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Украинцы во время переписи населения будут отвечать более чем на 50 вопросов: Госстат озвучил основные темы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцы во время переписи населения будут отвечать более чем на 50 вопросов: Госстат озвучил основные темы

В Украине одобрили Программу переписи населения Украины в 2023 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики.

"8 декабря 2021 года состоялось совместное заседание Президиума НАН Украины и Коллегии Государственной службы статистики Украины, на котором была одобрена Программа переписи населения Украины в 2023 году. Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - говорится в сообщении.

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Председатель Госстата Игорь Вернер представил проект Программы всеукраинской переписи населения и основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации, в частности:

  • основных демографических характеристик (возраст, пол, место рождения и т.п.);
  • этнического происхождения, языковых признаков и гражданства;
  • образования;
  • источников средств существования;
  • занятости;
  • миграционной активности;
  • определение статуса инвалидности;
  • жилищные условия.

По информации ведомства, полученная информация позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

Украинцы во время переписи населения будут отвечать более чем на 50 вопросов: Госстат озвучил основные темы 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
"джерел засобів існування; " - "слуги" хочуть залізти в кишені громадянам і перевірити чи закінчилася в них епоха бідності.
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09.12.2021 10:53
+26
Перше запитання: путін *****? Так.
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09.12.2021 10:47
+20
они серьезно думают что люди при нынешнем уровне доверии к власти будут отвечать на эти вопросы?
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09.12.2021 10:54
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Это допрос!
Ничего не скажу!
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09.12.2021 10:47 Ответить
Для любої людини, яка не знає свого коріння, питання про національність це допит. Не кажіть Максим Максимович, підете окремою строкою "бомжик".
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09.12.2021 11:54 Ответить
Там ведь не только национальность, но и финансовые вопросы. Например, для того, чтобы под благовидным предлогом отказать в субсидии. Или просто дяде бене не дают покоя драгоценности Вашей бабушки, доставшиеся в наследство. Количественно-этнический контекст вопросов понятен. А фот финансовый? Вы точно хотите делиться этими данными с "переписчиками"?
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09.12.2021 14:46 Ответить
Перше запитання: путін *****? Так.
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09.12.2021 10:47 Ответить
Друге запитання - куди ви особисто пошліте Зеленского, НА... або В......?
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09.12.2021 11:15 Ответить
К
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09.12.2021 12:49 Ответить
зебобиков будут ставить на учет
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09.12.2021 10:49 Ответить
"джерел засобів існування; " - "слуги" хочуть залізти в кишені громадянам і перевірити чи закінчилася в них епоха бідності.
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09.12.2021 10:53 Ответить
100%
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09.12.2021 11:04 Ответить
и що вы ответите? В вас "эпоха бедности" прошла, или только началась, бо вы растратили последний миллион, заработанный в эпоху Ледокола 2?
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09.12.2021 15:56 Ответить
они серьезно думают что люди при нынешнем уровне доверии к власти будут отвечать на эти вопросы?
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09.12.2021 10:54 Ответить
а нехер сходить не хочуть часом?
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09.12.2021 10:54 Ответить
Яка відповідальність законодавчо передбачена за відмову від участі в перепису?
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09.12.2021 10:56 Ответить
Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
стаття 63 Конституції - основного закону, який має найвищу силу в Україні.

А цей перепис - лише спроба зібрати інформацію про РЕАЛЬНІ настрої в суспільстві, і знову гратися в популізм для 73% на наступних виборах
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09.12.2021 11:13 Ответить
а вы будете в наступных 73?
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09.12.2021 15:58 Ответить
Навіщо, якщо я не був і в попередніх 73
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09.12.2021 16:48 Ответить
"чем лукавый не шутит, когда бох спит"....
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09.12.2021 17:09 Ответить
Первый вопрос: - Чей Крым?
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09.12.2021 11:02 Ответить
Вот пусть зесрань ,которая сделала всех вместе,сама и переписывается)
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09.12.2021 11:03 Ответить
а помните:

- пять вопросов идийота?
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09.12.2021 11:03 Ответить
Як можна проводити загальнонаціональний перепис населення України при окупованих територіях? Це що знущання над нацією? На окупованих територіях дуже багато людей які скажуть що вони українці, але їх не запитають! Отримаємо неточний результат і марно витрачені мільярди! Краще б на допомогу молодим сім'ям виділили, демографію поправили, допомогу при народженні дитини, стимулювали народжуваність! Ідіоти довбані!
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09.12.2021 11:04 Ответить

