РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11280 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины Война
3 291 36
Байден (2386) война (46991) Путин (29871) Россия (91324) США (23212) Северный поток (1428) Яременко Богдан (149)

"Слуга народа" Яременко о разговоре Байдена и Путина: Хотя пока переговоры не дали ощутимого результата, но торги начались

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

По замыслу американцев, в результате телефонной беседы с Байденом у Путина должно было остаться понимание, что немедленно после нападения на Украину международная торговля России упадет, настроенные воевать украинцы получат вооружений достаточно, чтобы серьезно уменьшить количество боеспособных российских войск, после чего на границах России появится еще больше войск и вооружений.

Об этом заявил нардеп "СН" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, это не был саммит. Только телефонный разговор. Ценой в саммиты. На самом деле, несмотря на отсутствие зримых немедленных результатов по меньшей мере с точки зрения медийного внимания и экспертных ожиданий эта телефонная беседа, возможно, даже превзошла некоторые саммиты. И это феноменально, какой вес приобретают вспомогательные инструменты дипломатии в динамическом хаотическом мире. Хоть твиты, хоть телефонные беседы. Согласованная, судя по всему, сторонами разговора минимальная визуализация была красноречивой: внешнеполитическая и команда по безопасности президента США против одинокого президента России (не могу избавиться от упоминания о меме Суркова - одиночество полукровки). Фото одинокого за длинным большим столом президента РФ излишне подчеркивало не только внутриполитические реалии в этой стране, но и реальность геополитики. США вышли на разговор имея твердую поддержку союзников, Россия могла похвастаться разве что тщательно избалованным ее же пропагандой мифом о союзе с Китаем. Есть у нее, правда, и не мифический союз – с Беларусью, но здесь чувство меры россиян не подводит: хвастаться нечем", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспокойство Путина относительно НАТО будет обсуждено на отдельной встрече, - Байден

Оба президента работали и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю. Президент Байден и его команда вынуждены отстаивать во внутриполитической дискуссии достаточно слабую позицию по "Северному потоку-2". Какую дополнительно усиливала дискуссия вокруг этого вопроса в Сенате. И своих скептиков, и украинскую аудиторию команда Байдена пытается успокоить распространением информации о договоренности с новым немецким правительством прекратить использование СП2 в случае вооруженного нападения России на Украину. С одной стороны, эта позиция помогла привлечь ФРГ в пул "великих государств" от имени которых с Путиным говорил Байден. С другой стороны, эта тема вряд ли усиливала позицию США и из-за совпадения во времени мышиной волокиты вокруг СП2 в Сенате с телефонным разговором, и из-за достаточно сомнительной логики сентенции Белого Дома о том, что СП2 нужно запустить, чтобы сделать Путина заложником поставок газа. До сих пор это так не работало. Так или иначе – уже "слитую" без особых встречных реверансов россиянам (немцам) тему "Северного потока-2" Байден и его администрация пытались "продать" во второй раз", - добавил политик.

"Реальным давлением на Путина, по замыслу американцев, должно быть то, что коалиция государств уже согласовала на политическом уровне и проработала на техническом уровне план мер на случай вооруженной интервенции РФ против Украины. Экономические санкции в ответ на вооруженную агрессию, возможно, и не звучит слишком угрожающе (особенно для нас, украинцев), но есть нюансы", - акцентировал "слуга народа".

"Во-первых, санкции будут вводиться немедленно - без традиционных раскачек и выражения обеспокоенности. Во-вторых, санкции будут иметь не сдерживающий эффект, а губительный, разрушительный. Это важно, потому что с 2014 года речь шла не о желании Запада разрушить РФ санкциями, а только "заставить Путина задуматься". В-третьих, санкции будут сразу применять фактически все основные торгово-экономические партнеры (за исключением Китая), что повлияет на желание сотрудничать с РФ и со стороны тех государств, которые не будут приобщаться к санкционному режиму", - пояснил Яременко.

