирівнюється...
Этот раздел представляет собой отрывок из исследования по перепрофилированию лекарств от COVID-19 § Ивермектин . [ редактировать ]
США FDA
Твиттер
@US_FDA
Вы не лошадь. Вы не корова. Серьезно, вы все. Прекрати.
21 августа 2021 г. [107]
In vitro ивермектин обладает противовирусным действием в отношении нескольких отдельных одноцепочечных РНК-вирусов с положительным смыслом , включая SARS-CoV-2 . [108] Последующие исследования показали, что ивермектин может ингибировать репликацию SARS-CoV-2 в культуре клеток почек обезьяны с IC 50 2,2-2,8 мкМ. [109] [110] Однако, исходя из этой информации, для противовирусного эффекта потребуются дозы, намного превышающие максимально разрешенные или безопасно достижимые для использования у людей. [111] [112]Помимо практических трудностей, такие высокие дозы не охватываются текущими разрешениями на использование препарата людьми и были бы токсичными, поскольку считается, что противовирусный механизм действия действует путем подавления клеточного процесса хозяина, [111] в частности, ингибирования от ядерного транспорта по импортину α / β1 . [113] [114] Самолечение высококонцентрированной формулой, предназначенной для лошадей, привело к сообщениям о госпитализации и двух смертельных исходах, возможно, из-за взаимодействия с другими лекарствами. [115] [116] Для устранения неопределенностей, связанных с предыдущими небольшими или некачественными исследованиями, по состоянию на июнь 2021 года в США и Великобритании проводятся крупномасштабные испытания.[117] [118]