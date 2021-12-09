Будет много погибших русских солдат. Надеемся, что Путин не хочет, чтобы это произошло, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что сотрудничает с такими союзниками, как Соединенные Штаты и Великобритания, над способами сдерживания Кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Мы вместе с партнерами должны сделать эту цену непосильной Путину", - сказал Кулеба и добавил, что ВСУ готовы защищать Украину.
В то же время, добавил Кулеба, США и европейские партнеры готовы "нанести экономический удар".
"Мы будем воевать на местах. Мне жаль это говорить, но будет много погибших российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", - отметил министр.
Глава МИД также описал трехсторонний подход к попыткам сдержать возобновление российской агрессии - посредством политических сообщений, санкций и более тесного военного сотрудничества с партнерами.
Кулеба сказал, что не ожидает, что силы НАТО будут воевать против России вместе с украинскими войсками.
"Мы просим помочь нам избежать войны или если мы останемся без альтернативы из-за готовности России начать войну, то помогите нам укрепить нашу армию", - подчеркнул министр.
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Не, ну зеля будет керувать из эмиграции, прямо с озера Комо
Для справки: россия к Киевской Руси никакого отношения не имеет и не имела. Благодаря сифилитику Петру-1 было украдено название "Русь" и обязалово всех московитов называться русскими.
Когда в Параше ценили грёбаную жизнь своих тупых солдат?
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!