Кабмин инициирует усиление ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, - Шмыгаль

Правительство предлагает усилить ответственность публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом заявил сегодня во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Шмыгаля.

"Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий", – отметил премьер.

По его словам, закон будет касаться именно политических деятелей.

"Уверен, что Верховная Рада поддержит такую ​​инициативу", – добавил он.

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За публичное отрицание агрессии и оккупации, а также попыток Российской Федерации легализовать и легитимизировать аннексию временно оккупированной территории Украины будут налагаться штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен, за повторное отрицание – от 34 до 51 тысячи гривен.

Субъектами правонарушений в этой статье являются "национальные и иностранные публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически важные лица