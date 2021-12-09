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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Ближайший год покажет, необратима ли антикоррупционная реформа в Украине, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ближайший год покажет, необратима ли антикоррупционная реформа в Украине, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что ближайший год покажет, будут ли антикоррупционные процессы в Украине необратимы.

"Сегодня все антикоррупционные органы работают как одно целое, дополняют друг друга, мы вышли на максимальный уровень своей работы в сотрудничестве", - сказал Сытник в четверг в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также, по его словам, налажена работа с международными партнерами.

"Мы и в дальнейшем будем работать не только карательными методами, но методами, которые направлены на превенцию коррупции, на воспитание нулевой толерантности к коррупции в обществе", - заверил Сытник.

Вместе с тем, директор НАБУ подчеркнул, что пока рано утверждать об неотвратимости антикоррупционных процессов в Украине.

"В ближайший год, я думаю, мы получим ответ, является ли необратимой антикоррупционная реформа в Украине, являются ли результаты, которые мы получаем в очень сложных условиях, необратимыми", - сказал он.

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По словам Сытника, в течение семи лет были постоянные попытки ограничения полномочий антикоррупционных органов, лишения полномочий. "Каждый антикоррупционный орган, который начинает активно работать, всегда получает какие-то решения – парламента или Конституционного суда – направленные на лишения их полномочий", - отметил директор НАБУ.

"Мы свою борьбу не останавливаем. И, несмотря на то, что антикоррупционная система сейчас переживает смену руководителей, - сейчас это касается антикоррупционной прокуратуры, а в ближайшее время это будет касаться антикоррупционного бюро, - я считаю, что сама система сформирована, эффективна, институционально независима и готова к дальнейшим действиям", - подытожил Сытник.

Автор: Анастасія Потіха
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А чо, в нас 7 років йшли реформи, а не звіздьлж?
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09.12.2021 13:38 Ответить
Найближчий рік покаже, чи є незворотною антикорупційна реформа в Україні .-Таки да. Будем посмотреть. Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21.
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09.12.2021 13:39 Ответить
"Ми й надалі діятимемо не лише каральними методами, а й методами, які спрямовані на превенцію корупції, на виховання нульової толерантності до корупції в суспільстві", - запевнив Ситник.,

**який визнаний судом корупціонером
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09.12.2021 13:39 Ответить
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09.12.2021 13:41 Ответить
Україна вже 7 років знаходиться в першій 5 країн світу по витратам на антикорупційні органи відносно ВВП. Ну а по рівню корупції також в світових лідерах.
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09.12.2021 13:42 Ответить
борець з корупцією має виглядати як Фелікс Дзержинський, а не як вгодований син кондитера
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09.12.2021 13:59 Ответить
Артель напрасный труд ,а не НАБУ,САП и АКС.Это мое мнение.
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09.12.2021 14:02 Ответить
США закликали Україну обрати главу САП до кінця року, в ОП остановились на Коломойском, чтобы по приколу..
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09.12.2021 14:07 Ответить
Долго раскачивались, наконец то поплыли, но резиновая лодка испрела, счастливого плавания. Да шо нам, 7 лет плюсик год, человек на своем месте, смотришь и пора на пенсию со всеми выплатами.
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09.12.2021 14:09 Ответить
 
 