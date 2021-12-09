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Новости Происшествия
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СБУ (18702) убийство (6292) BlaBlaCar (8) Позняков (6)

Найдено тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Познякова. Проверяются данные по заказному характеру преступления, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Найдено тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Познякова. Проверяются данные по заказному характеру преступления, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

Сотрудники Службы безопасности Украины во время поисковой операции обнаружили тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - рассказал Дехтяренко.

Он добавил, что предварительно уголовное производство по данному факту квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал со Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным Тоф удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

Смотрите также: "Я твоего сына закопал. Его нет в живых", - отец убитого водителя BlaBlaCar Познякова о разговоре с подозреваемым Голубом. ВИДЕО+ФОТО

В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб при взрыве в квартире в Голосеевском районе Киева.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
это не тот случай, почитайте обстоятельства этого преступления..., если воевал в АТО - это не индульгенция от совершенных преступлений...
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09.12.2021 13:06
+8
лікуйся
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09.12.2021 12:52
+7
Мало таким уродам давать пожизненное!!! Их жизнь за решеткой должна быть такой, чтоб тварь каждый день умоляла о смерти!!!
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09.12.2021 12:59
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09.12.2021 12:51 Ответить
лікуйся
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09.12.2021 12:52 Ответить
Нарешті.
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09.12.2021 12:52 Ответить
Дада, всё время искали. Наткнулся ктото случайно.
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09.12.2021 12:58 Ответить
Мало таким уродам давать пожизненное!!! Их жизнь за решеткой должна быть такой, чтоб тварь каждый день умоляла о смерти!!!
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09.12.2021 12:59 Ответить
Тюрма, зона моють бути місцями обмеження волі, а не застінками де мучають і піддають тортурам людей.
Але термін має бути відповідний до вчиненого злочину, а не умовний, чи короткий, достроковий.
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09.12.2021 14:43 Ответить
жаль парня... и родителей его жаль, но хоть похоронят сына по человечески....
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09.12.2021 13:02 Ответить
Темное дело. Воинов АТО всегда подставляли...
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09.12.2021 13:03 Ответить
это не тот случай, почитайте обстоятельства этого преступления..., если воевал в АТО - это не индульгенция от совершенных преступлений...
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09.12.2021 13:06 Ответить
бидло врить у святiсть i нeпорочнiсть солдата. так 100 рокiв совок прививав.
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09.12.2021 13:20 Ответить
Ты, клоун дойческий, скажи лучше -
почему Фрау Рибентроп сдавала Украину?
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09.12.2021 14:16 Ответить
а при чому тут фрау до засраних совком мiзкiв абигeнiв? Є факт що 100 рокiв у фiльмах книжка скрiзь дe мозок украiнця спотикався об тeму "радянський солдат" образ солдата був святий i нeпорочний - зло робити нe можe! а в рeалi люди рiзнi i обставини в них тeж рiзнi. нe сотвори собi кумира!
