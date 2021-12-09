Atlantic Council опубликовал статью Рудик о давлении Офиса Зеленского на свободу слова

Офис президента Украины оказывает давление на свободу слова и инициирует преследование отдельных журналистов, критикующих деятельность Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье лидера партии "Голос" на сайте аналитического центра США Atlantic Council.

"Президент Зеленский и его окружение явно плохо реагируют на критику. Вместо того чтобы решать проблемы, затронутые критиками, кажется, что лучшим подходом является усиление давления на журналистов и СМИ", – пишет Кира Рудик.

В качестве примера нардеп привела уголовное дело в отношении журналиста Юрия Бутусова после его словесного спора с президентом на пресс-конференции. Допросы журналистки Янины Соколовой, публичной травли Натальи Влащенко после резкой критики Зеленского и его команды в ее ток-шоу.

"Обвинения против Зеленского выходят за рамки нападений на отдельных журналистов и включают обвинения в давлении на оппозиционные СМИ", – говорится в статье.

Кира Рудик подчеркнула, что нападения на СМИ – это традиционный ранний шаг по скользкой дорожке к авторитаризму.

"Действительно, когда Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году, одним из его первых шагов было подавление молодых независимых СМИ страны", – добавила лидер партии "Голос".