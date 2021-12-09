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Будет много погибших русских солдат. Надеемся, что Путин не хочет, чтобы это произошло, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Будет много погибших русских солдат. Надеемся, что Путин не хочет, чтобы это произошло, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что сотрудничает с такими союзниками, как Соединенные Штаты и Великобритания, над способами сдерживания Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы вместе с партнерами должны сделать эту цену непосильной Путину", - сказал Кулеба и добавил, что ВСУ готовы защищать Украину.

В то же время, добавил Кулеба, США и европейские партнеры готовы "нанести экономический удар".

"Мы будем воевать на местах. Мне жаль это говорить, но будет много погибших российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", - отметил министр.

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Глава МИД также описал трехсторонний подход к попыткам сдержать возобновление российской агрессии - посредством политических сообщений, санкций и более тесного военного сотрудничества с партнерами.

Кулеба сказал, что не ожидает, что силы НАТО будут воевать против России вместе с украинскими войсками.

"Мы просим помочь нам избежать войны или если мы останемся без альтернативы из-за готовности России начать войну, то помогите нам укрепить нашу армию", - подчеркнул министр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Всіх щось непокоїть смерті російських солдат. Те, що майже кожного дня від снайперів помирають наші хлопці , їх не колишить і вони про це не говорять
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09.12.2021 09:19
+13
Нашим д"білам невідомо слово "геополітика", с"ка, країною управляють дегенерати! Та Путіну наср"ти на 25-50 тис. вбитих російських солдат! Єдиний захист України це озброєна до зубів ******** зброєю професійна армія!
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09.12.2021 09:22
+9
Коли їх це спиняло?
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09.12.2021 09:20
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Всіх щось непокоїть смерті російських солдат. Те, що майже кожного дня від снайперів помирають наші хлопці , їх не колишить і вони про це не говорять
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09.12.2021 09:19 Ответить
Сто баллов
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09.12.2021 09:28 Ответить
Так кулеба путина запугивает.
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09.12.2021 09:37 Ответить
Нет русских солдат, только российские. Русские -- это имперский пропагандистский термин.
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09.12.2021 10:16 Ответить
Уйлу пох смерті російських зольдатен. А тобі, Кулеба, нехрін юлити. Найшов зольдатенлюба.
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09.12.2021 12:05 Ответить
ЩЕ ОДИН МІНІСТР ОБОРОНИ
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09.12.2021 09:19 Ответить
Главный признак будущей войны это не развертывание противником военно-полевых госпиталей на границе, а то что Зе вывезет Ленку и своих личинок за границу!!!!
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09.12.2021 09:24 Ответить
Может уже увёз с сентября? У Ющенко , вроде, только дети учились в школев Украине .
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09.12.2021 09:31 Ответить
Коли їх це спиняло?
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09.12.2021 09:20 Ответить
Байден робить Путлєру вирвані годи. Сподіваємося, що відібьє йому бажання розпочати війну.
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09.12.2021 09:22 Ответить
Ми будемо воювати на місцях

