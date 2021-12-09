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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Байден расскажет лидерам "Бухарестской девятки" о своем разговоре с Путиным, чтобы услышать их мнение по поводу ситуации вокруг Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Байден расскажет лидерам

Президент США Джо Байден в четверг поделится с лидерами Бухарестской девятки содержанием своего разговора с главой России Владимиром Путиным и обсудит с ними ситуацию вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"(...) Он (Байден. - Ред.) проведет телефонный разговор с лидерами "Бухарестской девятки"- нашими союзниками в НАТО на восточном фланге, чтобы проинформировать их о своем разговоре с президентом Путиным, услышать их мнение по поводу текущей ситуации в сфере безопасности и подчеркнуть приверженность Соединенными Штатами трансатлантической безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед разговором с "Бухарестской девяткой" президент США намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, "чтобы обсудить наращивание военной силы России на границах Украины".

В "Бухарестскую девятку" (В9) входят такие страны, как Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Читайте: Беспокойство Путина относительно НАТО будет обсуждено на отдельной встрече, - Байден

Переговоры между президентами США и России состоялись во вторник и продолжались более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину и другие темы.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
А думка может быть только одна - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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09.12.2021 09:34
+3
Такими темпами, лет, так через 10 другой президент США расскажет лидерам условной "Парижской девятки" про свой разговор с ****** относительно ситуации вокруг стран "Бухарестской девятки".
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09.12.2021 09:38
+2
А нашему хоть рассказали??? Или не стали отвлекать от утренней разминки)))
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09.12.2021 09:35
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А думка может быть только одна - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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09.12.2021 09:34 Ответить
СУДЯ КАК ТИХО НА БОЛОТАХ МОСКАНИИ.....только комары гудят.. видимо Вове таки дали легкий пендель в 5 точку...
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09.12.2021 12:55 Ответить
«як Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина. Джерело: https://censor.net/ua/n3304178»
Редактор , з переліку країн тількі Чехія - республіка ? 😀😀😀
Може ЧЕХІЯ ?
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09.12.2021 09:35 Ответить
Чешская республика - официально полное название страны, хотя с недавнего времени используют официально название Чехия
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09.12.2021 09:39 Ответить
І Словацька Республика - офіційна назва.

журналісти не думають зовсім
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09.12.2021 09:44 Ответить
Де журналісти, а де думати?
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09.12.2021 11:17 Ответить
Вы точно подметили. В ведущие универы мира принимают с высокими баллами по математике даже на гуманитарные факультеты , БО ДУМАТЬ надо везде .
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09.12.2021 11:28 Ответить
А нашему хоть рассказали??? Или не стали отвлекать от утренней разминки)))
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09.12.2021 09:35 Ответить
Це Ермак робить з Зе - дурочка зі спортзалу , а Зе явно не розуміє цього 😀😀
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09.12.2021 09:47 Ответить
Такими темпами, лет, так через 10 другой президент США расскажет лидерам условной "Парижской девятки" про свой разговор с ****** относительно ситуации вокруг стран "Бухарестской девятки".
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09.12.2021 09:38 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2021 11:08 Ответить
А клоун чекає в куточку біля телефону своєї черги.
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09.12.2021 09:53 Ответить
Да нет . Он с Ленкой обсуждает место где они будут жить на пенсии . Ему на страну плевать .
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30.12.2021 23:40 Ответить
То есть зекрысе сегодня опять не позвонят
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09.12.2021 10:11 Ответить
Это вообще треш...настолько презирать зескот,что даже в такой ситуации так открыто его игнорить...
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09.12.2021 10:14 Ответить
А як ще можна відноситися до самоназванного "найвеличнішого лідера **********", так як до нього відносилися і за попереднім місцем роботи.
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09.12.2021 10:25 Ответить
"Бухарестской девятки" ? При чем тут девятка ? Надо с Украиной обсуждать проблему в первую очередь .
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30.12.2021 23:39 Ответить
 
 