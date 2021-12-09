Штамм коронавируса "Омикрон" в 4,2 раза заразнее "Дельты", - исследование японских ученых
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант "Дельта". К такому выводу пришли японские учёные в ходе исследования.
"По данным исследования, проведенного японским ученым, консультирующим министерство здравоохранения страны, штамм "Омикрон" в 4,2 раза чаще передается на ранней стадии, чем "Дельта". Это открытие может подтвердить опасения по поводу заразности нового штамма", – пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
К таким результатам пришел Хироши Нисиура, профессор наук о здоровье и окружающей среде в Киотском университете, специализирующийся на математическом моделировании инфекционных заболеваний. Он проанализировал данные генома у южноафриканцев в провинции Гаутенг.
"Вариант "Омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", - заявил Хироси Нисиуры.
При этом уточняется, что при штамме "Омикрон" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев заболевания наблюдается мало.
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В данном случае скорее всего имеется ввиду сколько на человека надо кашлять, чтоб он что-то подцепил.
Хотя зачем я это всё рассазываю?
штам "Омікрон" в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта" Джерело: https://censor.net/ua/n3304210
И это решение всех проблем - дать "ОМИКРОНУ" заразить большее количество людей .
Переболеет быстрее большее количество людей в легкой форме и получим пресловутый "коллективный иммунитет" ...
ВООЗ же этого хотел ?
Или все-таки чего-то другого ?
ВООЗ хочет просто всех уколоть! Как и наша шобла.
К нам сегодня приходил, некрозоопедофил,
Мертвых маленьких зверюшек он с собою приносил.
Новый штамм в 4 раза заразнее,
но протекает в лёгкой незаметной форме.
Караул! Какой же он заразный! Ховайся ! (если дебил)
2% смертности как были, так и остаются - как у обычного гриппа.
Итого летальность обычного гриппа
145000*100/54000000=0,27%