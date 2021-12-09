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Двое пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Тернопольской области скончались в больнице, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Тернопольской области скончались в больнице, - ГСЧС

Два человека скончались утром в больнице в результате тяжелых травм, которые получили во время вчерашнего ДТП на Тернопольщине, в которой пострадали 9 человек.

Об этом сообщила пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Тернопольской области Ирина Крупа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Утром нам позвонили из больницы и сказали, что два человека, которых накануне деблокировали из изуродованных в аварии автомобилей и доставили в медицинское учреждение, умерли. За жизнь еще семерых пострадавших в смертельной автоаварии, борются врачи", - сказала Крупа.

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Автор: Анастасія Потіха
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