Не, ну зеля будет керувать из эмиграции, прямо с озера Комо
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09.12.2021 09:22 Ответить
Нашим д"білам невідомо слово "геополітика", с"ка, країною управляють дегенерати! Та Путіну наср"ти на 25-50 тис. вбитих російських солдат! Єдиний захист України це озброєна до зубів ******** зброєю професійна армія!
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09.12.2021 09:22 Ответить
плюс хорошо мотивированная,отлично обученная и очень злая...
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09.12.2021 10:16 Ответить
плюс идеологически подкованные подразделения типа ДУК,ПС,АЗОВ - в приоритете,с лучшим снабжением и обеспечением,своими училищами и полигонами..
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09.12.2021 10:33 Ответить
Маасковія завжди казала шапками закидаємо.
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09.12.2021 09:24 Ответить
путін дуже боїться багато загиблих, бо це вам не "95 десантна бригада" буде атакувати москалів, а спецназ "95 кварталу" під керівництвом Найцвєлічайшего, "чотирижди"... на бенямашинах і бенякатерах. Вони це добре розуміють. Але наш Найвєлічайший навіть не звертає увагу на ту московську шулупень, що зібралася біля корну і збільшує постійно свій контингент, спокійно тренується у спортзалі, пихне зелененької і нюхне біленького. На кого московити вирішили йти?
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09.12.2021 09:25 Ответить
Ему видите ли жалко свинорусов. ИДИОТИНА.
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09.12.2021 09:25 Ответить
Свино-можливо,хоча і непотрібно ображати свиней.А до русів мордва,меря,мещера,весь,чудь,череміси,ерзя,комі,пермь,іжора,.... ніколи не мали жодного відношення,бо вони угро-фіни за походженням.Про це писали навіть у всіх підручниках з історії навіть у совкові часи,хоча угро-фінами їх і не називали,а писали,що вони НЕСЛОВ*ЯНИ.То які ж вони "руси"?
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09.12.2021 09:31 Ответить
Вибачаюсь. Лаптєкопитну худобу.
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09.12.2021 09:34 Ответить
Оце в точку.
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09.12.2021 09:47 Ответить
А коли верховодів цієї чухонсько-мордовської,комуно-фашистсько-нацистської недоімперії це зупиняло.Баби-рожалки ще виродків наплодять.
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09.12.2021 09:26 Ответить
Редактор : а зачем Вы ту фото поставили ????? Ведь слова Кулебы не о БРАВЫХ , а о 200х 😀😀😀
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09.12.2021 09:27 Ответить
Х…лу не треба 200-х кацапів, він краще почекає коли ЗЄрмак доведе до сказу мудрий нарід і тоді скористається моментом щоб захопити нові території
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09.12.2021 09:29 Ответить
Россия превратится в экономический придаток.
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09.12.2021 09:29 Ответить
Кулема ******! Нах мне расейские солдаты 200....Наших сколько может погибнуть!!! ******, сами с Зе-Ермаком на чартерах свалите!
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09.12.2021 09:34 Ответить
Надо в ТРИ смены ,ВСЕЙ страной заниматься укреплением армии Украины и особенно РАКЕТНЫМИ ПРОГРАММАМИ а говорить можно всё что угодно ...
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09.12.2021 09:36 Ответить
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09.12.2021 09:36 Ответить
когда уже вам всем дойдет . Путину и Ко пох сколько холопов погибнет
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09.12.2021 09:37 Ответить
Если представители нарида Украины, часто употребляет слова "Какая разница", то опасайтесь их ,эти особи не имеют свого государства и им нет разницы где жить и что завтра будет с государством ,которое его приняло,
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09.12.2021 09:49 Ответить
а это точно мне нужно было писать ?
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09.12.2021 09:56 Ответить
Просто холопы разные ,потому срабатывает животный инстинкт, погибнуть сейчас или позже
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09.12.2021 10:04 Ответить
Кульбаба ти, як і всі дегенерати з зеленої шобли для початку на місяць замініть воїнів на 0. Вас дебілів на чотири бригади набереться, якраз вся лінія розмежування, а вже потім можеш триндіти як ви будете воювати на місцях
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09.12.2021 09:40 Ответить
Та ***** пофффф на касабське мясо
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09.12.2021 09:43 Ответить
Да сколько раз говорить! Не Русских а российских!
Для справки: россия к Киевской Руси никакого отношения не имеет и не имела. Благодаря сифилитику Петру-1 было украдено название "Русь" и обязалово всех московитов называться русскими.
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09.12.2021 09:45 Ответить
Благодаря казачкам юго востока Украины ,которые сдали гетмана Мазепу, московскому Царю Петру1,Московия получила чудное название Расея,а московиты стали рюськими,это если глубже копнуть.
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09.12.2021 09:53 Ответить
Одно пугает. Где нам столько швабр взять когда кацапы наконец решат напасть?
