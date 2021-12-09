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США отправят стрелковое оружие и боеприпасы в Украину на этой неделе, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США отправят стрелковое оружие и боеприпасы в Украину на этой неделе, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для Украины на этой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Во время сегодняшнего брифинга в Пентагоне Кирби сказал репортерам, что последняя часть имеющегося пакета мер безопасности, который предусматривает стрелковое оружие и боеприпасы, отправляется", - говорится в сообщении.

Другие части этого пакета помощи в области безопасности, направленные на помощь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, включали ракетную систему Javelin, которая уже находится на вооружении украинских военнослужащих.

Кирби отметил, что, как и все пакеты помощи в сфере безопасности, предоставленный материал можно использовать так, как страна-получатель считает нужным, но что он будет использоваться только для целей самообороны.

Также читайте: Литва передала Украине бронежилеты и баллистические пояса в качестве военной помощи

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Нам просто ніколи свої підприємства завантажувати, у нас велике футболкосушіння.
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09.12.2021 11:29
+14
дякуємо,дядьку Сем ! Веселого Різдва і Нового року !
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09.12.2021 11:38
+13
Чергове загострення параноїдної шизофренії в москалів гарантоване !!!)))
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09.12.2021 11:28
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Чергове загострення параноїдної шизофренії в москалів гарантоване !!!)))
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09.12.2021 11:28 Ответить
Горячие пирожки - пошаговый рецепт
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09.12.2021 11:51 Ответить
М16 ?
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09.12.2021 11:28 Ответить
Снайперки.
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09.12.2021 11:42 Ответить
Нам просто ніколи свої підприємства завантажувати, у нас велике футболкосушіння.
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09.12.2021 11:29 Ответить
эт точно. Маяк бьется за контракт с МО со своими продвинутымиавтоматами и снайперскими винтовками уже несколько лет...зато получим списанный хлам в счет долга....
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09.12.2021 11:44 Ответить
Маяк уже минометы делал. Также как и каменецкий завод пушки к БМП, которые даже половины настрела совковых не выдерживают. Не все так хорошо в нашем ВПК как рассказывают.
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09.12.2021 11:47 Ответить
Вы уже нихрена не получите))) ну может быть швабру)
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09.12.2021 11:47 Ответить
Последняя... И - отпуск. Путлер подождёт...
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09.12.2021 11:32 Ответить
Ждем много win .338 и 50 BMG, а так же аксессуары для телепортации их в оккупантов)
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09.12.2021 11:35 Ответить
Лучше 30-мм пушки M230 Chain Gun.
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09.12.2021 11:51 Ответить
дякуємо,дядьку Сем ! Веселого Різдва і Нового року !
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09.12.2021 11:38 Ответить
..выдача на дом, отстрелянных для базы "калашей", отслужившим службу, проверенных медкомиссиями, Украинцев ещё больше бы остудило пыл хйловских засланцев, привыкших быковать исключительно в среде безоружного "быдла"..
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09.12.2021 11:42 Ответить
проходи сборы, становись становись в резерв какой не будь бригады или тер.обороны. И у тебя будет адрес куда прийти и взять свой калаш (и не только) в случае часа "Ч". В чем проблема?
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09.12.2021 13:22 Ответить
вы, очевидно, - фанат "зелиной тысячи" для лохов..
во время атаки агрессора, а она, как и зима в Украине эпохи безбедности Зели, всегда наступает неожиданно, у козака уже должны быть "і зброя і кінь", а не откормленный "прапорщик дермак на складе со всем необходимыми данными из базы "Дия" для оккупанта"..
если ТАК не понятно, то объяснять подробнее не вижу смысла...
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09.12.2021 15:49 Ответить
А у нас велике крадівництво продовжується, яка там оборона... У Запорізькій області в дорогу на Донецьк (фактично в нікуди) закопали 600млн.грн.
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09.12.2021 11:44 Ответить
стрелковое оружие против самолетов и танков??? может еще дубинок пришлют и топоров индейских...
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09.12.2021 11:47 Ответить
Украине нужны ПВО и ПРО американские!!!
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09.12.2021 11:48 Ответить
и с экипажем обученным и инструкторами для обучения Украинцев.
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09.12.2021 11:48 Ответить
Ніякого ПРО не потрібно, вона є поруч і там вже є навчений персонал, достатньо дати команду на перехват.
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09.12.2021 11:51 Ответить
Нам нужно их в Харькове разместить и Марике и Запорожье и Херсоне и со стороны Беларуси тоже надо.
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09.12.2021 11:57 Ответить
ты не понимаешь видимо серьезности беды в нашей обороне и возможности РФ. Нам даже с ними будет сложно!
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09.12.2021 11:59 Ответить
против Украины мощнейшая армия мира может начать войну. Чем больше у нас будет военного потенциала, тем меньше будет вероятность того, что война начнется, а если начнется, то это спасет много жизней и нанесет большие потери врагу.
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09.12.2021 12:01 Ответить










































































