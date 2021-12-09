Будет много погибших русских солдат. Надеемся, что Путин не хочет, чтобы это произошло, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что сотрудничает с такими союзниками, как Соединенные Штаты и Великобритания, над способами сдерживания Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы вместе с партнерами должны сделать эту цену непосильной Путину", - сказал Кулеба и добавил, что ВСУ готовы защищать Украину.

В то же время, добавил Кулеба, США и европейские партнеры готовы "нанести экономический удар".

"Мы будем воевать на местах. Мне жаль это говорить, но будет много погибших российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", - отметил министр.

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Глава МИД также описал трехсторонний подход к попыткам сдержать возобновление российской агрессии - посредством политических сообщений, санкций и более тесного военного сотрудничества с партнерами.

Кулеба сказал, что не ожидает, что силы НАТО будут воевать против России вместе с украинскими войсками.

"Мы просим помочь нам избежать войны или если мы останемся без альтернативы из-за готовности России начать войну, то помогите нам укрепить нашу армию", - подчеркнул министр.