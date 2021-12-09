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Новости Политика Украины
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ВР (28734) выборы (24321) дети (6027) законопроект (3045)

В Раде хотят разрешить 16-летним подросткам вступать в партии и баллотироваться на выборах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде хотят разрешить 16-летним подросткам вступать в партии и баллотироваться на выборах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях, в частности, к избирательному законодательству, который позволит с 16-ти лет баллотироваться на местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом говорится в проекте закона №6402, который 7 декабря внесла в парламент группа нардепов. В настоящее время документ передан на рассмотрение.

Как отмечают авторы, законопроект направлен на совершенствование реализации гражданских и политических прав граждан, достигших 16 лет. В частности, это право на обращение граждан, право на полноценное участие в объединениях граждан, политических партиях, а также право на непосредственное участие в процессах местного самоуправления, в частности, в таких как местные инициативы, общественные слушания, электронные петиции, общественный бюджет и т.д.

Сейчас граждане Украины могут полноценно воспользоваться своими гражданскими и политическими правами с 18 лет, до достижения этого возраста возможность реализации этих прав существенно ограничена.

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"Проект Закона направлен на расширение возможностей для граждан в возрасте от 16 лет активно приобщаться к процессам местного самоуправления, участию в политических партиях, руководящих органах общественных объединений и т.д."

Законопроект разработан по запросу подростков на полноценное участие в общественно-политической жизни Украины и своей громады с 16 лет. Целью законопроекта является создание возможностей для молодежи реализовать свой потенциал на два года раньше, чем это предусмотрено действующим законодательством", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что предложенные изменения по информированию налогоплательщиков об использовании публичных средств предусматривают уточнение норм Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Закона Украины "Об обращениях граждан", Закона Украины "О политических партиях в Украине", Закона Украины "Об общественных объединениях", Избирательного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины. В нормах этих законов, где есть нижний предел участия — 18 лет, ценз участия снижается до 16 лет. Законами Украины "О местном самоуправлении в Украине" и "Об обращениях граждан" закрепляются гарантии реализации прав граждан в возрасте от 16 лет. Предложенные изменения в Избирательный кодекс позволяют реализовать право быть избранным в органы местного самоуправления с 16 лет. В случае баллотирования на местных выборах гражданина от 16 лет, он приобретает полную гражданскую дееспособность в соответствии с предложенными изменениями в Гражданском кодексе Украины.

В Раде хотят разрешить 16-летним подросткам вступать в партии и баллотироваться на выборах 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+69
зеля розгубив голоса лохів які за нього голосували- тепер за дітей взявся-
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09.12.2021 11:52
+63
Це називається політична педофілія.
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09.12.2021 12:00
+43
Ну отлично! Мало нам Зебилов. Теперь Зебезьяньи детишки будут ещё управлять страной! Феерический ипанариум!
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09.12.2021 11:53
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Ну так одни мажорчики и пройдут,больше никто.
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09.12.2021 13:32 Ответить
Вот он, ЗЕидиотизм, во всей своей
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09.12.2021 13:32 Ответить
тепер підкуп стане ще дешевше - за банку енергетику поскуповують голоси
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09.12.2021 13:39 Ответить
Діти олігархів з кумов'ями вже прибарахлілісь.
Тепер ще хочуть онуків з правнуками влаштувати
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09.12.2021 13:46 Ответить
Від Слуг народу кандидатом #1 Харківського мажора що збив людей- як раз їхнього пошибу
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09.12.2021 13:47 Ответить
А вот на Зе зря гоните: среди 16-ти депутатов инициаторов - Слуг - 4 , Довира - 1, и вот ни за что не догадаетесь! Голос - 7!
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09.12.2021 13:47 Ответить
от 21 и 60.
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09.12.2021 13:53 Ответить
одне слово - тупорилі
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09.12.2021 13:56 Ответить
Ви ще дуже м'яко сказали.
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09.12.2021 15:10 Ответить
Даже страшно представить, сколько еще подобных дебильных законопректов появится за 2,5 года от этих отмороженных от действительности. Для них руководить страной тоже самое, что шоу.
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09.12.2021 14:00 Ответить
Снова зеленки перепили.
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09.12.2021 14:26 Ответить
Мало нам старых маразматиков, голосующих, так давайте ещё подключим псих.нестабильных подростков.
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09.12.2021 14:30 Ответить
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміни, зокрема до виборчого законодавства, який дозволить з 16-ти років балотуватися на місцевих виборах. Джерело: https://censor.net/ua/n3304222


Що за ЗЕЛЕНЮГЕНД ?
Клоун і його подєльніки так і копіюють свого кумира з Кремля.

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09.12.2021 14:38 Ответить
ЗеленЮГЕНД

Расєйській Гітлєрюгенд -

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09.12.2021 14:41 Ответить
Совсем с ума сошли. Давайте с 12ти еще , чтобы мы со всем миром перевоевали. В 19-20-21 только мозги появляются , а вы с 16ти хотите чтобы он на что-то влиял.
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09.12.2021 15:09 Ответить
Не,ну реально нарки же. Такое только нарки могут принять. Спишите на миттеву слабкість, будь ласка, бо це вже торба.
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09.12.2021 15:13 Ответить
Ну, раз с пяти лет хотят ширять этой вакциной, чего бы с шестнадцати не это самое))))
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09.12.2021 15:32 Ответить
Здесь в 45 лет в руководстве Украины работают господа с подрастковыми представлениями о мире, государстве и человеческих отношениях и мы не знаем,что с ними делать, пока они не разрушили это государство, а вы хотите вообще детей во власть пустить?
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09.12.2021 15:54 Ответить
А что, совершил дтп, 16 лет, а тут опаньки, а ксива то депутатская) Ну прости малыш
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09.12.2021 16:02 Ответить
Интересно... А если папа с мамой скажут - НЕТ !

Ведь ДО 18 лет - дети обязаны слушать родителей !
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10.12.2021 08:01 Ответить
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