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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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НАБУ (4031) ВР (28734) коррупция (8390) Евросоюз (15905) САП (1948) Матти Маасикас (98)

Рада уже четыре года игнорирует принятие антикорупционной стратегии: это слишком долго, - посол ЕС Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада уже четыре года игнорирует принятие антикорупционной стратегии: это слишком долго, - посол ЕС Маасикас

Стратегический план борьбы с коррупцией уже четыре года висит в Верховной Раде без рассмотрения, а угрозы России не должны мешать реформам в Украине.

Об этом заявил в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В ЕС отмечают "ощутимые результаты" в работе антикоррупционных органов – НАПК, НАБУ, САП и ВАКС, – а также в госзакупках через систему ProZorro, в сфере здравоохранения, энергетики, цифровизации через приложение "Дія": "Это несколько шагов вперед".

Украина показывает, что намерена приближаться в сфере законодательства к Европейскому Союзу, считает посол. Но, по его мнению, на практике для этого пока сделано недостаточно.

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Маасикас подчеркивает, что важно принять "повестку дня противодействия коррупции", и что это необходимо сделать даже в условиях нарастания угрозы российского вторжения.

"К сожалению, Украина с 2017 года не приняла стратегический план внедрения реформ противодействия коррупции. Он завис в Верховной Раде, и слишком долго этот документ не рассматривают", – считает он.

Посол ЕС также призывает не затягивать с реформой КСУ и обеспечить спокойный независимый отбор нового руководства НАБУ и САП.

"Очень важно, чтобы процесс отбора руководства САП был проведен без задержек", – сказал Маасикас. Он считает, что процесс шел слишком долго, потому что столкнулся с противодействием политических сил.

"Такой опыт нужно учесть, когда будет происходить отбор нового директора НАБУ на замену Сытнику", – считает посол.

Украине важно как минимум удержать результаты, достигнутые ею в борьбе с коррупцией, подчеркнул Маасикас.

Автор: Анастасія Потіха
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Та ща! Слуги против бени ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2021 13:10 Ответить
типа у нас проблемы из-за отсутствия стратегии
Не клоунские суды и прокурорша - "чего изволите"?
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09.12.2021 13:13 Ответить
кто ж сам себя посадит.
а беня вообще сесть не может,
он же памятник...
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09.12.2021 13:15 Ответить
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09.12.2021 13:17 Ответить
Что прошлые, что нынешние с коррупцией бороться не хотят. Потому что они сами и есть коррупция.
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09.12.2021 13:22 Ответить
Они там за рубежами не понимают для чего идут во власть в нашей стране. Интересные какие то. Вам долго не доходит, а мы долго не принимаем.
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09.12.2021 13:29 Ответить
четыре года? это что ж, даже страшно вымолвить, и нынешние борцуны-опозиционеры тоже "игнорировали" когда власть имели?? да как же так?))))))))))
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09.12.2021 13:32 Ответить
Европа вже 8 років ігнорує окупацію української землі.Можуть йти на йух...озабоченці
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09.12.2021 13:42 Ответить
Борьба с коррупцией у зеленых в форме ПАРОДИИ. Как и всё остальное. Они просто не знают НИКАКИХ ДРУГИХ ЖАНРОВ... Пародия вместо преза, вместо депутатов, министров, "неподкупных" судей, "честных" прокуроров...
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09.12.2021 13:52 Ответить
Не только у зелёных. Четыре года, Карл...
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09.12.2021 13:54 Ответить
ЕС уже 7 лет игнорирует войну, которую ведёт РФ в Украине!
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09.12.2021 14:02 Ответить
Они не могут бороться против самих себя, не понятно разве....
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09.12.2021 14:30 Ответить
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас не випадково турбується за діяльність Зеленої Ради, яку більше цікавить ігорний бізнес.
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09.12.2021 14:43 Ответить
Так вони у гральному бізнесі собі зробили податок 25%. А до 2008 р. у нас гральний бізнес був дозволений і з нього збирали 75%.
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09.12.2021 16:59 Ответить
 
 