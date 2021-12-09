США отправят стрелковое оружие и боеприпасы в Украину на этой неделе, - Пентагон
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для Украины на этой неделе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Во время сегодняшнего брифинга в Пентагоне Кирби сказал репортерам, что последняя часть имеющегося пакета мер безопасности, который предусматривает стрелковое оружие и боеприпасы, отправляется", - говорится в сообщении.
Другие части этого пакета помощи в области безопасности, направленные на помощь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, включали ракетную систему Javelin, которая уже находится на вооружении украинских военнослужащих.
Кирби отметил, что, как и все пакеты помощи в сфере безопасности, предоставленный материал можно использовать так, как страна-получатель считает нужным, но что он будет использоваться только для целей самообороны.
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во время атаки агрессора, а она, как и зима в Украине эпохи безбедности Зели, всегда наступает неожиданно, у козака уже должны быть "і зброя і кінь", а не откормленный "прапорщик дермак на складе со всем необходимыми данными из базы "Дия" для оккупанта"..
если ТАК не понятно, то объяснять подробнее не вижу смысла...
Ну на рахунок самої могутньої - це сильно сказано. Могутності там і близько немає.
могутність армії РФ - це сильно сказано і не може бути правдою.
Недавно переглядав історію новорічного штурму Грозного у 1995 році. Там командир МП полку був в мене командиром взводу в ГСВГ, прийшов зразу ж після училища. Служба в нього не заладилась, постійно конфліктував по службі, вважав що його недооцінюють. Правда, там була інша вагома причина -сімейна. І його перевели. А в Грозному ввійшли в місто, довго плутали по вулицях і поки дійшли до вокзалу. чеченці спалили всю бронетехніку і втрати в полку були колосальні. Вокзал таки "взяли" але їх там таки добили. Загальні втрати за два дні бою 130 одиниць бронетехніки Потім полк розформували так як втратив боєздатність. Поранених збирали самі чеченці, в тому числі і командира. Так його коментарі були прості, винне командування, причому вище -не забезпечили картами, не було допомоги, якась морська піхота не прорвалась і т.д. Там також пропала і Майкопська бригада. А після цього почали плюндрувати авацією саме місто. Але безпосереднього керівника Рохліна вважали самим бойовим генералом, надією Збройних сил Росіії,він навіть був одним із організаторів змови проти Єльцина з Коржаковим, Квачковим. Правда,помер не своєю смертю -його застрелила дружина. А аналог був при взятті Берліну- за 16 днів втратили 2500 танків,130 000 війська і вже тоді вирішили танками міста не атакувати бо втрати колосальні. А ось і ні, ми сама могутня армія у цілому світі, а солдат ще понароджують баби. А танки там -аби доїхали до передової, літаки аби піднялися, ПВО майстри збивати свої літаки. Але до цього часу майстри малювати на картах і видвигать сумасбродние прожекти.