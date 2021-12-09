Украинская сторона инициирует проведение внеочередного заседания ТКГ для обсуждения нового перемирия на Донбассе, - Костин

Украина предлагает провести сегодня внеочередное заседание ТКГ. Украинская сторона хочет обсудить вопрос нового перемирия на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил РБК-Украина первый заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

По его словам, украинская сторона направила письмо координатору ОБСЕ.

"Сегодня мною направлено письмо на имя координатору ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом Заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", - заявил Костин.

По его словам, Украина также предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ.

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