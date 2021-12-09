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Германия рассмотрит вариант остановки "Северного потока-2" в случае российского вторжения в Украину, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Германия рассмотрит вариант остановки

Власти ФРГ будут готовы рассмотреть возможность остановки "Северного потока-2" в случае нападения России на Украину.

Об этом Financial Times заявили источники, знакомые с позицией Берлина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Издание отмечает, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц – сторонник "Северного потока". "Тем не менее, у Запада есть широкий спектр опций, чтобы ответить в случае вторжения РФ в Украину. Остановка "Северного потока-2" - одна из опций", - говорится в статье, акцентируя внимание на том, что это мнение собеседников издания.

"Американские официальные лица заявляют, что Шольц вряд ли прогнется под американским давлением по газопроводу сразу после того, как стал канцлером. Однако, по их мнению, в целом он поддерживает идею США о давлении на Путина, чтобы предотвратить вторжение", - отмечается в статье.

Financial Times отмечает, что при Ангеле Меркель ФРГ была за реализацию "Северного потока-2". Однако в новой коалиции "зеленые" выступают против этого проекта.

Читайте: В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" остановится, - Нуланд

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Если кремль будет лить кровь в Украине, то Германия лишь рассмотрит возможность! Надеюсь всем всё ясно,
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09.12.2021 09:40
+3
Зберуться, розглянуть питання, а саме зупиняти чи не зупиняти і вирішать, що економічно необгрунтовано зупиняти.
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09.12.2021 09:42
+3
Да там запрзапретили рождество и отменили Пасху чтоб мусульман не обижать. Европа стала совсем бесхребетной кроме некоторых восточных государств.
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09.12.2021 09:43
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То есть если чо и будет война они все равно будут покупать газ у сосиян?
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09.12.2021 09:40 Ответить
Получается так, ибо только рассмотрят этот вопрос..
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09.12.2021 09:41 Ответить
Зберуться, розглянуть питання, а саме зупиняти чи не зупиняти і вирішать, що економічно необгрунтовано зупиняти.
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09.12.2021 09:42 Ответить
Если кремль будет лить кровь в Украине, то Германия лишь рассмотрит возможность! Надеюсь всем всё ясно,
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09.12.2021 09:40 Ответить
Нехер избирать долбоепа презедентом воюющей страны.
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09.12.2021 10:48 Ответить
Варіант розгляне, але відхилить.
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09.12.2021 09:42 Ответить
"Зупинка "Північного потоку-2" - одна з опцій" Джерело: https://censor.net/ua/n3304181
А закончится тем, что выразят глубочайшую озабоченность, как всегда.
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09.12.2021 09:42 Ответить
Да там запрзапретили рождество и отменили Пасху чтоб мусульман не обижать. Европа стала совсем бесхребетной кроме некоторых восточных государств.
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09.12.2021 09:43 Ответить
Наскрізь лицемірна позиція
"у разі російського вторгнення розгляне варіант зупинки "Північного потоку-2", який іще не запустили, і питання запуску начеб-то іще під питанням
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09.12.2021 09:43 Ответить
Чем Германия хуже Украины
Мы же торгуем с Россией
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09.12.2021 09:44 Ответить
Это еще круче Будапештского Меморандума: там обещали консультации, а тут уже рассмотрят варианты. Какой прорыв, б!!
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09.12.2021 09:51 Ответить
С одной стороны, было бы странным представить, что Германия будет затягивать себе удавку на шее, отказываясь от росгаза. С другой, учитывая долю газа в их энергобалансе (менее 20%, что соизмеримо доле угля - 17% против 26%), на период острого кризиса они действительно могут безболезненно увеличить доли угля и атомки. Тем более, что там не только росгаз.
Севпоток-2 могут и заморозить…
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09.12.2021 09:53 Ответить
Ну во первых тут заявляли , что если Россия вторгнется , то Украина отразит нападение. Не стоит волноваться.
Во вторых: почему немецкое население и немецкая химическая промышленность должна отказываться от дешёвого газа?
А давайте гнать в Германию газ украинской добычи по цене российского из СП1 и СП2 и все вопросы разрешаться сами собой.
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09.12.2021 10:17 Ответить
Ну, во первых "тут" это не "там" и фиг знает, что такое "тут", а что такое "там". Хотя могу сказать, это называется- словоблудие. И никто никого не призывает отказываться- ни от дешевого газа, ни от других ништяков. И если будет бойня, угадай- много Германия наторгует с того? И вопрос не в газе, тормозе или сцеплении, вопрос в отношении Германского правительства к российской наглости, самоуправству и беззаконию. Ничего из того не видишь? Ну тогда и говорить не о чем...
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09.12.2021 10:30 Ответить
Германия всегда наторгует. До вас не доходит , что для простого немца Украина или там Чад или Йемен абсалютно по барабану. Для немца важно есть ли работа и сколько ему каждый месяц платить по счетам. А то что где то в Йемене или Украине вальнули пару десятков человек немца не интересно.
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09.12.2021 12:38 Ответить
Ну и во вторых- если пофигу покупать краденное, покупать у того, за кем репутация вора, торговать с теми, кто не церемонится нарушать договоры и шантажом менять или диктовать условия договоров, то это только вопрос времени, когда сами вскочите в положение, из которого будет тяжко выскочить...
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09.12.2021 10:34 Ответить
Ну и бонусом- в третьих. Заведомо зная, что Украина не торгует газом, нести подобную чушь- выставлять себя идиотом.
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09.12.2021 10:36 Ответить
Так в том то и дело , что покупать Германия будет российский газ ( впрочем как и вы) , разница лишь в том пойдёт он через Украину или напрямую через СП1 и СП2. Вентиль могут перекрыть и на украинской ГТС и на Потоках. Для немца яснее ясного тут , что дело только в деньгах за транзит. А почему немец должен платить Украине там 5 или 10 евро в месяц за транзит??? Это обыкновенная бытовуха и ни чего больше. Пофиг что саудиты рубят головы оппозиции или Путин там у кого то что то отжимает главное это счёт в конце месяца. Впрочем и украинцы занимаются абсалютно тем же самым.
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09.12.2021 12:45 Ответить
3. Украинским газом московию кормили 30 лет, потому украинского газа в нужном объеме для экспорта - нет.

