Украине нужно самое современное оружие, чтобы не дать России даже надежды атаковать нас, – Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина должна иметь оружие для защиты своей территории. Это покажет Путину, какую он заплатит цену, если продолжит безумные планы. Международные партнеры также должны не разрешить Кремлю применить еще один инструмент гибридной агрессии – "Северный поток-2".
Об этом сказал лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время видеосвязи с участниками онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко особо отметил важность предоставления Украине оборонного летального оружия.
"Это можно сделать по образцу программы ленд-лиз времен Второй мировой войны. Также считаю, что, безусловно, необходимо было бы предоставить нам то оружие и системы, которые предусматривались Афганистану, с тем, чтобы не дать Путину какой-либо надежды атаковать Украину", – считает Порошенко.
"Безусловно, нам нужны зенитные системы, средства радиоэлектронной борьбы, системы защищенной связи, боевые дроны и многое другое, чтобы Путин осознал цену безумного решения", - сказал он.
По его словам, следующим шагом должна стать остановка путинского газового проекта "Северный поток-2".
"И не после, а сейчас. Потому что если кто-то считает, что санкции против "Северного потока-2" будут эффективны после того, как он будет сертифицирован и введен в эксплуатацию, то это точно неправда. "Северный поток-2" станет приглашением России к еще большей агрессии.Это должны понимать все.Потому что когда будет действовать "Северный поток-2", Путин будет атаковать существующую газотранспортную систему.Итак, мы не должны позволить Путину через "Северный поток-2" подвергнуть эрозии европейскую солидарность, взорвать европейскую единство, как и не позволить Путину выиграть это сражение", – сказал Порошенко.
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Так і було до 2019-го
Пять танков продали шестой себе за счёт продажи
Самое лучшее всегда для себя
Что нам наделили 40 летние катера /вы на машину 40 летнюю не сядете /
Ни на кого не надейся
Надейся на крепость рук -- и непомерный труд пройдешь
не пройденный маршрут
Чего прошлая и нынешняя власти не могут из-за их отсутствия.
ВСЕ в оффшорах или на Аглицких Виргинских островах или на Соломоновых.
Вот сделали один (КАРЛ) хороший танк для Украинской Армии .. за прошлый ГОД ! " Оплот" И то , для п а р а д а . 45 продали Тайланду за смешные денхи .
Всего за 30 лет ЗСУ получила их аж 11(одиннадцать)
Что сказать ( одни нецензурные слова )..
Контракт с Таиладом выполняли аж 8 лет из - за нехватки средств для покупки комплектующих. А Таиланд дал предоплату в валюте Киеву .
И чуть этот контракт не потеряли .
Теперь Таиланд закупает китайские изделия ..Танки VT 3 и VT 4.
Я тобі вже говорив, ти - не місцева, кацапська пропаганда, з тебе, аж пре.
ทดสอบ Oplot M 6 คันสุดท้ายในไทย
Что нам самим не надо на Восточном фронте Такой , как в Таиланде на полигоне новейшей боевой техники
Это же придумать - торговать новейшим вооружением во время войны , а сами стрелять из не обкатанного миномета "молот" , теряя бойцов в тылу !Все в основном из старых запасов , вывезенных их ГДР т - 64 , которых около 2000 тысяч по распоряжению амеров хотели порезать на металл .
Для ботов - Украина хочет лишиться 2 000 танков Т - 64 за 2012-13 г
.
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
"Меня терзают смутные сомнения"© - подозреваю, что какие-то сволочуги-диверсанты регулярно и обильно подсыпают мне в пиСщу мощный ингибитор, наглухо блокирующий среди меня рост электоральной поддержки Петра Алексеевича Порошенко. Вместо того, чтобы денно и нощно бороться за избрание Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или за коронацию на царствие, из меня так и прёт: "Порохатый Барыга", "Сывочолый Мародёр", "доза Тошнотворного Порош(ен)ка". И даже как-то тянет устроиться переводчиком с сербского языка на украинский, потому как без малейших лингвистических затруднений свободно перевожу: "ПОРОШЕНКА" - "ПОРОСЯ".
В первой ямке застрянет ..
Но зато недорого и на БОГ дане можно поиметь ..
Всюдиходи "Богдан" (а також авто класу ВАЗ2121 "Нива", "Волинець", УАЗ-469, УАЗ-452, тощо) передбачено використовувати по дорогам (нехай не обладнаним, по грунтовим), а не на танкодромах!
Партия новых военных грузовиков "КрАЗ продана в Египет. ФОТО
Все , что нужно на фронте нашим Украинским воина -продано..
"АвтоКрАЗ" начал отгрузку в адрес Управления Вооружения Министерства Обороны Арабской Республики Египет очередной крупной партии автомобилей-вездеходов КрАЗ-6322.
Вот это и называется -
з р а д а !
М120-15 «Молот@
25 июля 2016 года в ходе стрельб на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области взорвался миномёт «Молот»
(в результате погиб 1 и были ранены 8..
разрыв миномета М120-15 "Молот" на Ровенском полигоне, в результате которого погибли 3 и были ранены ...
Взорвался еще один миномет "Молот", пострадали двое ..
25 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате разрыва миномета "Молот"
в одной из воинских частей ранения получили трое украинских бойцов.
Yа полигоне "Широкий лан" во время стрельб "Молот" взорвался. В результате взрыва погиб один военнослужащий,
еще десятеро получили ранения.
D районе АТО провели испытания 120-мм миномета "Молот". Об этом в соцсети рассказал на тот момент военнослужащий Анатолий Топольский.
По его словам, тогда из 12 минометов один развалился еще до приезда на огневую позицию, а еще один - после первого же выстрела.
после пятого выстрела "механизм одного из минометов начал клинить".
В процесі освоєння повітряного простору скільки моделей літаків зазнало катастрофи?
Только посадили пожизненно президента Мубарека .
BRDM vs. Saxon AT105 hill-climb test
Рукожопое современное вооружение -
закупленное компанией "порошенко и Ко " на народный 1.5 процентный военный сбор .
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Такая , с позволения сказать "боевая машина" не способна проехать даже по асфальту . А если в боевом порядке по пересеченке.. под обстрелом противника c десантом l? Сплошные 200 .
А заплачены были не малые средства..
BRDM vs. Saxon AT105 off-road race
Порошенковский новейший саксофон .
Попытка номер пять !