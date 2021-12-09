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Франция и Германия хотят как можно скорее организовать встречу Нормандского формата на уровне глав МИД

Франция и Германия хотят как можно скорее организовать встречу Нормандского формата на уровне глав МИД

Франция и Германия стремятся как можно скорее организовать "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявили на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ле Дриан подчеркнул, что в Париже и Берлине хотят как можно скорее организовать встречу Нормандского формата на уровне глав МИД.

"Известно, что нужно делать. Теперь нужна политическая воля сделать это, и эту политическую волю можно выразить очень четко во время "нормандской" встречи", - сказал он.

Анналена Бербок отметила, что важно продолжать дипломатическую работу на основе Минских договоренностей и повторила, что Россия "заплатит серьезную политическую цену и особенно экономическую в случае нового посягательства на суверенитет Украины".

Жан-Ив Ле Дриан добавил, что приветствует переговоры между лидерами США и РФ, подчеркнув, что каналы диалога могут помочь начать деэскалацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД России заявили, что не против подключения США к Нормандскому формату

Напомним, Россия в ноябре отклонила предложенные Францией и Германией даты министерской встречи в нормандском формате. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил это распланированным графиком и тем, что Россия не получила ответа на свои предложения по итоговому документу такой потенциальной встречи, которые передали 29 октября. По его словам, речь идет о трехстраничном документе.

Впоследствии, 17 ноября, Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИД РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и её подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажаются.

Автор: 

Германия (6930) Франция (3497) нормандская четверка (1596) Ле Дриан (88) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+2
Украине нужно на этой встрече заявить, что Украине не нужен больше Донбасс. Пусть РФ им подавится!
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09.12.2021 14:18
+2
"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите", - сказала Квин, имея в виду саммит в поддержку демократии.

"Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она .

вовку поставят сначала раком за корупцию а потом может позвонит ему Байден ? Так я понимаю ?
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09.12.2021 14:18
+2
Дві старі європейські шльондри хочуть продовжувати ганяти мило по та тазіку...
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09.12.2021 14:22
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Украине нужно на этой встрече заявить, что Украине не нужен больше Донбасс. Пусть РФ им подавится!
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09.12.2021 14:18 Ответить
Вот и я так говорю.Как не крути не будет у нас нормальной жизни с ними.Любые выборы,любой референдум,будет не на пользу Украины,но на пользу Кацапстана.
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09.12.2021 14:42 Ответить
"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите", - сказала Квин, имея в виду саммит в поддержку демократии.

"Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она .

вовку поставят сначала раком за корупцию а потом может позвонит ему Байден ? Так я понимаю ?
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09.12.2021 14:18 Ответить
почему только вовку??? вся власть Украины - это коррупционеры!
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09.12.2021 14:20 Ответить
а вы подождите список сегодня и почитайте последние новости за 2 дня - БЕ с миллиардами по суду, ЗЕ с прессмарафоном в хоромах главного по ВЭЛЫКОМУ КРАДИВНЫЦТЦУ, Ермак на ДНЮХЕ в резиденции преза с людьми рашистского бизнеса и гостями от БЕ... В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПО ГОЛОДОМОРУ!!!
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09.12.2021 14:27 Ответить
все органы коррупционеры!
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09.12.2021 14:20 Ответить
у нас есть один главный орган в стране - он раньше по пианине лупил, а теперь владельцу это органа по-этому органу вся страна
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09.12.2021 14:29 Ответить
Пусть РФ забирает Донбасс, а Запад берет Украину в ЕС!
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09.12.2021 14:18 Ответить
Дві старі європейські шльондри хочуть продовжувати ганяти мило по та тазіку...
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09.12.2021 14:22 Ответить
А повинні воювати за Україну, замість України?
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09.12.2021 14:38 Ответить
Вот теперь можно звонить Вовочке. Некоторые политики возмущены, почему Хорватию, Прибалтику и т.д. взяли в Нато, а нас нет. Там нечего делить, а мы большая страна, всем хватит.
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09.12.2021 14:25 Ответить
"Відомо, що потрібно робити."- і що ...і як....
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09.12.2021 14:27 Ответить
Новый глава МИД Германии Анналена Бербок большая не поклонница рюсских Северных Потопов сожрет Лаврова не подавившись...
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09.12.2021 14:37 Ответить
Мавзолейные говноеды ...а знаете почему дохлый Ссср не победил Гитлера?
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09.12.2021 14:40 Ответить
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09.12.2021 14:43 Ответить
Хотят организовать?
Мы "За"!
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09.12.2021 15:11 Ответить
 
 