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09.12.2021 15:35 Ответить
а при чому тут фрау до засраних совком мiзкiв абОРигeнiв?
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09.12.2021 15:37 Ответить
А ти той Козак у якого Мeртвeчукча на побiгeньках?
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09.12.2021 15:38 Ответить
Вай-вай. У цукеркової повії - істерика.
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09.12.2021 16:37 Ответить
а чого ти вирiшив що у цукрковоi? у мeтодицчi так стоiть казати на всiх хто тобi нe подобається по причинi твоєi кугутностi?
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09.12.2021 17:35 Ответить
а знаєш що ти своєю вiдповдiдю погодився з моiм твeрджeнням бо ти накинувся на мeнe чим його нe спростував.
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09.12.2021 17:37 Ответить
Шадоел, убогое.Пшло
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09.12.2021 17:56 Ответить
хаха класична вiдповiдь ******* коли сказати нiчого
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09.12.2021 17:59 Ответить
та да. на Киву гляньте...
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09.12.2021 13:40 Ответить
Атошники- срез общества. Там есть тоже придурки, и есть заробитчани которые после повышения в 2017 поехали туда вместо стройки, тем более активной фазы уже нет с нашей стороны. Илья Кива тоже атошник, и такого полно.
У меня знакомый до 2014 года ватоголовый как и большинство мудрого нарида, по пьяни спорил со мной на предмет бандеровцев и дидов, и угрожал зарезать... После 2014 "прозрел" и пошел в ато добровольцем. И таких большинство. И своих ошибок они не признают- они считают что их обманывали , кто бы мог подумать... Ну ну
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09.12.2021 13:55 Ответить
це не воїни ато, а відморозки, яких чомусь взяли в ато.
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09.12.2021 17:04 Ответить
наскільки памятаю, вбитий чи сам прокурор чи син прокурора
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09.12.2021 13:03 Ответить
Не з прокуратури. Хтось з батьків працівник суду, але не суддя (наче так, по пам'яті).
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09.12.2021 14:21 Ответить
Сын таможенника вроде
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09.12.2021 14:21 Ответить
мне вот интересно почему этим делом занимается сбу, а не нацпол?
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09.12.2021 13:14 Ответить
Може тому,що проект "Правий сектор" створювало СБУ,тому й дозволили залишити на фронті маленький вітринний підрозділ з незрозумілим статусом.
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09.12.2021 13:47 Ответить
Вперше чую таке. Можно більше інфи?
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09.12.2021 13:57 Ответить
Можна. На сайті ФСБ. 😊 У розділі "методички".
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09.12.2021 14:13 Ответить
Тобто,вперше чуєте,що Ярош -кум Наливайченка (разом співпрацювали ще по ВО "Тризуб" )?
Чи ніколи не задавались питанням,чому всі добровольчі підрозділи на передовій були розформовані,чи зайшли в структури МВС,ЗСУ,крім батальйону Коцюбайла ?
Хочеться фактажу ? Наприклад,ось:https://zaborona.com/ru/besslavnye-podryvniki-chast-2-delo-lesnika/
Я не проти контролю спецслужб за подібними організаціями.Тільки СБУ Грицака-Наливайченка,-це одне,а СБУ Баканова,-дещо інше.
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09.12.2021 15:20 Ответить
Наприклад,ось:https://zaborona.com/ru/besslavnye-podryvniki-chast-2-delo-lesnika/