Ну на рахунок самої могутньої - це сильно сказано. Могутності там і близько немає.

могутність армії РФ - це сильно сказано і не може бути правдою.
Недавно переглядав історію новорічного штурму Грозного у 1995 році. Там командир МП полку був в мене командиром взводу в ГСВГ, прийшов зразу ж після училища. Служба в нього не заладилась, постійно конфліктував по службі, вважав що його недооцінюють. Правда, там була інша вагома причина -сімейна. І його перевели. А в Грозному ввійшли в місто, довго плутали по вулицях і поки дійшли до вокзалу. чеченці спалили всю бронетехніку і втрати в полку були колосальні. Вокзал таки "взяли" але їх там таки добили. Загальні втрати за два дні бою 130 одиниць бронетехніки Потім полк розформували так як втратив боєздатність. Поранених збирали самі чеченці, в тому числі і командира. Так його коментарі були прості, винне командування, причому вище -не забезпечили картами, не було допомоги, якась морська піхота не прорвалась і т.д. Там також пропала і Майкопська бригада. А після цього почали плюндрувати авацією саме місто. Але безпосереднього керівника Рохліна вважали самим бойовим генералом, надією Збройних сил Росіії,він навіть був одним із організаторів змови проти Єльцина з Коржаковим, Квачковим. Правда,помер не своєю смертю -його застрелила дружина. А аналог був при взятті Берліну- за 16 днів втратили 2500 танків,130 000 війська і вже тоді вирішили танками міста не атакувати бо втрати колосальні. А ось і ні, ми сама могутня армія у цілому світі, а солдат ще понароджують баби. А танки там -аби доїхали до передової, літаки аби піднялися, ПВО майстри збивати свої літаки. Але до цього часу майстри малювати на картах і видвигать сумасбродние прожекти.
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11.01.2022 03:11 Ответить
це на фоні балачок про те, як Вашінгтон "здав" Україну
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09.12.2021 11:49 Ответить
Нехіло так переговорили по телефону.
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09.12.2021 11:49 Ответить
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09.12.2021 11:55 Ответить
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09.12.2021 12:08 Ответить
можно только в шоколадный глаз ***** поглядеть и там будет мир))
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09.12.2021 12:49 Ответить
Когда **ЙЛО и под**йловники будут снова рассказывать про подлётное время от Харькова до Москвабада, что оно "сократиться, расскажите им, что от Зилупе (Латвия, таки УЖЕ НАТО) по прямой давно уже ближе чем от Харькова, поэтому эта дешёвая отмазка про допугрозы при вступлении Украины в НАТО СМЕШНАЯ.
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09.12.2021 14:45 Ответить
Цю зброю треба роздати добровольцям з тер. Оборони , а не тримати на складах..
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11.01.2022 01:24 Ответить
Найбільша реальність нападу Рашки зимна олімпіада…
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11.01.2022 01:26 Ответить
 
 