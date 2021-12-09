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Новости Политика Украины
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Atlantic Council опубликовал статью Рудик о давлении Офиса Зеленского на свободу слова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Atlantic Council опубликовал статью Рудик о давлении Офиса Зеленского на свободу слова

Офис президента Украины оказывает давление на свободу слова и инициирует преследование отдельных журналистов, критикующих деятельность Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье лидера партии "Голос" на сайте аналитического центра США Atlantic Council.

"Президент Зеленский и его окружение явно плохо реагируют на критику. Вместо того чтобы решать проблемы, затронутые критиками, кажется, что лучшим подходом является усиление давления на журналистов и СМИ", – пишет Кира Рудик.

В качестве примера нардеп привела уголовное дело в отношении журналиста Юрия Бутусова после его словесного спора с президентом на пресс-конференции. Допросы журналистки Янины Соколовой, публичной травли Натальи Влащенко после резкой критики Зеленского и его команды в ее ток-шоу.

"Обвинения против Зеленского выходят за рамки нападений на отдельных журналистов и включают обвинения в давлении на оппозиционные СМИ", – говорится в статье.

Кира Рудик подчеркнула, что нападения на СМИ – это традиционный ранний шаг по скользкой дорожке к авторитаризму.

"Действительно, когда Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году, одним из его первых шагов было подавление молодых независимых СМИ страны", – добавила лидер партии "Голос".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
))))та Белый дом ещё помнит ,как зекрысы их слова перевирали....в общем,никакого второго срока президентства зебобе не светит...
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09.12.2021 13:50
+7
Нормальные люди, прекрасно знали и понимали, что из себя представляет зеленский! Не может человек, оскорблявший Украину, украинцев, Майдан, что-то хорошее сделать для Украины! Да, еще находившийся постоянно под влиянием коломойского! Поверили? Теперь кушайте, необляпайтесь только!
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09.12.2021 13:55
+5
ЭТИ ИДИОТЫ во власти Зеленский и Ко захватив власть обманом и кидаловым считают что критиковать их нема за шо их должны любить так Вова от любови до ненависти задушить в обьятиях ---лишь обьятия и отделяют или то психика пораженная или блолячки наркоманско алкогольные или фобии или такое воспитание-- самый самый вне всякой критики и самый особенный...ровня Богу-- не знаю.. но чиновник ОБЯЗАН УЛЫБАТЬСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ НА НЕГО ПУБЛИЧНОЙ РАБОТЕ КИДАЮТ ЯЙЦАМИ ГНИЛЫМИ БАНАНАМИ ПОМИДОРАМИ ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТИТЕ ПОМЕТОМ....
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09.12.2021 13:45
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ЭТИ ИДИОТЫ во власти Зеленский и Ко захватив власть обманом и кидаловым считают что критиковать их нема за шо их должны любить так Вова от любови до ненависти задушить в обьятиях ---лишь обьятия и отделяют или то психика пораженная или блолячки наркоманско алкогольные или фобии или такое воспитание-- самый самый вне всякой критики и самый особенный...ровня Богу-- не знаю.. но чиновник ОБЯЗАН УЛЫБАТЬСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ НА НЕГО ПУБЛИЧНОЙ РАБОТЕ КИДАЮТ ЯЙЦАМИ ГНИЛЫМИ БАНАНАМИ ПОМИДОРАМИ ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТИТЕ ПОМЕТОМ....
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09.12.2021 13:45 Ответить
не психуй, бот=)))
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09.12.2021 13:49 Ответить
Ермаку оближи с Подлянкой кловун маланский пшел вон с сайта подонок выпустили вас дегенератовс ботоф ермы... рацеплять на атомы вас надо.... нет вот что не говори а регистрация в социальных сетях просто давно просится по Ф,И,О по паспорту с верификацией а регистрацией ай пи адреса и регистарции места проживания.. во сразу бы убогих БОТОВ КАК ТЫ ИСЧЕЗЛО БЫ И Н что Бубочку твоего защепили вэй мальчика 137 см... абидели его скоро на аотомы самого расцепят...
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09.12.2021 14:02 Ответить
Палата № 6.
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09.12.2021 13:52 Ответить
Нормальные люди, прекрасно знали и понимали, что из себя представляет зеленский! Не может человек, оскорблявший Украину, украинцев, Майдан, что-то хорошее сделать для Украины! Да, еще находившийся постоянно под влиянием коломойского! Поверили? Теперь кушайте, необляпайтесь только!
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09.12.2021 13:55 Ответить
Ну, так и ты не обляпайся.. Тоже же жрёшь=)))))))))
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09.12.2021 13:58 Ответить
Жрете, как раз ты и тебе подобные!
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09.12.2021 14:01 Ответить
БОТ ТЕБЕ ЖЕ СКАЗАЛИ -ХЛЕБАЛЬНИК ЗАКРОЙ И СВАЛИ С РАБОТЫ НА БАНКОВОЙ.....
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09.12.2021 14:03 Ответить
это я вот этому чудило чертяке.... Алоизий Могарыч f605f35a
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09.12.2021 14:04 Ответить
))))та Белый дом ещё помнит ,как зекрысы их слова перевирали....в общем,никакого второго срока президентства зебобе не светит...
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09.12.2021 13:50 Ответить
давай. восстань, униженный=)))
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09.12.2021 13:51 Ответить
Не сцы)твоя зекрыса, опущенная всем Миром,наберет голосов 20ть,с такими темпами,но у Нади Савченко вообще восемь было
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09.12.2021 13:54 Ответить
угу=))
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09.12.2021 13:56 Ответить
Да мне за 30 лет управления баранами как-то пох=)))
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09.12.2021 14:01 Ответить
"Дурень думкою багатіє"!
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09.12.2021 13:53 Ответить
Почему твою зекрысу до сих пор не посветили в переговоры Байден -пуйло?неужели оно вызывает такой стойкий рвотный рефлекс даже по телефону....
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09.12.2021 13:56 Ответить
у тебя дефект мозга.. врачи , пожалуй, бессильны.=)))))))
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09.12.2021 14:04 Ответить
Ну кто бы говорил! Пусть лучше расскажет из-за чего раскол в Голосе.
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09.12.2021 13:51 Ответить
Аргументы закончились?
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09.12.2021 14:47 Ответить
Специалистов сочинять небылицы в Украине - как мух навозных.Надеюсь ,я мух не обидел?Лишнее доказательство вседозволенности.
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09.12.2021 13:54 Ответить
Ну правда, куда не глянь одна критика. Налетели, как ястребы на попугайчика, а он, как старается, все повышает и пенсии, зарплату, цены, тарифы, строит учреждения, и все для майбутнего, не, не понимают его, рано пришел в президенты, надо было подождать малехо, так себе, лет 50.
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09.12.2021 14:02 Ответить
та Зеля тупой в управлении.. Там другие курируют..
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09.12.2021 14:07 Ответить
Да какая разница, они тоже пришли рано, андроиды еще не совершенны, а так бы за них руководили, ну ничего, подождем универ майбутнего, тогда и заживем. Думаю назовут именем Зеленского.
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09.12.2021 14:15 Ответить
".. кримінальну справу стосовно журналіста Юрія Бутусова після його словесної суперечки з президентом на пресконференції..." Та й не було там ніякої суперечки. Просто журналіст розмовляв відверто з Президентом України, а не підлизував сонцесяйному, найвеличнішому Зеленському.
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09.12.2021 14:53 Ответить
 
 