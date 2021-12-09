РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11183 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 226 54

Кабмин инициирует усиление ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, - Шмыгаль

Кабмин инициирует усиление ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, - Шмыгаль

Правительство предлагает усилить ответственность публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом заявил сегодня во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Шмыгаля.

"Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий", – отметил премьер.

По его словам, закон будет касаться именно политических деятелей.

"Уверен, что Верховная Рада поддержит такую ​​инициативу", – добавил он.

Также читайте: Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массивный ответ со стороны НАТО и Запада, - Вершбоу

За публичное отрицание агрессии и оккупации, а также попыток Российской Федерации легализовать и легитимизировать аннексию временно оккупированной территории Украины будут налагаться штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен, за повторное отрицание – от 34 до 51 тысячи гривен.

Субъектами правонарушений в этой статье являются "национальные и иностранные публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически важные лица

Кабмин инициирует усиление ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, - Шмыгаль 01

Автор: 

агрессия (1704) Кабмин (14025) россия (95381) Донбасс (26955) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Потрібен закон про колаборантів.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:46
+12
шо и Зелю того посодют!
показать весь комментарий
09.12.2021 13:47
+11
за цим законом тре було б посадити 90% з 73-квартальних дебілів.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібен закон про колаборантів.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:46 Ответить
і в цьому Законі поняття "колаборант" замінити на більш точне "********"
показать весь комментарий
09.12.2021 13:55 Ответить
узагальнюю правки до нового Закону:

1. Потрібен закон про колаборантів.
2. В цьому Законі поняття "колаборант" замінити на більш точне "********"

