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Гармаш о результатах заседания ТКГ: Подготовлен документ. Если он устроит все стороны - его рассмотрят сегодня вне очереди

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Гармаш о результатах заседания ТКГ: Подготовлен документ. Если он устроит все стороны - его рассмотрят сегодня вне очереди

Украинская сторона подготовила документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом заявил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подготовлен документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании, если он устроит все стороны", - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 8 декабря, будут решены три основных вопроса, в том числе прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами.

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Автор: Наталя Джума
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Очередная бумажка, которой можно подтереть одно место! А где же открытие КПВВ, о которых говорил президент?! Всё? Этот пункт уже исключен? Украина должна выйти из минских соглашений, считая эти территории украинскими, но оккупированными. И пусть путин признаёт т.н. ДНР и ЛНР! Но он этого не сделает, зато жители тех "республик" ощутят себя использованными гандонами. Что нам даёт минск? Ничего!
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09.12.2021 09:33 Ответить
Тількі прямі перемовини ЗЄліка з Пушиком та Пасьою, можуть, змінити ситуасьон.В общем,готуємось до Нового года.
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09.12.2021 10:22 Ответить
 
 