2. Во время бойни в своем регионе вопрос цены снимается до восстановления статус-кво. Потому, может и будет отказываться от росгаза. А цены "дешевого" росгаза мы наблюдали в течение нескольких месяцев, потому здесь вопрос не в "дешевом росгазе", а в неопрятном беспринципном партнере-варваре - с такими вынуждено делаешь бизнес, но всегда готов к провокациям и ищещь дифференцированную альтернативу.

1. Говорили "не отразит" нападение, а "будет защищаться всеми достепными средствами".
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09.12.2021 10:49 Ответить
Это цена не росгаза , а вообще газа на рынке. У Украины тоже есть газ и он тоже может быть продан за 1200 за 1000 кубов. Продавайте , это рынок.
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09.12.2021 12:47 Ответить
Німці ви страуси? Якщо так, то виймайте голову з піску. Росія вже давно вторглася до України і вбила тисячі людей..
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09.12.2021 09:53 Ответить
Все возможно. Фрау Меркель с командой отработала своё. Сейчас новая команда, будем надеяться, что на подкуп уйдёт много времени
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09.12.2021 10:07 Ответить
Ви не думаєте що все готово вже?😃
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09.12.2021 10:10 Ответить
Шедевр. Це крутіше ніж глубокая обєспокоєнность. Мля, і це кращі держави світу?
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09.12.2021 10:09 Ответить
ок Путин покатал танки и северный поток уже всех устраивает - как всё просто
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09.12.2021 10:13 Ответить
Что-то я не понял.расия уже напала на Украину,уже идет острая фаза войны,уже окупирована часть Украины(Крым и ОРДЛО),какое еще нужно обострение,чтобы Европа достала голову из песка?
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09.12.2021 10:27 Ответить
Вместе того, чтобы проучить ГБшника, Запад мямлит про наказание ПОСТФАКТУМ... т.е. Х***ло может раз в полгода собирать свой сброд у границ Украины и ему за это ничего не будет.
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09.12.2021 10:28 Ответить
А также рассмотрят предложения об предоставлении в аренду недвижимости, для размещения правительства Украины в экзиле!
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09.12.2021 10:30 Ответить
Порядок рассмотрения Германией варианта остановки "Северного Потока -2" в случае вторжения России в Украину:
"Германия рассмотрит-посмотрит, рассмотрит-посмотрит, рассмотрит-посмотрит и махнёт рукой - пусть качает"
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09.12.2021 10:34 Ответить
Шо непонятного.
Зажратый и успешный Запад не готов к ядерной войне. А бронетанковая орда России превосходит все армии ЕС вместе взятые с их семьями! Поэтому россияне, я думаю и после Путина, будут отхватывать у Европы по кусочку еще очень долго, и Украина не последняя...
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09.12.2021 10:35 Ответить
Если будет война и кацапы вырубят нашу трубу, то северный поток 2 запустят даже без сертификации или вы думаете что Европа будет замерзать в солидарность с Украиной
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09.12.2021 10:43 Ответить
Европа получит 5+ млн мигрантов из замерзающей Украины. Такие страны как венгрия, австрия, чехия, словакия, частично германия, польша утонут в беженцах. Так что не надо зрадофилить
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09.12.2021 10:46 Ответить
зелох всухую просрал переговоры с банденом и меркельшей по сп-2, а **********% винят в этом Запад. ****, имбицилы тупоголовые, сколько раз вам еще напоминать, что запуск сп-2 - это результат хождения вами на выборы по-приколу. Когда страной руководит самоуверенный ноль, то такое же отношение к стране в мире - не как к субьекту, а как с обьекту. Поэтому безголовые создания 73% не вините Америку и Германию, вините себя, что именно брали чучело презедента руководить страной!
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09.12.2021 10:44 Ответить
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09.12.2021 10:55 Ответить
Розгляне...
Не так давно ще було "зупинить", тепер "розгляне", а в разі війни чекаємо "розглянули - нехай собі працює"
Щоб ви вдавилися тим газем.
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09.12.2021 11:18 Ответить
То есть, газового шантажа нет? И это не оружие? Только бизнес. От предыдущих заявлений уже отказались. Следующими будут, если Пукин оккупирует Польшу.
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09.12.2021 11:33 Ответить
Его заминировать надо а не останавливать.
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09.12.2021 17:27 Ответить
 
 