резолюція Хунти "Підтримати!"
показать весь комментарий
09.12.2021 14:15 Ответить
любитeль "русского мира" бiльш широкe - цe i путiнолюб i запeрeчувач нападу рашки на Украiну i хабарник i антимовник ...
показать весь комментарий
09.12.2021 15:47 Ответить
ну хоч щось
показать весь комментарий
09.12.2021 14:32 Ответить
через ВР не пройдет: 90% слуг урода + *опоблок та коломойско-вилкуловские попадут под єтот закон. Да и сам зеЛох фошорный, включая его шоблу с ермаком\татаровым и т.д. - тоже.
достаточно вспомнить: "расейская армия НЕ наступает, а стоит на границе - просто эту границу продвигает вперед!"(с)зеленский
показать весь комментарий
09.12.2021 15:51 Ответить
куда пропал кандидат наук ?
показать весь комментарий
09.12.2021 13:47 Ответить
Он стоит в очереди за Докторской
показать весь комментарий
09.12.2021 14:11 Ответить
шо и Зелю того посодют!
показать весь комментарий
09.12.2021 13:47 Ответить
Повинні. Воно казало шо потрібно ще розібратись хто там стріляє.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:54 Ответить
та й його "расейская армия НЕ наступает, а стоит на границе - просто эту границу продвигает вперед!"(с)зеленский
показать весь комментарий
09.12.2021 15:52 Ответить
"Кабмін ініціює посилення відповідальності публічних осіб за заперечення збройної агресії РФ проти України, - Шмигаль" - СриГаль вже 109ККУ має, вирішив ще "дозаправитись" цензурою? Ну осиновий кіл йому гарантовано.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:48 Ответить
зеленского таки пасодют.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:52 Ответить
Ленке треба починати сухарі сушити !!)))
показать весь комментарий
09.12.2021 13:56 Ответить
за цим законом тре було б посадити 90% з 73-квартальних дебілів.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:53 Ответить
Цікаво ,яким чином можливо посилити те ,чого нема ,тобто відповідальності !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2021 13:55 Ответить
О!
показать весь комментарий
09.12.2021 14:00 Ответить
чому ******** нічого не ініціює для іншої категорії публічних осіб - артистів та спортсменів?
Ці люди теж мають вплив на суспільство, виступають під прапором нашої країни, то за логікою вони ПОВИННІ мати читку громадянську позицію.
Але зроузміло, що у цьому випадку багато "артистів" с сумнозвісних серіялів гундосика, а також "православноударєньія" боксмайстри почнуть бекати про те, що "мистецтво та спорт по-за політикою"..
показать весь комментарий
09.12.2021 13:55 Ответить
Є ще затяті звіздоболи -журнаГлісти !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2021 13:57 Ответить
Эти законопроекты близнецы-братья закона об олигархах. И направлены против таких как Бутусов, ну и само собой Пороха.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:11 Ответить
Зажопники це заперечують.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:56 Ответить
як повітря потрібен Україні закон(дуже суворий)про колоборантів!!!!
показать весь комментарий
09.12.2021 13:57 Ответить
Як повітря Україні потрібна реальна українська державна влада !!! Без реальної державної влади жодні закони не працюють !!)))
показать весь комментарий
09.12.2021 14:01 Ответить
Моргенштен убежал из России и записал новый трек
показать весь комментарий
09.12.2021 13:58 Ответить
Кремлівські гниди почвають себе в Україні ,як в рідній хаті ,вільно та комфортно !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2021 13:59 Ответить
але вже не так вільно як при Порошенку.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:46 Ответить
Побалакали та й годі ! Ніхто нікого не буде садить!
показать весь комментарий
09.12.2021 14:01 Ответить
ППР !!!))
показать весь комментарий
09.12.2021 14:02 Ответить
Йшов 8-мий рік російсько-української війни .
показать весь комментарий
09.12.2021 14:03 Ответить
Давно пора не в фейсбучиках гнєвно асуждать, а звиздануло якесь мурло про "братовбивчу" війну - сплатило 170.000 штрафу.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:03 Ответить
Краще з обушком в уранову копальню чи гранкар"єр, за миску баланди !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2021 14:05 Ответить
Зеля, теперь за "ту сторону" будут давать лет десять...
показать весь комментарий
09.12.2021 14:04 Ответить
Зелі можна! Він "верховний головнокомандувач" !
показать весь комментарий
09.12.2021 14:20 Ответить
"закон стосуватиметься саме політичних діячів" пропоную внести правки в законопроект і додати ще журналістів та блогерів (пропагандистів). Шарія судити і подати в інтерпол в розшук. Бо ця наволоч на Цимбалюка заяву накатала в суд РФ за "разжиганіє нєнавісті к рускім".
показать весь комментарий
09.12.2021 14:09 Ответить
Так тоді судити будуть тільки журналістів. Почнуть з Бутусова.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:22 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 14:13 Ответить
"Кричали женщини:ура!И в воздух чепчики бросали!" !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2021 14:19 Ответить
Мертвечука на осину? Шуфрича? Всю опзж?😳
показать весь комментарий
09.12.2021 14:26 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 14:32 Ответить
Кабмин инициирует усиление ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. -Очередное кукареканье Шмыгаля. Коломойский: на Донбассе внутренний конфликт, а российские войска «выполняют там интернациональный долг». Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами . "Агент КГБ (Рабинович) по кличке "Жолудь",судимый на 14 лет, а теперь популярный политик в Украине". Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР"."Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву". Рабинович надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" . Фашисты по Рабиновичу-украинцы. Рабинович надеется освободить Украину от украинцев.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:33 Ответить
Лена Бондаренко напрягла свои губищи...
показать весь комментарий
09.12.2021 14:51 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 16:39 Ответить
Надобно и тех, кто торгует, штрафовать.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:52 Ответить
а як на рахунок зачинити кордон, перервати транспортне сполучення, припинити бізнеси, дипломатичні стосунки і таке інше, оголосити війну в кінці кінців? а то якось "ви не розуміете, це інше"
показать весь комментарий
09.12.2021 14:52 Ответить
А использование военной авиации для перевозки всякой сРани для приватных пьянок на госдаче считается "отрицанием войны с паРашей"? Это преступное разбазаривание денег и использование служебного положения грозит Зеленскому, его чиновникам, армейским послушным шестёркам, отдавшим военный вертолёт для личного использования во время войны , тюремным сроком на долгие годы?
показать весь комментарий
09.12.2021 14:55 Ответить
Да с этим опоздали почти на 8 лет...
показать весь комментарий
09.12.2021 14:55 Ответить
А як же мамай і всяка проросійська наволоч як ; медвечук ,ківа ,кузьмін ,рабінович ,бужанський ,мураєв,новінський та інша шваль чи мають вони право бути в ВР і бути мерами міст.
показать весь комментарий
09.12.2021 15:37 Ответить
Закон нужен!Про коллаборант!
рано или поздно он будет!
показать весь комментарий
09.12.2021 16:08 Ответить
Після висловлювань так званих "публічних" хмирів негативу проти держави - вони автоматично повинні ставати непублічними. Адмінвідповідальності за їхні висловлювання замінити на кримінальну відповідальність з великими термінами відбування покарання.
показать весь комментарий
09.12.2021 16:12 Ответить
И что значит каких-то жалких 17 килогривен для каломойского, медведчука или любого депутана опэзэжиста???? А вот если будут от 1 млн до 3 млн вечно зеленых, то тогда некоторые из них задумаются, прежде чем нести свою хрень с голубых экранов. Разумеется, при повторном случае- срок от 2 до 5, без права выхода по УДО.))
показать весь комментарий
09.12.2021 16:27 Ответить
Рф агрессор, априори! Однако, искоренение и преследование инакомыслия, по мнению г.Шмыгаля, это не цензура и не диктатура! ...Его наратив понятен - больше всего о свободе кричат надсмотрщики рабов! Еще от А. Пушкина известно-(с) "...Зачем стадам дары свободы? Их должно резать, или стричь! В наследством ж им из рода в роды-ярмо с гремучкою и бичь..." Запреты книг, творчества неугодных авторов, глоссарии...И это демократия 21 века в реализицации "Зе!" и его апологетов...
показать весь комментарий
09.12.2021 16:28 Ответить
Можеш розслабитись, це повідомлення з його телеграму було видалено. Мабудь Шмигаль трохи забув, що він не на Цензорі.
показать весь комментарий
09.12.2021 17:31 Ответить
Що то значить " в якому висловлюється будь-яке письмове заперечення дій Росії " ? І чому таке незначне "покарання " ? Джерело:
показать весь комментарий
09.12.2021 20:08 Ответить
 
 