39-летний житель Донецкой области на автомобиле пытался прорваться через блокпост возле Мариуполя. Нацгвардейцы открыли огонь

В Донецкой области для задержания правонарушителя, совершившего прорыв через блокпост, военный наряд Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил вынужден был применить огнестрельное оружие. Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов возле Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба группировки НГУ в ОТУ "Схід"

Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса.

После чего правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донбасса, задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.

В НГУ напомнили, что работа подразделений Национальной гвардии Украины в районе проведения ООС нацелена на контрдиверсионные мероприятия, проверку транспортных средств, документов и проверку лиц по базе розыска с тем, чтобы прекратить незаконную перевозку оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших законы Украины.

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В течение недели с 6 по 9 ноября личный состав Нацгвардии Украины в рамках изоляционно-ограничительных мероприятий на мобильных и стационарных блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил проверил более 30 тысяч транспортных средств и более 38 тысяч человек. В ходе проверки военнослужащие обнаружили 95 правонарушителей. Среди них 90 человек совершили административные правонарушения, а 5 человек военнослужащие задержали и передали работникам полиции по подозрению в совершении уголовных правонарушений, двое из них – по подозрению в участии или создании незаконных вооруженных формирований.

Стоит отметить, среди наиболее распространенных правонарушений участие лиц в незаконных вооруженных формированиях, незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств, ввоз безакцизных товаров, кража чужого имущества, использование фальшивых документов, совершение операций с металлоломом и незаконная перевозка, хранение, сбыт леса.