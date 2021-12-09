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Новости
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Кевин Скиоч: Brookes CIL строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной (реклама)

Кевин Скиоч: Brookes CIL строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной (реклама)

Brookes CIL International School, которая откроет свои двери в сентябре 2022 года в Киеве и является общим проектом Brookes Education Group (BEG) и CIL International, строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной.

Это подчеркнул директор Brookes CIL International School, лидер в сфере образования с более чем 30-летним опытом, Кевин Скиоч в своем интервью для Forbes.

"В международной школе Brookes CIL мы не волнуемся о воздухе, которым дышим, не переживаем об источниках отопления или о загрязнении. Все это строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасным", – сообщил Кевин Скиоч.

Он заверил, что для него большая честь получить возможность приобщиться к созданию и управлению новой школой.

"Для меня большая честь получить такую возможность. Я вижу, что украинцы ориентированы на семью, и у нашей школы такие же ориентиры. Это будет обучающий мир, о котором дети с гордостью будут рассказывать своим родным, бабушкам и дедушкам. А главное – ко всем детям здесь будут относиться с любовью. Уверен, что с этой школой украинцы станут особенными. Я буду рад помочь им на этом пути", – заявил директор Brookes CIL.

Также он подчеркнул, что Brookes CIL International School изменит само украинское образование.

"Лучшие школы имеют лучшие системы управления, которые, в свою очередь, создаются новаторами. Члены правления этой школы – это решительные, неординарные люди мира, которые начинают большую инициативу и создают институцию, которая изменит образование в Украине", – заключил Кевин Скиоч.

Кевин Скиоч: Brookes CIL строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной 01
Кевин Скиоч, директор Brookes CIL International School, лидер в сфере образования с более чем 30-летним опытом
Кевин Скиоч: Brookes CIL строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной 02
Brookes CIL International School
Кевин Скиоч: Brookes CIL строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной 03
Brookes CIL International School
Кевин Скиоч: Brookes CIL строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной 04
Brookes CIL International School

* Новость публикуется на праваха рекламы

образование (2264) школа (3012)


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Топ комментарии
+2
я не знаю що там ще,
але вже молодці із майстернею де хлопчики крутять якісь труби -
принаймні не виростуть рукожопами
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09.12.2021 14:24
+1
хорошая новость
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09.12.2021 14:17
+1
"....А главное - ко всем детям здесь будут относиться с любовью...."
Я представляю насколько немало такая "любовь к детям" будет стоить их родителям. Школа для мажоров
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09.12.2021 14:48
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Вчителям теж платитимуть 4 тищі долярів, чи більше?
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09.12.2021 14:09 Ответить
хорошая новость
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09.12.2021 14:17 Ответить
я не знаю що там ще,
але вже молодці із майстернею де хлопчики крутять якісь труби -
принаймні не виростуть рукожопами
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09.12.2021 14:24 Ответить
"....А главное - ко всем детям здесь будут относиться с любовью...."
Я представляю насколько немало такая "любовь к детям" будет стоить их родителям. Школа для мажоров
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09.12.2021 14:48 Ответить
Особенно золотой молодежи нужны навыки работы ножовкой и молотком!
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09.12.2021 15:08 Ответить
Мне кажется, это классно, что пацанов и руками будут учить пользоваться, и головой
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13.12.2021 16:45 Ответить
Вау, классы выглядят футуристично, как будто из какого-то фантастического кино)
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13.12.2021 16:52 Ответить
Прочитала про этого Кевина в сети - заслуженный деятель, уверена, что школа с его управлением будет супер!
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13.12.2021 17:33 Ответить
Безопасность - особенно важный параметр в наше время, если б я отдавала ребенка в школу - в первую очередь на это бы смотрела
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14.12.2021 09:42 Ответить
"українці - нація, орієнтована на сім'ю" - золоті слова, чудово що це розуміє іноземець. А багато наших політиків на жаль - ні(
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14.12.2021 10:34 Ответить
Минуточку!
А на какой земле в Киеве она строится?
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14.12.2021 11:01 Ответить
Классный дизайн помещений, я влюбилась!
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16.12.2021 15:23 Ответить
Такі заклади вирощують майбутнє нації, наснаги директору та персоналу!
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16.12.2021 15:34 Ответить
 
 