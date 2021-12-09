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Украине нужно самое современное оружие, чтобы не дать России даже надежды атаковать нас, – Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украине нужно самое современное оружие, чтобы не дать России даже надежды атаковать нас, – Порошенко

Украина должна иметь оружие для защиты своей территории. Это покажет Путину, какую он заплатит цену, если продолжит безумные планы. Международные партнеры также должны не разрешить Кремлю применить еще один инструмент гибридной агрессии – "Северный поток-2".

Об этом сказал лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время видеосвязи с участниками онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко особо отметил важность предоставления Украине оборонного летального оружия.

"Это можно сделать по образцу программы ленд-лиз времен Второй мировой войны. Также считаю, что, безусловно, необходимо было бы предоставить нам то оружие и системы, которые предусматривались Афганистану, с тем, чтобы не дать Путину какой-либо надежды атаковать Украину", – считает Порошенко.

"Безусловно, нам нужны зенитные системы, средства радиоэлектронной борьбы, системы защищенной связи, боевые дроны и многое другое, чтобы Путин осознал цену безумного решения", - сказал он.

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По его словам, следующим шагом должна стать остановка путинского газового проекта "Северный поток-2".

"И не после, а сейчас. Потому что если кто-то считает, что санкции против "Северного потока-2" будут эффективны после того, как он будет сертифицирован и введен в эксплуатацию, то это точно неправда. "Северный поток-2" станет приглашением России к еще большей агрессии.Это должны понимать все.Потому что когда будет действовать "Северный поток-2", Путин будет атаковать существующую газотранспортную систему.Итак, мы не должны позволить Путину через "Северный поток-2" подвергнуть эрозии европейскую солидарность, взорвать европейскую единство, как и не позволить Путину выиграть это сражение", – сказал Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Поки Прошенко займається зовнішньою політикою України,агенти кремля ЗЕрмак грають за московію.
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09.12.2021 12:51
+18
З кротами в ОПі такої зброї не дадуть.
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09.12.2021 12:43
+14
А от пісюнковий клоун вважає, що перед війною треба будувати дороги.
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09.12.2021 12:50
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Скоро Петя опять станет президентом и посмотрим что он закупит.
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09.12.2021 13:16 Ответить
якщо стане - то перш за все буде робити ставку на виготовлення новітніх систем озброєння на підприємствах Укроборонпрому (не важливо, як це називатиметься). А дише в другу чергу - закупка необхідного озброєння в країн НАТО.
Так і було до 2019-го
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09.12.2021 13:20 Ответить
Он шо, не читал? нельзя теперь высказываться о наращивания вооружения и там еще что то. Вот любитель все на халяву.
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09.12.2021 13:22 Ответить
Це заява лідера держави. А блазень в цю пору показує відосики зі спортзали.
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09.12.2021 13:29 Ответить
Це заява нікчеми, яка 5 років зливала Україну своєму дружку путіну і яку народ відправив нафіг, Досі з теплотою згадую як воно плакало коли оголосили результати екзитполу у другому турі. Шкода що його в тюрягу не посадили.
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09.12.2021 13:38 Ответить
Почему всем можно зарабатывать на изготовлении оружия а Украине нет
Пять танков продали шестой себе за счёт продажи
Самое лучшее всегда для себя
Что нам наделили 40 летние катера /вы на машину 40 летнюю не сядете /
Ни на кого не надейся
Надейся на крепость рук -- и непомерный труд пройдешь
не пройденный маршрут
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09.12.2021 13:34 Ответить
Для изготовления оружия , ликвидного на мировых рынках необходимо вкладывать в производство его Украинскими заводами ВПК средства .
Чего прошлая и нынешняя власти не могут из-за их отсутствия.
ВСЕ в оффшорах или на Аглицких Виргинских островах или на Соломоновых.
Вот сделали один (КАРЛ) хороший танк для Украинской Армии .. за прошлый ГОД ! " Оплот" И то , для п а р а д а . 45 продали Тайланду за смешные денхи .
Всего за 30 лет ЗСУ получила их аж 11(одиннадцать)
Что сказать ( одни нецензурные слова )..
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09.12.2021 14:20 Ответить
4,9 млн. долл. США за один танк - це "смішні" гроші? Ти дура?
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09.12.2021 14:35 Ответить
Где денхи , умник .
Контракт с Таиладом выполняли аж 8 лет из - за нехватки средств для покупки комплектующих. А Таиланд дал предоплату в валюте Киеву .
И чуть этот контракт не потеряли .
Теперь Таиланд закупает китайские изделия ..Танки VT 3 и VT 4.
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09.12.2021 14:46 Ответить
Де гроші? Очевидно, що гроші, розікрала ти разом з овочем. З приводу VT 3 - не бреши. VT 4 Тайданд замовив в 2016-ому році, в кількості 62 шт., коли перспективи отримати Оплоти були примарними, через війну з кацапами. Зараз проводять порівняльні випробування, і який танк буде закуплено надалі - допоки не відомо.
Я тобі вже говорив, ти - не місцева, кацапська пропаганда, з тебе, аж пре.
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09.12.2021 15:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FOMAUQIe6fI&t=16s
ทดสอบ Oplot M 6 คันสุดท้ายในไทย
Что нам самим не надо на Восточном фронте Такой , как в Таиланде на полигоне новейшей боевой техники