Также смотрите: Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден. ВИДЕО

"Следующим в списке была угроза предоставить Украине вооружения, больше того, что она уже имеет. Еще одной угрозой было - укрепление обороны других стран Восточной и Центральной Европы - членов НАТО. Это тоже может быть важно для того, чтобы повлиять на умы российских военных планировщиков: вы хотите напасть на Украину, чтобы предотвратить потенциальную угрозу от появления на ее территории войск и вооружения НАТО? Хорошо, но тогда войска и вооружения НАТО гарантированно появятся еще ближе к РФ в еще большем количестве в Балтийских государствах – сидите на Новый год и считайте, что вам хуже?" - отметил он.

"В общем, можно предположить, что, по замыслу американцев, в результате телефонной беседы с Байденом у Путина должно было остаться понимание или ясное представление, что 1) немедленно после нападения на Украину международная торговля России упадет; 2) Настроенные воевать украинцы получат вооружений достаточно, чтобы серьезно уменьшить количество боеспособных русских войск; 3) После этого на границах России появится еще большее количество войск и вооружений. Ну, а дальше богатая фантазия российского фюрера должна подсказать ему, что в итоге произойдет где-то на востоке его страны, которая будет экономически и военно обескровлена. Было ли это достаточно убедительно для Путина - нам предстоит узнать на собственной шкуре уже в следующем году", - подытожил Яременко.

"В ответ Путин, по выражению одного умного и ироничного мужчины, снова вызвал дух Молотова и Риббентропа. Это не слишком поразило Байдена, который при всем желании Путина не смог бы согласиться на то, что НАТО (оборонный союз) из-за военного шантажа Украины со стороны РФ возьмет и изменит свою политику открытых дверей относительно членства - согласится куда-то не расширяться, где Россия наляпала красных линий. Байден отметил, что лучше говорить, чем воевать. Но говорить стоит тогда, когда никто не собирается воевать. Утром деэскалация, вечером - переговоры. Путин тоже ничего не пообещал… ему было ничего обещать, потому что "их там нет", а Песков уже гарантировал, что с Украиной воевать и так никто не собирался. Никогда такого не было, и вот тебе снова", - подчеркнул "слуга народа".

Также читайте: Пока не видно положительных эффектов от переговоров Байдена и Путина, - МИД Польши

