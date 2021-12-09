Мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа в Киеве и остался жив, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве мужчина выпрыгнул из окна 7-го этажа и упал на козырек подъезда. Его госпитализировали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасателям поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе 67-А в Дарницком районе столицы нужна помощь правоохранителям, чтобы снять мужчину с козырька подъезда.
Установлено, что на козырьке подъезда находился мужчина 1993 года рождения.
По словам его мамы и брата, мужчина по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже и упал на козырек подъезда. Мужчина находился без сознания, поэтому граждане вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей.
С помощью спасательных ношей спасатели сняли мужчину и передали медикам для госпитализации.
Причину и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Пожалуйста, подождите...
А упал бы на чью-то машину - сразу бы прибили.
Всю жизнь без закусона...
Когда мне - ох! - нехорошо,
Я прыгаю с балкона
И удивляется толпа:
Как уцелеть сумел я?
А что толпа? Толпа глупа!
Я прыгаю с похмелья."
Д.Кимерфельд "Спортлото.Авиаспорт"
https://www.youtube.com/watch?v=x8hyg1DsDU4&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B9