Украинцы во время переписи населения будут отвечать более чем на 50 вопросов: Госстат озвучил основные темы
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В Украине одобрили Программу переписи населения Украины в 2023 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики.
"8 декабря 2021 года состоялось совместное заседание Президиума НАН Украины и Коллегии Государственной службы статистики Украины, на котором была одобрена Программа переписи населения Украины в 2023 году. Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - говорится в сообщении.
Председатель Госстата Игорь Вернер представил проект Программы всеукраинской переписи населения и основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации, в частности:
- основных демографических характеристик (возраст, пол, место рождения и т.п.);
- этнического происхождения, языковых признаков и гражданства;
- образования;
- источников средств существования;
- занятости;
- миграционной активности;
- определение статуса инвалидности;
- жилищные условия.
По информации ведомства, полученная информация позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.
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Ничего не скажу!
стаття 63 Конституції - основного закону, який має найвищу силу в Україні.
А цей перепис - лише спроба зібрати інформацію про РЕАЛЬНІ настрої в суспільстві, і знову гратися в популізм для 73% на наступних виборах
- пять вопросов идийота?
зе-гниды выполняют задание моксвы узаконить оккупированные территории и закрепить текущее состояние.
- Сколько вас проживает в квартире?
Человек думает, сколько сказать. "Если скажу про всех, начнут насчитывать коммуналку". "Скажу и за сына и невестку. У них уже польское гражданство, а вдруг вернутся". "Скажу, что живет 8 детей, вдруг субсидию добавят"...
В результате, говорили что-попало. У нас в подъезде живут цыгане. Спят на полу в покатушку (от постоянных 10 иногда до 25 человек), но зафиксировали 3 человека.
Идите в сраку
По друге - зелена влада використає ці дані проти людей. Залізуть у кишеню до кожного.
По третє - ці відомості з великою ймовірністю попадуть до криміналу. Щоб знати, кого можна грабувати.
Четверте - ці відомості попадуть до рашки з усіма наслідками.
Дуже не хотілось би щоб всякі чорти мали відомості про мене, родину, житлові умови, джерела засобів існування та таке інше.