"Очевидно, на этом этапе нарративы об Украине иссякли у обеих сторон, и президенты перешли к десертам. В дипломатии большинство движений и событий можно оценить как "при том всем лучше, что они есть, чем если бы их не было". Если бы этой беседы не было, ситуация с эскалацией российского военного присутствия вдоль украинской границы была бы еще менее прогнозируемой. Хотя пока переговоры не принесли ощутимого результата, торги начались. Это не гарантирует нам почти ничего. Но отсутствие этих торгов гарантировало бы нам еще меньше. Расходиться явно рано", - резюмировал Яременко.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Ого! Виявляється цей "сексуально озабоченний павіан" ще здатен і про політику "мекать"?
показать весь комментарий
09.12.2021 08:57
+8
...в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная зеленским или ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
Почему Байден так откровенно игнорит Зеленского. Нет он с ним сотрудничает, раз украинцы его выбрали на демократических выборах. Но выдает ему самый необходимый минимум информации. И США пытаются защитить Украину с минимальным участием Зеленского.
Дело тут даже не в истории с попыткой Зели вмешаться в американские выборы на стороне Трампа и не в истории с Хантером Байденом, и уголовном деле против самого Байдена. Думаю, как опытный политик, он отбросил личное, ходя осадок конечно остался.
Вспомните хронологию последних событий. Месяц назад появляется информация от американской разведки, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в Украину. Офис Президента и наша разведка заявляют, что все фигня, все в пределах нормы. Через неделю позиция Зе ОПы меняется и они признают - что да, угроза есть. Потом министр обороны Резников, предлагает пригласить в Украину инструкторов стран НАТО. А это сдерживающий фактор. Через неделю заявляет - никого не надо, мы сами справимся.
И все это на фоне скандалов с Вагнергейтом, обменом Цемаха и данных западных разведок о российских кротах.
Просто в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная Зеленским или Ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:02
+7
Схоже, що в системі життєвих координат у цього п.яременко немає ані принципів, ані моральних орієнтирів. Замість них - торгашеский підхід. Такий продасть усе, включно з державними інтересами. Отакі вони - слугі урода
показать весь комментарий
09.12.2021 09:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого! Виявляється цей "сексуально озабоченний павіан" ще здатен і про політику "мекать"?
показать весь комментарий
09.12.2021 08:57 Ответить
...в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная зеленским или ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
Почему Байден так откровенно игнорит Зеленского. Нет он с ним сотрудничает, раз украинцы его выбрали на демократических выборах. Но выдает ему самый необходимый минимум информации. И США пытаются защитить Украину с минимальным участием Зеленского.
Дело тут даже не в истории с попыткой Зели вмешаться в американские выборы на стороне Трампа и не в истории с Хантером Байденом, и уголовном деле против самого Байдена. Думаю, как опытный политик, он отбросил личное, ходя осадок конечно остался.
Вспомните хронологию последних событий. Месяц назад появляется информация от американской разведки, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в Украину. Офис Президента и наша разведка заявляют, что все фигня, все в пределах нормы. Через неделю позиция Зе ОПы меняется и они признают - что да, угроза есть. Потом министр обороны Резников, предлагает пригласить в Украину инструкторов стран НАТО. А это сдерживающий фактор. Через неделю заявляет - никого не надо, мы сами справимся.
И все это на фоне скандалов с Вагнергейтом, обменом Цемаха и данных западных разведок о российских кротах.
Просто в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная Зеленским или Ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:02 Ответить
Що, Голодний порохобот, заздриш, що в нього ще працює,
А в тебе - вже ні?
показать весь комментарий
09.12.2021 09:03 Ответить
А, то це ти у нас АНАЛТАБУ? Досі працюєш на ************** тварину? Чим з тобою розплачуються, анальними пробками, чи від найвеличнішого коксом?
показать весь комментарий
09.12.2021 10:17 Ответить
Ти ідійот?
показать весь комментарий
09.12.2021 10:20 Ответить
Та дивлячись на тебе, то мабуть академік. Це ж ти вважаєш, що всі хто критикують бубочку, ідіоти. А щодо яременка, воно взагалі повинно було здати свій мандат і не відкривати свою піхву.
показать весь комментарий
09.12.2021 10:26 Ответить
Кале, це ти?
показать весь комментарий
09.12.2021 10:27 Ответить
Никакой Яременко не дипломат , бо язык дурной 😀
Вот взял и засветил идеологию агента Ермака про ориентацию Украины на Китай ( который содрал кальку у кацапов)
«Росія могла похвастатись хіба ретельно випещеним її ж пропагандою міфом про союз з Китаєм Джерело: https://censor.net/ua/n3304169
