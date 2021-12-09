Кабмин инициирует усиление ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, - Шмыгаль
Правительство предлагает усилить ответственность публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России против Украины.
Об этом заявил сегодня во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Шмыгаля.
"Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий", – отметил премьер.
По его словам, закон будет касаться именно политических деятелей.
"Уверен, что Верховная Рада поддержит такую инициативу", – добавил он.
За публичное отрицание агрессии и оккупации, а также попыток Российской Федерации легализовать и легитимизировать аннексию временно оккупированной территории Украины будут налагаться штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен, за повторное отрицание – от 34 до 51 тысячи гривен.
Субъектами правонарушений в этой статье являются "национальные и иностранные публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически важные лица
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1. Потрібен закон про колаборантів.
2. В цьому Законі поняття "колаборант" замінити на більш точне "********"
резолюція Хунти "Підтримати!"
достаточно вспомнить: "расейская армия НЕ наступает, а стоит на границе - просто эту границу продвигает вперед!"(с)зеленский
Ці люди теж мають вплив на суспільство, виступають під прапором нашої країни, то за логікою вони ПОВИННІ мати читку громадянську позицію.
Але зроузміло, що у цьому випадку багато "артистів" с сумнозвісних серіялів гундосика, а також "православноударєньія" боксмайстри почнуть бекати про те, що "мистецтво та спорт по-за політикою"..
рано или поздно он будет!