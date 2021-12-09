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Киев (24552) ГСЧС (4488)

Мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа в Киеве и остался жив, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа в Киеве и остался жив, - ГСЧС

В Киеве мужчина выпрыгнул из окна 7-го этажа и упал на козырек подъезда. Его госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасателям поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе 67-А в Дарницком районе столицы нужна помощь правоохранителям, чтобы снять мужчину с козырька подъезда.

Установлено, что на козырьке подъезда находился мужчина 1993 года рождения.

По словам его мамы и брата, мужчина по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже и упал на козырек подъезда. Мужчина находился без сознания, поэтому граждане вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей.

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С помощью спасательных ношей спасатели сняли мужчину и передали медикам для госпитализации.

Причину и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
"Неизвестные причина" это наркотики
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09.12.2021 13:00
+3
Нєзачот . На козирок , а це вже мінус один поверх . Получається з 6го , а не з 7го.
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09.12.2021 13:28
+2
Человек павук нет пути домой чтоли?
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09.12.2021 13:05
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"Неизвестные причина" это наркотики
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09.12.2021 13:00 Ответить
тяжелое что-то... вот и причина...
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09.12.2021 13:03 Ответить
Человек павук нет пути домой чтоли?
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09.12.2021 13:05 Ответить
Одна в Миколаєві Ганною Кареніной стала, цей ступив в невідомість...
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09.12.2021 13:07 Ответить
А в ОПе есть решётки на окнах, а то там тоже есть желающий полетать !?
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09.12.2021 13:07 Ответить
Не повезло выйти из матрицы - теперь будет инвалидом
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09.12.2021 13:08 Ответить
...книжку напише, даватиме інтерв'ю з усіх актуальних питань. Життя лише починається
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09.12.2021 13:12 Ответить
мабудь багато мотузок для білизни за вікнами, бо щось неймовірне. 8 поверх, бетонний дах під,їзду і живий....
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09.12.2021 13:08 Ответить
Це ще добре, що попав на козирьок. Міг би попасти трохи далі й впасти на людей, які виходили з парадного. Злочинець.
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09.12.2021 13:09 Ответить
Дебилу то козырёк мешает, то кусты или мягкий газон.
А упал бы на чью-то машину - сразу бы прибили.
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09.12.2021 13:17 Ответить
От белки убегал, наверное
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09.12.2021 13:21 Ответить
Як каже моя сусідка : Обережно ! Ви думаєте що воно їде на самокаті , а воно від дракона втікає 🤣🐸
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09.12.2021 13:31 Ответить
Шизофрения
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09.12.2021 13:23 Ответить
Треба було відтягнути в сніг і нехай подихає, він так міг на людину впасти.
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09.12.2021 13:27 Ответить
Нєзачот . На козирок , а це вже мінус один поверх . Получається з 6го , а не з 7го.
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09.12.2021 13:28 Ответить
Цікаво, щоб з такої висоти плигнути на бетон і залишитись живим це або Дункан Маклаут або щось подібне. Скоріш за все інвалідний візок це його майбутнє.
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09.12.2021 13:36 Ответить
Он ? :
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09.12.2021 13:37 Ответить
Його стан був розслабнений.
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09.12.2021 13:43 Ответить
Человяге еще ремонтировать крышу подъезда. Как бы снова не выпрыгнул от такой неприятности. тут либо подъезд перенести, либо окно. Дилемма...
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09.12.2021 13:47 Ответить
Коль я решил,то прыгну обязательно.20 % населения любой страны- психи.Рекордсмен по самоубийствам- благополучная Япония. Надо у них поучиться опыту освещения самоубийств в медиа..Лично я против привлечения нездорового интереса масс к самоубиствам и минированию.
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09.12.2021 14:06 Ответить
"Вот так всегда: пришел - ушел,
Всю жизнь без закусона...
Когда мне - ох! - нехорошо,
Я прыгаю с балкона
И удивляется толпа:
Как уцелеть сумел я?
А что толпа? Толпа глупа!
Я прыгаю с похмелья."

Д.Кимерфельд "Спортлото.Авиаспорт"

https://www.youtube.com/watch?v=x8hyg1DsDU4&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B9
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09.12.2021 14:09 Ответить
100% пудов бухой был....
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09.12.2021 21:21 Ответить
 
 