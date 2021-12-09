Мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа в Киеве и остался жив, - ГСЧС

В Киеве мужчина выпрыгнул из окна 7-го этажа и упал на козырек подъезда. Его госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасателям поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе 67-А в Дарницком районе столицы нужна помощь правоохранителям, чтобы снять мужчину с козырька подъезда.

Установлено, что на козырьке подъезда находился мужчина 1993 года рождения.

По словам его мамы и брата, мужчина по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже и упал на козырек подъезда. Мужчина находился без сознания, поэтому граждане вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей.

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С помощью спасательных ношей спасатели сняли мужчину и передали медикам для госпитализации.

Причину и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.