--------------------------------------
зачет
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09.12.2021 18:47 Ответить
https://censor.net/ru/news/3303863/verhovnyyi_sud_ostavil_v_sile_pojiznennyyi_prigovor_dlya_obvinyaemogo_v_ubiyistve_voditelya_blablacar


Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова - Голуба Источник: https://censor.net/ru/n3303863

во как интересно.. как можно было вообще уголовное дело в ПРИГОВОР И СУД НАПРАВЛЯТЬ ЕСЛИ НЕТ ТЕЛА???? что вообще тавриться смотрю вообще полный аншлаг в полиции прокуратуре судах одни бабосики евросики в глазенках тех ох бы перестрелять вот тех оперов следаков лекспертов судей и прокуроров-- что «лепят горбатого» и похоже невиновному человеку (виновен или нет второй вопрос) ТУТ ГЛАВНАЯ АКИОМА ПОПРАНА В УКРАИНЕ и уголовном процессе следствия оперативной работы---НЕТ ТЕЛА --НЕТ ДЕЛА......
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09.12.2021 13:36 Ответить
Так Голуб признался в убийстве. Просто не признался где тел закопал. В чем вопрос?
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09.12.2021 13:44 Ответить
ну как вариант - просто не знал, а признался потому что специалист по допросам хороший был ?
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09.12.2021 13:46 Ответить
как можно забыть где труп зарыл, хотя бы плюс минус 100м квадратных
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09.12.2021 13:47 Ответить
ПРИЗНАНИЕ ЭТО ФИЛЬКИНА ГРАМОТА ГОВОРЮ КАК ЮРИСТ И ПРИЗНАНИЕ МОЖНО ВЫБИТЬ ПУТЕМ ПЫТОК УГРОЗ ШАНТАЖА ВВЕСТИ ЧЕЛОВЕКУ ПСИХОТРОПЫ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ЕГО ВОЛЮ ВВЕСТИ В ГИПНОЗ ЗАСТАВИТЬ ПОДПИСАТЬ ПУСТОЙ ЛИСТИК А ТАМ НАПЕЧАТАТЬ ТИПА ЯВКУ С ПОВИННОЙ (типа поганый почерк) то все фигня полная запомните-- пока не будет найдено тело труп останки то дело может быть только розыскным правшего в периодичным возобновлением информации и поиска.. у меня было пару случаев в прокуратуре, суде и адвокатской практике-- когда 20 свидетелей видело убиство.... или были такие НО ТЕЛО НЕ НАЙДЕНО кремировали... в бочку с серной кислотой..... на фарш пустили --не ведомо или залили в сваю и вбили в землю не ведомо-- а обвинение без трупа- тела-- НЕ может быть априори..... труп еще не факт убийства смерть могла наступить в результате болевого шока- а это не убийство в промежуток между ранениями и травмами прошо 1 час сутки двое -а потом умер погиб тогда тяжкие телесные а не убийство....а убийство по неосторожности и такие тонкости и квалификация определяются судебно медицинскими гистологическими биологическими трассовыми комиссионными криминалистическими и иными в совокупностях экспертиз и данных и делается вывод --время смерти-- причина смерти и причинно следственная связь от травм ранений действий человека и смертью.....и механизм умирания...
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09.12.2021 13:57 Ответить
Так что ты предлагаешь? Может ему выдать талоны на усиленное питание и отпустить на все четыре стороны?!
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09.12.2021 14:08 Ответить
А я на інше звернув увагу: остаточний вирок суду і інформація про знайдене тіло потрапили в пресу практично одночасно.
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09.12.2021 14:25 Ответить
А Герой України Коцюбайло ще не висловився на підтримку переслідуваних патріотів-побратимів ?
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09.12.2021 13:37 Ответить
да разбой по моему обычный. тачку отжать хотели, но что то пошло не так. а тут уже правый сектор прикручивают, АТО, киллеров, доктора кто, джудунов, марсиан.
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09.12.2021 13:42 Ответить
Правий Сектор заявляв, що Голуб не їхній?

"Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа.
Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його.
Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку."

Джерело: https://censor.net/ua/n3304233
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09.12.2021 14:07 Ответить
да причем тут чей он ? разбойником может быть даже пастор из церкви, если бес попутает.
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09.12.2021 14:10 Ответить
Не гони бєса.

