Найдено тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Познякова. Проверяются данные по заказному характеру преступления, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники Службы безопасности Украины во время поисковой операции обнаружили тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.
Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - рассказал Дехтяренко.
Он добавил, что предварительно уголовное производство по данному факту квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал со Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем.
Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным Тоф удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.
В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб при взрыве в квартире в Голосеевском районе Киева.
Пожалуйста, подождите...
Але термін має бути відповідний до вчиненого злочину, а не умовний, чи короткий, достроковий.
почему Фрау Рибентроп сдавала Украину?
У меня знакомый до 2014 года ватоголовый как и большинство мудрого нарида, по пьяни спорил со мной на предмет бандеровцев и дидов, и угрожал зарезать... После 2014 "прозрел" и пошел в ато добровольцем. И таких большинство. И своих ошибок они не признают- они считают что их обманывали , кто бы мог подумать... Ну ну
Чи ніколи не задавались питанням,чому всі добровольчі підрозділи на передовій були розформовані,чи зайшли в структури МВС,ЗСУ,крім батальйону Коцюбайла ?
Хочеться фактажу ? Наприклад,ось:https://zaborona.com/ru/besslavnye-podryvniki-chast-2-delo-lesnika/
Я не проти контролю спецслужб за подібними організаціями.Тільки СБУ Грицака-Наливайченка,-це одне,а СБУ Баканова,-дещо інше.
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зачет
Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова - Голуба Источник: https://censor.net/ru/n3303863
во как интересно.. как можно было вообще уголовное дело в ПРИГОВОР И СУД НАПРАВЛЯТЬ ЕСЛИ НЕТ ТЕЛА???? что вообще тавриться смотрю вообще полный аншлаг в полиции прокуратуре судах одни бабосики евросики в глазенках тех ох бы перестрелять вот тех оперов следаков лекспертов судей и прокуроров-- что «лепят горбатого» и похоже невиновному человеку (виновен или нет второй вопрос) ТУТ ГЛАВНАЯ АКИОМА ПОПРАНА В УКРАИНЕ и уголовном процессе следствия оперативной работы---НЕТ ТЕЛА --НЕТ ДЕЛА......
"Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа.
Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його.
Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку."
Джерело: https://censor.net/ua/n3304233
Нормальну людину бєс на безпричинне вбивство не плутає.
Що вам відомо про їхні бойові звитяги?
Керівництво ПС мовчить про своїх мерзотників, зате вперто повторює кремлівсько-каломойські методички про Турчинова та Порошенка.
Тільки вони мають право давати оцінки іншим?
Самі не безгрішні.
Напевно, це правда.
Не на жомовій же ямі він заробив свої мільйони?....
Крайнім на широку публіку вийшов Коцюбайло.
Говорить таке ....
Турчинов поганий, Порошенко поганий, а от Зєлю потрібно поважати.
Але оскільки тут мова про одного із представників ПС, та враховуючи заяви керівництва ПС, в мене питання "За що, за яку Україну вони воюють, якщо в них немає претензій до єрмака, татарова, зєлі?".
Це не можна виправдати страхом перед зеленою владою.
Я і не пишу, що в ПС всі такі, як вбивця Голуб.
Что там произошло не знаю. После мукачевских событий он исчез
Джерело: https://censor.net/ua/n3304233
https://babel.ua/news/30165-groshi-napered-ubivcya-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova-shantazhuvav-yogo-batka
І Ківа, і цей кацап-вбивця.
А нинішні очільники ПС без перестанку випорожнюються на адресу Турчинова та Порошенко.
До зельцмана з єрмаком, татаровим в них претензій немає.
Куди приведуть такі патріоти Україну?