Это же придумать - торговать новейшим вооружением во время войны , а сами стрелять из не обкатанного миномета "молот" , теряя бойцов в тылу !Все в основном из старых запасов , вывезенных их ГДР т - 64 , которых около 2000 тысяч по распоряжению амеров хотели порезать на металл .
Для ботов - Украина хочет лишиться 2 000 танков Т - 64 за 2012-13 г
.
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09.12.2021 15:34 Ответить
" Оплот " в Таиланде .
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09.12.2021 15:35 Ответить
Порох всегда живой,
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
"Меня терзают смутные сомнения"© - подозреваю, что какие-то сволочуги-диверсанты регулярно и обильно подсыпают мне в пиСщу мощный ингибитор, наглухо блокирующий среди меня рост электоральной поддержки Петра Алексеевича Порошенко. Вместо того, чтобы денно и нощно бороться за избрание Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или за коронацию на царствие, из меня так и прёт: "Порохатый Барыга", "Сывочолый Мародёр", "доза Тошнотворного Порош(ен)ка". И даже как-то тянет устроиться переводчиком с сербского языка на украинский, потому как без малейших лингвистических затруднений свободно перевожу: "ПОРОШЕНКА" - "ПОРОСЯ".
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09.12.2021 13:55 Ответить
потому что ты зебил,тут и к гадалке не ходи
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09.12.2021 14:20 Ответить
Свинорылый, куда ж мне до тебя? Это ж ты сосёшь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести.
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09.12.2021 20:29 Ответить
Всё понятно, гомосек дальше не продолжай
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09.12.2021 21:11 Ответить
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
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09.12.2021 21:14 Ответить
Говноботы, покороче высеры, всё равно никто не читает
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09.12.2021 16:06 Ответить
Полезные советы давай любимой бабушке - ей деваться некуда - вынуждена терпеть любимого внучка-долбодятла.
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09.12.2021 20:27 Ответить
А правда, шо у вас там все нетрадиционные? Других не набирают по объявлению?
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09.12.2021 21:10 Ответить
Пішов ти у сраку!
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09.12.2021 21:13 Ответить
Північний Потік взагалі ніякого відношення до агресії не має. Це різні речі. Точно так само немає якоїсь особливої "летальної зброї", бо вона уся летальна. І нема пекельних санкцій. Це усе розмова "в ногу" з усіма... Жаль
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09.12.2021 14:42 Ответить
как же, помним помним петя..
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09.12.2021 14:52 Ответить
А ***** чего ж забываем
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09.12.2021 16:07 Ответить
Да , самая боевая санитарная машина для передка ..
В первой ямке застрянет ..
Но зато недорого и на БОГ дане можно поиметь ..
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09.12.2021 15:16 Ответить
який дебіл завів легковик долати перешкоди на танкодромі?
Всюдиходи "Богдан" (а також авто класу ВАЗ2121 "Нива", "Волинець", УАЗ-469, УАЗ-452, тощо) передбачено використовувати по дорогам (нехай не обладнаним, по грунтовим), а не на танкодромах!
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09.12.2021 16:21 Ответить
Надзвичайно цікаві коментарі екс-заступника секретаря РНБО генерала Сергія Кривоноса з приводу зброї для ЗСУ Дивіться "Час Ч" Романа Чайки сьогодні за цим лінком, (Кривонос) - наприкінці передачі).
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09.12.2021 15:50 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/333209/***********************************************************
Партия новых военных грузовиков "КрАЗ продана в Египет. ФОТО

