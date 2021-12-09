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Новости Политика Украины
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США (23215) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2045)

Венедиктова находится с первым за 19 лет визитом в Минюст США: Говорили об экстрадиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова находится с первым за 19 лет визитом в Минюст США: Говорили об экстрадиции

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с заместителем генерального прокурора США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В рамках рабочей поездки в США Ирина Венедиктова встретилась с заместителем Генерального прокурора США по отделу уголовных дел Кеннетом А. Полит-младшим и его заместителем и советником по международным делам Брюсом К. Шварцом. Это первый визит украинского Генерального прокурора в Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки с 2002 года.

Представители Минюста США отметили высокий уровень и тесное взаимодействие между Министерством юстиции США и Офисом Генерального прокурора.

"Экстрадиционное сотрудничество между нашими странами развивается достаточно динамично – за последний год мы выдали в США столько же человек, сколько за предыдущие 4 года вместе взятые. И я убеждена, что мы и дальше будем действовать слаженно и эффективно в рамках уголовных производств", - отметила Венедиктова.

Также читайте: Год назад Венедиктова вмешалась в расследование НАБУ по Татарову и запустила процесс "сливания" дела, - Transparency International Ukraine

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
экстрадицию бородатой бабушки?
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09.12.2021 11:05
+5
Беня напрягся!
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09.12.2021 11:08
+5
І що там з Коломойським?!... Садити чивіддавати йому ''борги'' газом, грошима за Приватбанк і далі?!...
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09.12.2021 11:08
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экстрадицию бородатой бабушки?
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09.12.2021 11:05 Ответить
Ага, щаззз!
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09.12.2021 11:08 Ответить
Бенядиктова отдаст Беню?

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09.12.2021 11:26 Ответить
Зараз пороху якийсь зам підозру підпише, а вона за беню там мазу тягнуть буде.
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09.12.2021 11:07 Ответить
Беня напрягся!
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09.12.2021 11:08 Ответить
І що там з Коломойським?!... Садити чивіддавати йому ''борги'' газом, грошима за Приватбанк і далі?!...
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09.12.2021 11:08 Ответить
Беня знает за облаву?
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09.12.2021 11:22 Ответить
Таки да!
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09.12.2021 12:02 Ответить
Ручний прокурор Венедіктова нагадала, що Байден в Україні проходив підозрюваним в кримінальній справі, як то кажуть "привіт від ***********") Так що Байден на гачку)
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09.12.2021 11:23 Ответить
Валерьевича не отдадут.
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09.12.2021 11:28 Ответить
Шановні американці, прошу заарештувати бєнєдіктову,- вона багато чого розповість!!! (за розвалену справу татарова, за призначення ручних прокурорів, за розвал справ проти кал-а мойскього....)
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09.12.2021 11:35 Ответить
Вони Бенедиктовну слідуючим разом в США заарештуюь, якщо вона не віддасть Беню.
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09.12.2021 12:32 Ответить
если Беню так и не отправят в усмирительной рубашке или другой униформе в США, то 100500 прездобольская тёлка-профурорша в этот раз тупо съездила в Штаты на шопинг за счёт благодарного лохтората и воинствующего меншинства порохоботов, хотели бы мы того или нет..
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09.12.2021 11:35 Ответить
Каким бы не был чудаком на букву "Му" бородатая бабушка, своих граждан выдавать НЕЛЬЗЯ!! виновен судите и дайте ПЖ а выдавать в другую страну -ну-ну.
Боты щас набегут и скажут , что он гражданин Швейцарии, Израиля и планеты Нубиру, пох, в законе о гражданстве сказано, что в отношениях с Украиной, сколько бы гражданств не было человек считается ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ,
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09.12.2021 11:39 Ответить
Пока у Бени свой **********, никто в Украине его не будет судить. Наоборот, ему все должны.
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09.12.2021 11:46 Ответить
Да я и не спорю с этим, я против выдачи своих граждан, чтобы они по мнению "заграницы" не натворили. Главное начать а там и в Иран с Афганом будем своих выдавать за несоблюдение шариата.
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09.12.2021 11:55 Ответить
а чого і кого в Україні "бЄням" боятись - що , Закону ....
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09.12.2021 12:01 Ответить
Ти що, все ще сподіваєшся на правосуддя у нашій країні? Ти або ідіот, або дуже великий оптиміст.
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09.12.2021 13:36 Ответить
Для таких сподіваннь нема підстав, але видавати своїх громадян, якими б вони не були злочинцями, в інші країни занадто навіть для нашої нещасної країни.
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09.12.2021 14:28 Ответить
новые котлы в Дюти Фри прикупит)
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09.12.2021 11:45 Ответить
Такі люди самі котли не купують - їм усе дарують "вдячні громадяни".
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09.12.2021 13:34 Ответить
Да віддайте вже нарешті Беню і зразу стане порядок в країні. Беня задає тренд на крадіжки у держави і нарота.
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09.12.2021 11:58 Ответить
щоб просто 15 хв тіпа поговорити про ніщо .... е інтернет - але чому за кошти "господарів" не барствувати "слузі".....
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09.12.2021 11:59 Ответить
Мене хвилює лише одне питання: про екстрадицію Коломойського. Якщо це не обговорювали, то Венедиктова лише даремно використала наші кошти.
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09.12.2021 13:31 Ответить
Беню отмазывать выпхнули
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10.12.2021 17:17 Ответить
Не, КолоМошу нельзя выдавать Штатам. Для КолоМойши лучше на тропическое побережь уютной лагуны, чтобы под пальмы, чтобы волны ласкали, чтобы Бриз освежал... Одним словом - в Гуантанамо нахрен!
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10.12.2021 17:31 Ответить
 
 