Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области - антилидеры по вакцинации от коронавируса, - Кузин
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В четырех регионах Украины наблюдается наихудшая ситуация с вакцинацией от коронавируса.
Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, антилидерами по вакцинации являются Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.
Напомним, за прошедшие сутки, 8 декабря в Украине вакцинированы против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 109 529.
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В ФРГ 18 млн человек не привиты от коронавируса. При этом растет число заболевших, которые прошли полную вакцинацию. Так насколько же эффективна вакцина? Ученые приводят новые данные.
https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-te-kto-privit-novye-dannye-v-germanii/a-59821756
Многие, прошедшие полный курс вакцинации, по-прежнему верят, что полностью защищены от заражения коронавирусом. Но на самом деле не стоит обольщаться. Прививки хотя и хорошо защищают от инфекции, но тем не менее коронавирусом заражается все больше вакцинированных. И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях.
Согласно данным Института Роберта Коха (RKI) в первую неделю ноября среди госпитализированных с ковидом пациентов младше 60 лет около 23 процентов - люди, получившие прививки. Среди пациентов с ковидом старше 60 лет - 45 процентов привитых. Среди умерших от ковида в ворастной группе до 60 лет 18 процентов составляют пациенты, ранее прошедшие вакцинацию. А в возрастной группе старше 60 лет 42 процента летальных случаев приходится на вакцинированных.
Не дождётесь!
В мене особисто більша частина родичів вже пройшли вірус... є жінка 85 років яка сама перехворіла навіть таблетки ніякі не пила... а так частина самі пили антибіотики, а частина без лікарств...