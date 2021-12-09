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Новости За рубежом
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Россия (91324) США (23215) Рябков (48)

США и Россия до конца года проведут еще один раунд переговоров, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США и Россия до конца года проведут еще один раунд переговоров, - Reuters

Россия и США до конца года проведут новый раунд переговоров, чтобы решить конфликт вокруг дипломатического персонала в своих посольствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Отмечается, что посольства США и России испытывают кадровое давление на фоне высылки и других ограничений, наложенных из-за того, что "двусторонние отношения упали до самого низкого уровня с конца холодной войны".

Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину и другие темы.

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Автор: Наталя Джума
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Думаю, что Байден и в этой следующей встрече назовет фюрера репоедов окурком и ******, как во вторник.
Хотя, сцарь ***** и так это знает. Шо он *****.
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09.12.2021 12:42 Ответить
_Ты не думай - у тебя не выходит.
А вообще, конечно, презренное ничтожество бабайден ведёт дело к новой перезагрузе... Паскуда!
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09.12.2021 12:46 Ответить
Да насрать, хоть 10 раундов, если кацапам от этого легче будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2021 12:48 Ответить
_Так потоков только два. После Женевы нечего больше сдавать - кроме Украины. И Восточной Европы.
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09.12.2021 12:53 Ответить
Дед ведет переговоры с рашкой гораздо чаще Трампа.
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09.12.2021 12:58 Ответить
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09.12.2021 14:41 Ответить
 
 