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За сутки от коронавируса умерли 33 человека, выявили 1198 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от коронавируса умерли 33 человека, выявили 1198 новых случаев, - Кличко

В минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 76 больных коронавирусом и 135 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

1198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в столице. 33 человека умерли.

Всего за период пандемии в Киеве 7795 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 309 999.

Заболели за прошедшие сутки: 701 женщина в возрасте от 18 до 98 лет и 423 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет. А также 39 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 20 женщин от 47 до 92 лет и 13 мужчин от 51 до 87 лет

В больницы столицы госпитализировали 76 больных коронавирусом и 135 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1831 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 274 068 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 204, в Соломенском – 176 и Дарницком – 153 случая.

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Автор: Наталя Джума
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Так прикольно... Он знает сколько берут директора кладбищь за возможность похоронить своих близких на бесплатном кладбище.. Циник, но мы его сами выбрали...
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09.12.2021 12:14 Ответить
 
 