Видимо точно закончиться тем , что « с Ермаком пришёл , с Ермаком и уйдёт»
показать весь комментарий
09.12.2021 09:23 Ответить
О...))) пані оршоя мабуть викладає міжнародні відносини у берегівському мадярськаму університеті раз здатна визначити дипломат Яременко чи ні...)))
показать весь комментарий
09.12.2021 10:18 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 10:19 Ответить
Чубака, розповідай краще про табу (А). Це в тебе ліпше виходить...
показать весь комментарий
09.12.2021 08:58 Ответить
О ЧМО нарисовалось!
показать весь комментарий
09.12.2021 09:00 Ответить
Зебіли, зрада, - табу!
показать весь комментарий
09.12.2021 09:02 Ответить
У них є ваЗЕлін...
показать весь комментарий
09.12.2021 09:05 Ответить
Чим торгують? І по чім зараз Україна?
показать весь комментарий
09.12.2021 09:04 Ответить
Схоже, що в системі життєвих координат у цього п.яременко немає ані принципів, ані моральних орієнтирів. Замість них - торгашеский підхід. Такий продасть усе, включно з державними інтересами. Отакі вони - слугі урода
показать весь комментарий
09.12.2021 09:06 Ответить
"Анал табу" таки має рацію, санкції слід вводити негайно, рашка вже і так вторгнулась в Україну, нічого сподіватися що вона не "полізе" далі.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:07 Ответить
яке воно кончене
показать весь комментарий
09.12.2021 09:10 Ответить
Торги? Это у этого ярёменка придури торги с проститутками за Анал!
показать весь комментарий
09.12.2021 09:18 Ответить
В ходе двухчасовой защищенной видеоконференции, которую американские и российские официальные лица описали как напряженную, но иногда пронизанную юмором, г-н Байден также сказал, что вторжение может положить конец надеждам России на завершение строительства газопровода Nord Stream II в Европу, что станет серьезным препятствием. новый крупный источник доходов от энергии.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:22 Ответить
Одна Санкция против СП 2.....Ипануть торпедой! А лучше штуки 3 в разных местах!
показать весь комментарий
09.12.2021 09:25 Ответить
Байден сказал и через час Украина стала круче Америки... Где вы понабирали подобных депилов пан Голобородько?
показать весь комментарий
09.12.2021 09:26 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 09:30 Ответить
В цивилизованных странах такие особи, как сей Анальный Табуин,
После известного скандала навсегда исчезают из публичной жизни -
Дабы не позорить окружение.
У нас же оно о политике вещает.
Нужен ли лучший диагноз для зебилоидов?
показать весь комментарий
09.12.2021 09:34 Ответить
Анал табу , начал говорить , думает уже забыли
показать весь комментарий
09.12.2021 09:45 Ответить
Торги? А на кону что? Украина? Тебе, ****, лучше сидеть и рот не раскрывать. твой потолок - шлюхи в инете и анал-табу.. Навыбирали мразей, меня аж тилипает от злости!!
показать весь комментарий
09.12.2021 09:55 Ответить
"А ты такой красивый, с бородой!
В твои попала сети.
А ты такой, мужчина с бородой!
Мечтаю о дуэте.
Будь осторожна, от этого бывают дети."©
А кто это у нас такой красивый? Так ведь это Очкастый Чубакка Верховной Рады, сенсей коннектинга с лахудрами, гуру чата "Анал-табу" великий и ужасный Бодя Яременка(!) выпхал своё щетинистое грызло за пределы "Территории сумрачного релакса" (пространство за колоннами сессионного зала Рады). Чем разглагольствовать о непотребной ерунде, типа войнушка и всё такое, не отвлекался бы от главной своей компетенции - организация и мониторинг взаимодействия со шлюхами, курвами и прочими лахудрами. А то ж без внимания Яременки, поди, осиротеют-то бабищи с пониженной социальной ответственностью.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:59 Ответить
Волохате,представник кремлівської мафії-мольгопник розказав Байдену,що Україна уже наш повністю,про все уже домовлено з коломоем і його зе ,ще як той з синком коломоя повертався з Оману на літаку медведчука(про це знає вже все людство) через москву з патрушевим (а наші мафіозні пріорітети в Україні установлені ще з кучмипінчука,фірташа,ахмєтова,іванющенка,новінського і ін сволоч) на що Байден відповів,що в Україні,ще є Народ і Армія і ми їм допоможемо вас, злодіїв,аферистів,зрадників,шкідників і вбивць людства стерти з тіла України!!!!!!
показать весь комментарий
09.12.2021 09:59 Ответить
Ти ба.....як загрався,що він уже "слуга народу"?
показать весь комментарий
09.12.2021 10:01 Ответить
Он активный "слуга народа", в отличие от "пассивных" и "корабельных сосен"!
показать весь комментарий
09.12.2021 10:22 Ответить
Комментариями себе на проститутку зарабатывают...
показать весь комментарий
09.12.2021 10:21 Ответить
Ця волохата абізяна доплачує ЗМІ, щоб її пику постили? Цензор, і не соромно тобі займатися такими ганебними речами?
показать весь комментарий
09.12.2021 10:28 Ответить
Яременко знаменитый специалист по торгам.
показать весь комментарий
09.12.2021 10:51 Ответить
У цього все до торгів зводиться. Власне як і всієї решти тих, хто себе називає владою.
показать весь комментарий
09.12.2021 11:16 Ответить
 
 