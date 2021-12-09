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Штамм коронавируса "Омикрон" в 4,2 раза заразнее "Дельты", - исследование японских ученых

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штамм коронавируса

Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант "Дельта". К такому выводу пришли японские учёные в ходе исследования.

"По данным исследования, проведенного японским ученым, консультирующим министерство здравоохранения страны, штамм "Омикрон" в 4,2 раза чаще передается на ранней стадии, чем "Дельта". Это открытие может подтвердить опасения по поводу заразности нового штамма", – пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

К таким результатам пришел Хироши Нисиура, профессор наук о здоровье и окружающей среде в Киотском университете, специализирующийся на математическом моделировании инфекционных заболеваний. Он проанализировал данные генома у южноафриканцев в провинции Гаутенг.

"Вариант "Омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", - заявил Хироси Нисиуры.

При этом уточняется, что при штамме "Омикрон" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев заболевания наблюдается мало.

Также читайте: В Японии зафиксировали штамм коронавируса "Эта": уже 18 зараженных

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
А чому не зробити такий заголовок: При штамі "Омікрон" захворювання протікає в легкій формі!
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09.12.2021 11:28
+5
А как жыж прививачки? Бабло само себя не заработает...
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09.12.2021 11:29
+3
Так, щщитаем... Один больной дельтой по словам экспердов заражал 8 других, омикроном, выходит, под 35? Невиданные ранее цыфры пошли
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09.12.2021 11:29
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А чому не зробити такий заголовок: При штамі "Омікрон" захворювання протікає в легкій формі!
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09.12.2021 11:28 Ответить
А как жыж прививачки? Бабло само себя не заработает...
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09.12.2021 11:29 Ответить
3:0 в пользу Антиваксеров.
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09.12.2021 11:41 Ответить
По соотношению смертей? Да, Вы правы, антиваксеры тут ставят рекорд за рекордом.
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09.12.2021 12:33 Ответить
Смесь янтарно-кислых пептидов, уничтожает почти любое «Коронабесие»
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09.12.2021 11:46 Ответить
Так, щщитаем... Один больной дельтой по словам экспердов заражал 8 других, омикроном, выходит, под 35? Невиданные ранее цыфры пошли
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09.12.2021 11:29 Ответить
предполагаю, что количество заразимых очень тесно связано с количеством контактов. Если бомж Вася общается только с телевизором, мусорным баком и бутылкой смаги, то заразить даже 8 человек будет проблематично.
В данном случае скорее всего имеется ввиду сколько на человека надо кашлять, чтоб он что-то подцепил.
Хотя зачем я это всё рассазываю?
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09.12.2021 11:39 Ответить
А нинада ничо рассказывать. Этож в среднем! Якобе.
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09.12.2021 11:46 Ответить
Читати спочатку навчися.
штам "Омікрон" в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта" Джерело: https://censor.net/ua/n3304210
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09.12.2021 12:19 Ответить
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09.12.2021 11:36 Ответить
"При цьому уточнюється, що при штамі "Омікрон" захворювання протікає в основному в легкій формі, важких випадків хвороби спостерігається мало. "
И это решение всех проблем - дать "ОМИКРОНУ" заразить большее количество людей .
Переболеет быстрее большее количество людей в легкой форме и получим пресловутый "коллективный иммунитет" ...
ВООЗ же этого хотел ?
Или все-таки чего-то другого ?
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09.12.2021 11:37 Ответить
ВООЗ же этого хотел ?
ВООЗ хочет просто всех уколоть! Как и наша шобла.
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09.12.2021 12:44 Ответить
Теперь колоть будут в 5 раз чаще
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09.12.2021 11:38 Ответить
Как это 4,2 можно округлить до 5 ??? Ведь 6 же! Простейшая ковидоматика! Ну или 7-8
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09.12.2021 11:46 Ответить
Посвящается истерии вокруг любого штампа коронавируса:

К нам сегодня приходил, некрозоопедофил,
Мертвых маленьких зверюшек он с собою приносил.
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09.12.2021 11:41 Ответить
Японский учёный элегантно стебётся над ваксерманами.
Новый штамм в 4 раза заразнее,
но протекает в лёгкой незаметной форме.
Караул! Какой же он заразный! Ховайся ! (если дебил)
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09.12.2021 11:45 Ответить
Кстати, в США, где полностью вакцинировано 60% населения, по статистике смертность от короны находится практически на том же уровне, что и в начале года.
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09.12.2021 12:50 Ответить
В Европе смертность упала, а в США ситуация странная. Нет заметного спада...
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09.12.2021 12:51 Ответить
Если вирус придуман, то конечно, никакого спада нет.
2% смертности как были, так и остаются - как у обычного гриппа.
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09.12.2021 12:59 Ответить
В 2017 году про ковид ещё никто не трендел, брехло.
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09.12.2021 14:34 Ответить
У Вас что, зрение -6? Попросите зрячих прочитать Вам две послендние строки моего поста. Или набрать для Вас шрифтом Брайля...
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09.12.2021 14:48 Ответить
 
 