Все , что нужно на фронте нашим Украинским воина -продано..
"АвтоКрАЗ" начал отгрузку в адрес Управления Вооружения Министерства Обороны Арабской Республики Египет очередной крупной партии автомобилей-вездеходов КрАЗ-6322.
Вот это и называется -
з р а д а !
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09.12.2021 16:26 Ответить
Хто платить, тому і продаються.
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09.12.2021 16:27 Ответить
А чего же "молотами" не торговать ? И это все рукожопое изделие создано при содействии пороха !
М120-15 «Молот@
25 июля 2016 года в ходе стрельб на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области взорвался миномёт «Молот»
(в результате погиб 1 и были ранены 8..
разрыв миномета М120-15 "Молот" на Ровенском полигоне, в результате которого погибли 3 и были ранены ...

​Взорвался еще один миномет "Молот", пострадали двое ..
25 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате разрыва миномета "Молот"
в одной из воинских частей ранения получили трое украинских бойцов.
Yа полигоне "Широкий лан" во время стрельб "Молот" взорвался. В результате взрыва погиб один военнослужащий,
еще десятеро получили ранения.
D районе АТО провели испытания 120-мм миномета "Молот". Об этом в соцсети рассказал на тот момент военнослужащий Анатолий Топольский.

По его словам, тогда из 12 минометов один развалился еще до приезда на огневую позицию, а еще один - после первого же выстрела.
после пятого выстрела "механизм одного из минометов начал клинить".
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09.12.2021 16:33 Ответить
не коожен виріб одразу виходить вдалим.
В процесі освоєння повітряного простору скільки моделей літаків зазнало катастрофи?
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09.12.2021 16:42 Ответить
"вдало" б послать тебя с того "молота" "пострелять"! сколько солдатских жизней загубили рукожопые эксперементаторы!
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09.12.2021 20:24 Ответить
а скільки життів забрали автокатастрофи через недосконалість техніки?
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10.12.2021 16:45 Ответить
КрАЗ-6322. перед отправкой в Египет . Где нет войны.
Только посадили пожизненно президента Мубарека .
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09.12.2021 16:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f9MsyHtKwZ4
BRDM vs. Saxon AT105 hill-climb test
Рукожопое современное вооружение -
закупленное компанией "порошенко и Ко " на народный 1.5 процентный военный сбор .
*****
Такая , с позволения сказать "боевая машина" не способна проехать даже по асфальту . А если в боевом порядке по пересеченке.. под обстрелом противника c десантом l? Сплошные 200 .
А заплачены были не малые средства..
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09.12.2021 17:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yKYd8AiZjJU

BRDM vs. Saxon AT105 off-road race

Порошенковский новейший саксофон .
Попытка номер пять !

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09.12.2021 17:34 Ответить
Говноботы сразу в спам
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09.12.2021 21:36 Ответить
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