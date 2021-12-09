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Новости Происшествия
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оружие (9397) Донецкая область (7158) Национальная гвардия (1849) блокпост (267)

39-летний житель Донецкой области на автомобиле пытался прорваться через блокпост возле Мариуполя. Нацгвардейцы открыли огонь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

39-летний житель Донецкой области на автомобиле пытался прорваться через блокпост возле Мариуполя. Нацгвардейцы открыли огонь

В Донецкой области для задержания правонарушителя, совершившего прорыв через блокпост, военный наряд Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил вынужден был применить огнестрельное оружие. Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов возле Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба группировки НГУ в ОТУ "Схід"

Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса.

После чего правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донбасса, задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.

В НГУ напомнили, что работа подразделений Национальной гвардии Украины в районе проведения ООС нацелена на контрдиверсионные мероприятия, проверку транспортных средств, документов и проверку лиц по базе розыска с тем, чтобы прекратить незаконную перевозку оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших законы Украины.

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В течение недели с 6 по 9 ноября личный состав Нацгвардии Украины в рамках изоляционно-ограничительных мероприятий на мобильных и стационарных блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил проверил более 30 тысяч транспортных средств и более 38 тысяч человек. В ходе проверки военнослужащие обнаружили 95 правонарушителей. Среди них 90 человек совершили административные правонарушения, а 5 человек военнослужащие задержали и передали работникам полиции по подозрению в совершении уголовных правонарушений, двое из них – по подозрению в участии или создании незаконных вооруженных формирований.

Стоит отметить, среди наиболее распространенных правонарушений участие лиц в незаконных вооруженных формированиях, незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств, ввоз безакцизных товаров, кража чужого имущества, использование фальшивых документов, совершение операций с металлоломом и незаконная перевозка, хранение, сбыт леса.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
апалченец заблукав
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09.12.2021 12:43
+17
в мене тільки одна претензія - чому нацгвардійці так погано стріляють?
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09.12.2021 12:51
+11
Дежавю 14 року, коли влупили по автомобілю, а стрілявшого посадили.
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09.12.2021 12:47
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апалченец заблукав
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09.12.2021 12:43 Ответить
Тепер прикордонників притягнуть до кримінальної відповідальності, ще повезло, що не застрелили.
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09.12.2021 12:47 Ответить
Це не прикордонники, а нацгвардійци були.
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09.12.2021 13:15 Ответить
Спасибі, машинально вийшло.
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09.12.2021 13:44 Ответить
А ЖАЛЬ
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09.12.2021 13:16 Ответить
Дежавю 14 року, коли влупили по автомобілю, а стрілявшого посадили.
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09.12.2021 12:47 Ответить
Це коли упорота з купою наліка проривалась?
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09.12.2021 13:17 Ответить
Наскільки пам"ятаю цей автомобіль помітили коли він подавав сигнали фарами в море. Його намагались затримати на блокпосту, але він не зупинився і влупили в догонку. Кулі поцілили в пасажирку і їй гаплик.
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09.12.2021 13:28 Ответить
Прапорщик пограничной службы Колмогоров получил 13 лет. Сел потому что у него был пулемет а в остальных автоматы.
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09.12.2021 16:39 Ответить
Колмогорова оправдали )
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07.01.2022 10:07 Ответить
когда мента убило дрг в лоб и банка с вареньем и бомбой плюс грады
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09.12.2021 19:01 Ответить
в мене тільки одна претензія - чому нацгвардійці так погано стріляють?
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09.12.2021 12:51 Ответить
Бо вони не на то вчилися....
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09.12.2021 14:58 Ответить
чому? по колесах влучно...
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09.12.2021 15:16 Ответить
якщо вони по колесах цілили, тоді норм
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09.12.2021 15:25 Ответить
Напевно вступити в ВУЗ за стипендією майбутній праффесор поспішав
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09.12.2021 12:53 Ответить
Чому не має відзнак за сумлінну службу нацгвардійцям?
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09.12.2021 12:56 Ответить
зараз ДБР їм роздасть "відзнаки"... обідили мальчіка в трусіках
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09.12.2021 12:59 Ответить
Воно ітак без мозгів,і напевно колишній жополченець.Тепер ще цей непотріб годувати в тюрмі!
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09.12.2021 13:11 Ответить
Так в яку сторону он прорывался? Может туда, где дешевле самогон, так опубликуйте.
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09.12.2021 13:16 Ответить
В Сомали смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой ...
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09.12.2021 13:27 Ответить
Сейчас антинародная власть постарается его посадить - как ранее Колмогорова.
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09.12.2021 13:47 Ответить
Не дают сепарам спокойно ездить. Доколе?! Раньше б на доску прибили и пеной задули)))
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09.12.2021 13:55 Ответить
Таки м голову стрелять бессмысленно, лучше по колесам.
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09.12.2021 14:05 Ответить
нограничников надо наказать. это же как обидели нашего гражданина
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09.12.2021 14:20 Ответить
ну , что бравые вояки ...
Хот попали в нарушителя Государственной границы или
вал "куля в лоба" его остановил .
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09.12.2021 14:24 Ответить
самка лаптя, вивчай питання: там нема державного кордону.
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09.12.2021 14:28 Ответить
 
 