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Косарский спиртзавод не могут приватизировать, поскольку 50% емкостей заняты арестованным спиртом, - Национальная электронная биржа

Косарский спиртзавод не могут приватизировать, поскольку 50% емкостей заняты арестованным спиртом, - Национальная электронная биржа

В конкурсе на приватизацию Косарского спиртзавода победила "Агрофирма имени Горького", но компания не может подписать договор о покупке актива, так как уже после завершения торгов выяснилось, что половина емкостей на предприятии заняты арестованным в 2012 году спиртом.

Об этом 8 декабря в своем Facebook сообщила управляющий партнер Национальной электронной биржи  Евгения Божко.

"В результате того, что за объект сражалось восемь участников, цена лота выросла с 49 млн грн без НДС до 162 млн грн без НДС, или 194,4 млн грн с НДС. И это на сегодня рекордная цена продажи спиртзавода за весь период приватизации ГП "Укрспирт" (предыдущий максимум цены составил 108 млн грн без НДС). Более того, сопровождая клиента в процессе аукциона, мы видели, что он выигрывал на пределе своего экономического интереса к этому объекту и цена, которая сформировалась в результате торгов, значительно выше выгодной цены приобретения подобного актива. Для сравнения: построить новый и современный спиртзавод можно за $4–5 млн", – написала она.

По словам Божко, эти торги могли бы стать еще одним примером успешной приватизации.

"Но, к сожалению, по факту победы выяснилась информация про арестованный спирт с 2012 года, который занимает 50% емкостей для хранения производимой продукции. И что это обстоятельство не позволит выйти на максимальную мощность и компенсировать покупателю существенные инвестрасходы по покупке и модернизации завода. Нам кажется, что ситуация вполне рабочая, к сожалению, форс-мажоры могут происходить и такое встречается, несмотря на открытость ФГИ по предоставлению документов по объектам, создание ВКД (виртуальная комната данных по объектам приватизации. – "ГОРДОН") для этого. Факт ареста спирта не остановил нашего клиента в желании купить актив по предложенной цене. Мы в официальной и неофициальной плоскости эскалировали проблему всем должным лицам ФГИ, ГП "ProZorro.Продажи", ГП "Укрспирт", которые в интересах бюджета, бесспорно, должны быть заинтересованы в решении данной проблемы. Но, к глубокому сожалению, путей выхода из данного коллапса пока не найдено", – подчеркнула руководитель компании.

В итоге госбюджет не может получить почти 200 млн грн из-за того, что завод не в состоянии вывезти с объекта 300 тыс. литров спирта, заявила она.

"ГП "Укрспирт" говорит о том, что им некуда вывезти этот спирт, Фонд не может вносить изменения в типовой договор и внести обязательство по вывозу спирта. И в итоге мы имеем абсурдную ситуацию – самый дорогой спиртзавод в системе подвис непонятно на какой промежуток времени, клиент не может вступить в права и начать производство, государство не может получить деньги в бюджет и снять с себя обязательства по содержанию этого завода. При этом решение лежит на поверхности – вывоз 300 тыс. литров спирта ради наполнения бюджета на 200 млн. Но у нас есть другая, положительная практика по решению проблемных ситуаций и мы выражаем надежду, что к вопросу подключатся все государственные структуры, участники процесса приватизации и решение по месту вывоза арестованного спирта будет найдено в самое ближайшее время", – написала Божко.

Национальная электронная биржа направила по этому поводу запрос главам комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом.

"Мы верим, что это позволит решить для добросовестного победителя прозрачного аукциона данную проблему, к которой он совсем не имеет отношения", – резюмировала Евгения Божко.

Автор: 

приватизация (1043) спирт (260)


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Топ комментарии
+4
Надо помочь. Срочно пишем заявы. Вот "коза": Заявление - Прошу выдать во временное пользование со склада вещдоков бутыль самогона.
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09.12.2021 14:02
+2
Да я тебя...
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09.12.2021 14:14
+1
Та вилийте його на землю.
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09.12.2021 14:01
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Та вилийте його на землю.
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09.12.2021 14:01 Ответить
Ні, це буде забруднення довкілля, ліпше влити в себе.
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09.12.2021 14:06 Ответить
Використати як добавку в паливо.
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09.12.2021 14:10 Ответить
Да я тебя...
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09.12.2021 14:14 Ответить
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09.12.2021 14:17 Ответить
Пьянству - бой! Бл*дству - герл!
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09.12.2021 14:19 Ответить
Надо помочь. Срочно пишем заявы. Вот "коза": Заявление - Прошу выдать во временное пользование со склада вещдоков бутыль самогона.
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09.12.2021 14:02 Ответить
Та він вже випарився звідтіля, чи вже вода замість спирту.
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09.12.2021 14:05 Ответить
Это гениально.
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09.12.2021 14:10 Ответить
Да раздайте людям.
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09.12.2021 14:18 Ответить
Витя не успел вывезти, вот там радости было бы, а так и не нам, и не им. Не порядок, нынешние теперь на коксе, не увязочка вышла.
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09.12.2021 14:20 Ответить
так тихенько відкачайте...скажете випаровувалося! фізика і хімія вам в поміч
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09.12.2021 14:25 Ответить
Сказати пацанам, вони за ніч вивезуть.
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09.12.2021 14:59 Ответить
И в чем проблема? Купили завод "как есть".
Значит всё, что находится на территории - принадлежит ему. Покупателя не должно волновать, что предыдущий хозяин не забрал свои вещи.
Иначе, завтра окажется, что и цистерны не его, и электроподстанция тоже, а рельсы уже проданы металлоломщикам, осталось только вывезти.
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09.12.2021 15:06 Ответить
Рекетири з державними "корочками" коло заводу в Косарях давно вертілися - хотіли "відкатів" за торгівлю поза межами Черкащини І обмежували торгівлю і штовхали на виготовлення "фальсифікату" Однак "холодний Яр" впирався як міг!
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09.12.2021 15:22 Ответить
"Агрофірма імені Горького"

Що за назва?
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09.12.2021 15:31 Ответить
Ясен-красен - аграрии пьют горькую.
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09.12.2021 16:12 Ответить
Мертверчука оказываться арестовать и посадить надолго нельзя, а спирт можно.
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09.12.2021 15:34 Ответить
 
 