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Украинская сторона инициирует проведение внеочередного заседания ТКГ для обсуждения нового перемирия на Донбассе, - Костин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская сторона инициирует проведение внеочередного заседания ТКГ для обсуждения нового перемирия на Донбассе, - Костин

Украина предлагает провести сегодня внеочередное заседание ТКГ. Украинская сторона хочет обсудить вопрос нового перемирия на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил РБК-Украина первый заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

По его словам, украинская сторона направила письмо координатору ОБСЕ.

"Сегодня мною направлено письмо на имя координатору ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом Заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", - заявил Костин.

По его словам, Украина также предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш о результатах заседания ТКГ: Подготовлен документ. Если он устроит все стороны - его рассмотрят сегодня вне очереди

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
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09.12.2021 11:41
+5
Живем, как в сказке о Маугли. Водяное перемирие, рождественское перемирие, пасхальное перемирие, 1-сентябрьское перемирие. А как стреляли и убивали, так и убивают. Зачем эти насмешки над Украиной. Украина войска отвела, вооружение отвела. Зато лугандоны решили эту проблему просто - не пускают наблюдателей и плевать им, что дроны видят их танки и ОБСЕ об этом на весь мир говорят.
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09.12.2021 11:46
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Бла-бла-бла-бла... А куда спешить? Всех эта ситуация устраивает, впереди освоение нового бюджета, как у нас так и в РФ. И главное побольше Арестовичей, что бы народ веселили...
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09.12.2021 11:38 Ответить
Давай по новой Миша, всё ху... 🤣🤣🤣
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09.12.2021 11:38 Ответить
Доколє? Хіба сєпари старе виконували?
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09.12.2021 11:39 Ответить
А що "стійке півторарічне перемир'я" уже фсьо???
Як так???
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09.12.2021 11:40 Ответить
коллаборационизм
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09.12.2021 11:41 Ответить
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09.12.2021 11:41 Ответить
Ще тоді на Марші дуже хотілось виправити к ".....як українські гниди" на "...як жидівські гниди....". Лібералом був генеральний отаман Симон, тому й загинув від рук жида - більшовика.
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09.12.2021 12:12 Ответить
Живем, как в сказке о Маугли. Водяное перемирие, рождественское перемирие, пасхальное перемирие, 1-сентябрьское перемирие. А как стреляли и убивали, так и убивают. Зачем эти насмешки над Украиной. Украина войска отвела, вооружение отвела. Зато лугандоны решили эту проблему просто - не пускают наблюдателей и плевать им, что дроны видят их танки и ОБСЕ об этом на весь мир говорят.
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09.12.2021 11:46 Ответить
завонялось! Только вот в новом перемирии Украине будет запрещено использовать байрактары и т.п.
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09.12.2021 11:50 Ответить
Це ж було вже
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09.12.2021 11:47 Ответить
А других вариантов просто нет.
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09.12.2021 11:57 Ответить
" І знову "МІР", нам спокій лише сниться".
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09.12.2021 11:52 Ответить
очередное "пиримирие" с обезьянами.... и ждемсс поток обеспокоенностей и глубочайших озабоченностей....
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09.12.2021 12:40 Ответить
 
 