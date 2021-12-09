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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 12 376 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 26 млн прививок против COVID-19 сделаны в Украине!

За сутки 8 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 зафиксированы 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1078, медпрацівників – 194);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 178 796 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 госпитализированы – 2449 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 летальных случаев – 465;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 выздоровели – 24 547 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 заболели – 3 532 357 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 выздоровели – 3 109 423 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 летальных случаев – 89 901;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестирований – 16 199 355.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. В общей сложности проведены 26 126 460 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели 10

Автор: Наталя Джума
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летальних випадків - 2 133 970????

Летальні випадки - 89 436 (+450 за попередню добу): може так?
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09.12.2021 08:28 Ответить
Вибачте їм, можливо перехворіли КОВІДом з певними наслідками.
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09.12.2021 08:34 Ответить
Сипанули в хліб більшу порцію яєць глистів, від яких люди хворіють на ковід. Треба ж Німеччину доганяти - там вчора було 93000 позитивних нових хворих, незважаючи на майже 80% рівень вак...ханалії.

Ліки від ковіду - Івермектин. Два-три дні по 2.5 мл на воду - і ковіду нема. Глисти здихають, яйця в легенях не розмножуються, токсикації і температури нема, формула крові вирівнюється...
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09.12.2021 09:57 Ответить
COVID-19

Этот раздел представляет собой отрывок из исследования по перепрофилированию лекарств от COVID-19 § Ивермектин . [ редактировать ]



США FDA
Твиттер

@US_FDA

Вы не лошадь. Вы не корова. Серьезно, вы все. Прекрати.

21 августа 2021 г. [107]

In vitro ивермектин обладает противовирусным действием в отношении нескольких отдельных одноцепочечных РНК-вирусов с положительным смыслом , включая SARS-CoV-2 . [108] Последующие исследования показали, что ивермектин может ингибировать репликацию SARS-CoV-2 в культуре клеток почек обезьяны с IC 50 2,2-2,8 мкМ. [109] [110] Однако, исходя из этой информации, для противовирусного эффекта потребуются дозы, намного превышающие максимально разрешенные или безопасно достижимые для использования у людей. [111] [112]Помимо практических трудностей, такие высокие дозы не охватываются текущими разрешениями на использование препарата людьми и были бы токсичными, поскольку считается, что противовирусный механизм действия действует путем подавления клеточного процесса хозяина, [111] в частности, ингибирования от ядерного транспорта по импортину α / β1 . [113] [114] Самолечение высококонцентрированной формулой, предназначенной для лошадей, привело к сообщениям о госпитализации и двух смертельных исходах, возможно, из-за взаимодействия с другими лекарствами. [115] [116] Для устранения неопределенностей, связанных с предыдущими небольшими или некачественными исследованиями, по состоянию на июнь 2021 года в США и Великобритании проводятся крупномасштабные испытания.[117] [118]
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09.12.2021 10:03 Ответить
Мені вже щось з цією вакцинацією незрозуміло. Ось у Польщі провакцинованих вже майже 70% а захворюваність б,є всі рекорди. Практично така сама як і в попередній хвилі, коли ще вакцинації не було. В Німеччині, Франції ситуація подібна. В нас теж.
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09.12.2021 10:01 Ответить
Забийте в гугл "польща вакцинація" Вакциновано принаймні однією дозою 55,4%, двома 54,2%, бустерною 9,7%. Звідки "майже 70%"?
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09.12.2021 10:23 Ответить
Так, исходя из прогноза JP Morgan, пандемия COVID-19 полностью завершится в 2022 году, а также восстановится мировая экономика.
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09.12.2021 15:41 Ответить
 
 