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09.12.2021 09:54 Ответить
Дай Боже щоб Він передумав.....
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09.12.2021 09:57 Ответить
Да ему пох.
Когда в Параше ценили грёбаную жизнь своих тупых солдат?
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09.12.2021 10:12 Ответить
Да нам как то плевать сколько кацапов сдохнет, нам наших надо беречь, а кацапам наплевать сколько ихних уродов подохнет, им не привыкать
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09.12.2021 10:19 Ответить
Путин там может хотеть чего угодно, это не значит что кацапские армейцы готовы умирать в Украине за яхты Сечина и Роттенберга, "особо одаренные" уже удобрили землю бамбаса, и пу это понимает. А реальность такова, ему нужно было решить вопрос с американскими визами для своих "патриотов" типа Дерипаски , и с санкциями против СП - 2, он эти вопросы, как ему кажется, решил. А на счет того плана, где они штурмуют в лоб Украину, 170000 чел., с пяти сторон, бред полный... Но ситуацию просчитывали, используя расширенную инсайдерскую информацию, выводы такие, 20 % кацапов погибнет в первую неделю, потом будет потеряно управление, и начнется массовая сдача кацапов в плен, как в 1941 м.. Нехай попробуют, нам рабы не помешают...
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09.12.2021 10:23 Ответить
Кулеба не понимает. Количество убиенных русских зеленому уроду АБСОЛЮТНО! безразлично. Абсолютнейше! Вспомните Норд Ост и Беслан. Человеческая жизнь для зеленого не имеет значения. Если вы думаете его напугать потерями русских, то это разговор ни о чем. Ни о каком восстановлении Советского Союза, как витает Нуланд?!, не может быть и речи. Речь!, речь чиста русская речь идет о бесконечных разжиганиях конфликтов во всех точках планеты, Сирия, Ливия, Африка. Советский Союз не посылал наемников! Такого понятия даже не было. А суть всей этой затеи проста. Затормозить развитие цивилизации, направить ресурсы на собственное уничтожение - это и есть цель вонючего зеленого урода. Он же не человек, он восстанавливается....вы это можете понять? Он переживет еще несколько сроков, и не хватит у ************* дыхалки дождаться его смерти.....
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09.12.2021 10:24 Ответить
Кулембат грозный воин. Так очечки напялит и сверкнет как Берия. И пуйлуша сразу подпускает в шальвары и не нападаить!
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09.12.2021 10:33 Ответить
На фото боец слева улётный.
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09.12.2021 10:34 Ответить
куляйба переживает за то, что кацары будут уничтожаться как бешеные псы? кулеба, возьми себе в качестве девиза вот эти слова -
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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09.12.2021 10:34 Ответить
да ху@лу совершенно пофиг на погибших "руских солдат"! думаю, это его интересует в последнюю очередь!
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09.12.2021 10:36 Ответить
Зачем оккупантам уничтожать мосты?
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09.12.2021 10:54 Ответить
А якщо хтось у відповідь влупить по АЄС в Ростові тв Ворнежі Вільхою, впевнені що все перехоплять?
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09.12.2021 11:03 Ответить
Дрібний він лише до пори, коли труни косяками не підуть в обидва боки, ЗСУ чисельно більше ніж армія Наполеона, а ЗС моковитів менше ніж армія у Миколи 1
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09.12.2021 11:07 Ответить
Вертаємось взад, чим ерефяне будуть зупиняти ракети у відповідь, ви знову знищите проросійський Харків і московитські Ростов, Белгород і Курськ.
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09.12.2021 11:17 Ответить
А смысл? Владельцы половины, если не больше, бизнесов в Украине, те же россияне, напрямую, или через кого то. И сколько это надо миллионов тонн вооружений, что бы какой то город уничтожить?
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09.12.2021 11:24 Ответить
Наивный тот, кто думает, что Ху@ла испугает кладбище кацапов. Нет не испугает. Он готов положить кацапов в землю ради оккупации Украины.
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09.12.2021 11:14 Ответить
Зачем оккупировать Украину ?? зачем нужно население которое будет партизанить и убивать русских ?? просто всё будет разрушено ...... а дальше естественный распад гуманитарные конвои из ЕС но восстанавливать Украину некто не будет..... Поэтому и затеяли СП 2
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09.12.2021 11:22 Ответить
З чого б це населення вбивало руських, мокшан, мордву, тувинців, башкір, бурятів, чеченців звичайно.
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09.12.2021 11:32 Ответить
Кулеба не догадывается о том, чтобы у путина не было много смертей российских военных, надо всего лишь применить ракетные установки а ковровые бомбардировки, как в сирии.
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09.12.2021 11:59 Ответить
Йому (*****) до лампочки. Баби ещьо нарожають...
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09.12.2021 12:22 Ответить
Кулеба,ты просто насмешил...Ты реально веришь в то,что сказал?
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09.12.2021 12:29 Ответить
 
 