зе-гниды выполняют задание моксвы узаконить оккупированные территории и закрепить текущее состояние.
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09.12.2021 11:12 Ответить
Калька параши, там под эгидой подобной хрени в этом году ходили собирали информацию, люди на...й посылали когда к ним докапывались с подобными вопросами.
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09.12.2021 11:04 Ответить
Не доверяю зелёной кремлёвской власти, не доверяю её переписчикам,которым я собственноручно вручу полный набор своих персональных данных. А потом эти данные будут распроданы всем желающим.... Может сразу отсылать на кремль инфу о себе? Или публиковать в инете? Пусть закатают губищу - информационных эксгибиционистов наберётся в стране немного...
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09.12.2021 11:14 Ответить
Ваше крЭдо ?
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09.12.2021 11:19 Ответить
Всегда!
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09.12.2021 15:59 Ответить
а вот та хрень от дубилета которая была в 2019 году то чего было? не перепись?
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09.12.2021 11:19 Ответить
Будет как в прошлый раз:
- Сколько вас проживает в квартире?
Человек думает, сколько сказать. "Если скажу про всех, начнут насчитывать коммуналку". "Скажу и за сына и невестку. У них уже польское гражданство, а вдруг вернутся". "Скажу, что живет 8 детей, вдруг субсидию добавят"...
В результате, говорили что-попало. У нас в подъезде живут цыгане. Спят на полу в покатушку (от постоянных 10 иногда до 25 человек), но зафиксировали 3 человека.
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09.12.2021 11:24 Ответить
Может им ещё где деньги лежат рассказать.
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09.12.2021 11:34 Ответить
Пех мрази, кала вам на воротник и соломы,
Идите в сраку
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09.12.2021 11:36 Ответить
На дурні питання даю дурні відповіді. Не буду приймати участі в цьому циркові
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09.12.2021 11:47 Ответить
клоунесса смешащая народ,не лох-скоморох,пусть и отвечает на вопросы состряпанные с бодуна.
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09.12.2021 11:52 Ответить
Характеристика зекрыс:"Нездоровое желание дое... до мышей"...
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09.12.2021 11:53 Ответить
Ідіть у сраку!!!
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09.12.2021 11:55 Ответить
Останій перепис населення проводився в січні 2001 року ,майже 21 рік тому ,в світі лише три краіни таких і не зрозуміло чого такий вереск піднявся ,невже вам подобаются різні маніпуляціі а не реальний стан речей ,до речі вороги Украіни теж проти перепису.
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09.12.2021 12:23 Ответить
По перше - реальні результати зелена влада ніколи не оприлюднить. Щось набрешуть.
По друге - зелена влада використає ці дані проти людей. Залізуть у кишеню до кожного.
По третє - ці відомості з великою ймовірністю попадуть до криміналу. Щоб знати, кого можна грабувати.
Четверте - ці відомості попадуть до рашки з усіма наслідками.
Дуже не хотілось би щоб всякі чорти мали відомості про мене, родину, житлові умови, джерела засобів існування та таке інше.
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09.12.2021 13:47 Ответить
Якщо всього боятися тоді жити як в Південому Судані (це одна з трьох краін де не понад двадцять років не проводився перепис населення) ,хай ворог маніпулює "наші люди" "адин народ" ітп . До речі в 2001 році при Кучмі теж були такі "захисники" для чого перепис адже це на руку проросійським силам ,після перепису стало все навпаки.
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09.12.2021 15:26 Ответить
А крім лозунгів є що сказати?
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09.12.2021 16:29 Ответить
больше делать нечего чем отвечать на допрос из 50 вопросов. ещё экзамен предложите сдавать. в сад!
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09.12.2021 12:38 Ответить
пагадите-пагадите...так это перепись населения или нулевая декларация???? ))))
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09.12.2021 12:44 Ответить
А Дубілет, що тоді робив?
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09.12.2021 13:03 Ответить
Навіщо окремо вік і окремо дата народження? Зелена пліснява не вміє рахувати?
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09.12.2021 13:31 Ответить
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09.12.2021 14:43 Ответить
Главный вопрос-ты за белых или за красных,тьфу, зеленых.
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09.12.2021 16:27 Ответить
 
 