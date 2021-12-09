Германия рассмотрит вариант остановки "Северного потока-2" в случае российского вторжения в Украину, - Financial Times
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Власти ФРГ будут готовы рассмотреть возможность остановки "Северного потока-2" в случае нападения России на Украину.
Об этом Financial Times заявили источники, знакомые с позицией Берлина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Издание отмечает, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц – сторонник "Северного потока". "Тем не менее, у Запада есть широкий спектр опций, чтобы ответить в случае вторжения РФ в Украину. Остановка "Северного потока-2" - одна из опций", - говорится в статье, акцентируя внимание на том, что это мнение собеседников издания.
"Американские официальные лица заявляют, что Шольц вряд ли прогнется под американским давлением по газопроводу сразу после того, как стал канцлером. Однако, по их мнению, в целом он поддерживает идею США о давлении на Путина, чтобы предотвратить вторжение", - отмечается в статье.
Financial Times отмечает, что при Ангеле Меркель ФРГ была за реализацию "Северного потока-2". Однако в новой коалиции "зеленые" выступают против этого проекта.
Пожалуйста, подождите...
А закончится тем, что выразят глубочайшую озабоченность, как всегда.
"у разі російського вторгнення розгляне варіант зупинки "Північного потоку-2", який іще не запустили, і питання запуску начеб-то іще під питанням
Мы же торгуем с Россией
Севпоток-2 могут и заморозить…
Во вторых: почему немецкое население и немецкая химическая промышленность должна отказываться от дешёвого газа?
А давайте гнать в Германию газ украинской добычи по цене российского из СП1 и СП2 и все вопросы разрешаться сами собой.
2. Во время бойни в своем регионе вопрос цены снимается до восстановления статус-кво. Потому, может и будет отказываться от росгаза. А цены "дешевого" росгаза мы наблюдали в течение нескольких месяцев, потому здесь вопрос не в "дешевом росгазе", а в неопрятном беспринципном партнере-варваре - с такими вынуждено делаешь бизнес, но всегда готов к провокациям и ищещь дифференцированную альтернативу.
1. Говорили "не отразит" нападение, а "будет защищаться всеми достепными средствами".
"Германия рассмотрит-посмотрит, рассмотрит-посмотрит, рассмотрит-посмотрит и махнёт рукой - пусть качает"
Зажратый и успешный Запад не готов к ядерной войне. А бронетанковая орда России превосходит все армии ЕС вместе взятые с их семьями! Поэтому россияне, я думаю и после Путина, будут отхватывать у Европы по кусочку еще очень долго, и Украина не последняя...
Не так давно ще було "зупинить", тепер "розгляне", а в разі війни чекаємо "розглянули - нехай собі працює"
Щоб ви вдавилися тим газем.