Найдено тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Познякова. Проверяются данные по заказному характеру преступления, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

Сотрудники Службы безопасности Украины во время поисковой операции обнаружили тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - рассказал Дехтяренко.

Он добавил, что предварительно уголовное производство по данному факту квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал со Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным Тоф удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

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В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб при взрыве в квартире в Голосеевском районе Киева.