Нормальну людину бєс на безпричинне вбивство не плутає.
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09.12.2021 14:12 Ответить
ну я утрирую конечно, однако суть я думаю понятна ? щас полно ветеранов, которых оставили за бортом без средств к существованию. убивать научили, воевать научили, психику сломали, а как дальше жить не объяснили. такие случаи после всех войн, когда оголодавшие бывшие солдаты идут на преступления.
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09.12.2021 14:15 Ответить
З чого ви вирішили, що ці виродки були нормальними до того, як потрапили в ПС?
Що вам відомо про їхні бойові звитяги?
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09.12.2021 14:17 Ответить
вы какой то бред несете, я вам пытаюсь объяснить что неважно в ПС они были, в ЗСУ, полиции или еще где то - это обычные преступники, и акцентировать их принадлежность к какому либо подразделению - чистая политика.
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09.12.2021 14:19 Ответить
Будь-яка організація, партія, рух має нести відповідальність за свої кадри.
Керівництво ПС мовчить про своїх мерзотників, зате вперто повторює кремлівсько-каломойські методички про Турчинова та Порошенка.
Тільки вони мають право давати оцінки іншим?
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09.12.2021 14:25 Ответить
а что они могут сказать ? "да, мы этих дебилов случайно взяли, извините" ? иногда лучше промолчать чем говорить.
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09.12.2021 14:26 Ответить
То немає чого підспівувати кремлядям.
Самі не безгрішні.
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09.12.2021 14:27 Ответить
ну вспомните момент хаоса когда добробаты набирались. чего вы не пошли вместо этих придурков воевать ? зачем теперь осуждаете тех кто набирал людей, не особо разбирая, потому что очередь на вакансию не стояла ?
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09.12.2021 14:29 Ответить
Невідомо як воював то же Голуб. Ківа також учасник АТО, але, як пишуть, займався кришуванням контрабанди через лінію розмежування, знаходячись там від МВС.
Напевно, це правда.
Не на жомовій же ямі він заробив свої мільйони?....
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09.12.2021 14:32 Ответить
да таких полно, однако по нескольким представителям судить не стоит. такое бывает с ветеранами и в США и в кацапии и в других странах. многие на гражданке идут обратно на контракт, кто то в полицию, охрану, инструкторами по стрельбе или рукопашному бою, тактике... или обучается мирным профессиям... а кто то сколачивает банды и грабит ломбарды, обменки, занимается рэкетом, похищениями людей - нельзя обобщать и тем более тыкать все преступники. вы кого то кроме кивы и этих двоих знаете из того ПС ?
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09.12.2021 14:38 Ответить
Ярош бів там. Відійшов від них.
Крайнім на широку публіку вийшов Коцюбайло.
Говорить таке ....
Турчинов поганий, Порошенко поганий, а от Зєлю потрібно поважати.
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09.12.2021 14:44 Ответить
ну Яроша все знают, даже кацапы. а обычных солдат которые добровольно пошли воевать когда это надо было ? что все бандиты поголовно ?
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09.12.2021 14:47 Ответить
Вдруге пишу - НІ.
Але оскільки тут мова про одного із представників ПС, та враховуючи заяви керівництва ПС, в мене питання "За що, за яку Україну вони воюють, якщо в них немає претензій до єрмака, татарова, зєлі?".
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09.12.2021 14:51 Ответить
ну вот у Юрия Бутусова вопросы и притензии возникли к зеле... и что началось ? вы же взрослый человек, должны понимать, что вопросы могут быть, но их не озвучивают до поры до времени.
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09.12.2021 14:54 Ответить
На Турчинова не треба гнати.
Це не можна виправдати страхом перед зеленою владою.
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09.12.2021 15:00 Ответить
давайте обобщим - все ветераны второй мировой - бандиты. нет ? не бандиты ? только некоторые ? так понятней ?
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09.12.2021 14:21 Ответить
Не всі.
Я і не пишу, що в ПС всі такі, як вбивця Голуб.
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09.12.2021 14:26 Ответить
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09.12.2021 14:23 Ответить
Голуба не помню, хотя позывной Тоф на слуху. А Луан, позывной Лука, парень боевой, но помню его всегда спокойным, вежливым и рассудительным.
Что там произошло не знаю. После мукачевских событий он исчез
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09.12.2021 14:27 Ответить
"У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва."

Джерело: https://censor.net/ua/n3304233
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09.12.2021 14:29 Ответить
Я читал
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09.12.2021 14:34 Ответить
«Гроші наперед». Убивця водія BlaBlaCar Тараса Познякова шантажував його батька.

https://babel.ua/news/30165-groshi-napered-ubivcya-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova-shantazhuvav-yogo-batka
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09.12.2021 14:15 Ответить
Скільки ж г-на примазувалось до ПС ...
І Ківа, і цей кацап-вбивця.
А нинішні очільники ПС без перестанку випорожнюються на адресу Турчинова та Порошенко.
До зельцмана з єрмаком, татаровим в них претензій немає.
Куди приведуть такі патріоти Україну?
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09.12.2021 14:05 Ответить
Цікава хронологія: спершу засудження "убивці" (у лапках тому, що жодного порядного слідчого, жодного прокурвора, жодного судді в Україні немає, і в усіх перелічених пройдисвітів підсвідома ненависть до добровольців) по трьох інстанціях, а потім одразу знайшлося тіло убитого. І знайшлося не поліцією, а відомими феесбеушними спеціалістами із пошуку фейкових схронів, які процесуально до цієї справи мають таке ж відношення, як мав баканов до безпеки України до весни 2019 р.
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09.12.2021 16:33 Ответить
Голуба арестовали в 2016 и он знал, где тело. В итоге нашли тело спустя 5 лет. Почему раньше не пошли на сделку, а заставили родителей мучиться?
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10.12.2021 11:19 Ответить
 
 