Франция и Германия хотят как можно скорее организовать встречу Нормандского формата на уровне глав МИД
Франция и Германия стремятся как можно скорее организовать "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявили на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Ле Дриан подчеркнул, что в Париже и Берлине хотят как можно скорее организовать встречу Нормандского формата на уровне глав МИД.
"Известно, что нужно делать. Теперь нужна политическая воля сделать это, и эту политическую волю можно выразить очень четко во время "нормандской" встречи", - сказал он.
Анналена Бербок отметила, что важно продолжать дипломатическую работу на основе Минских договоренностей и повторила, что Россия "заплатит серьезную политическую цену и особенно экономическую в случае нового посягательства на суверенитет Украины".
Жан-Ив Ле Дриан добавил, что приветствует переговоры между лидерами США и РФ, подчеркнув, что каналы диалога могут помочь начать деэскалацию.
Напомним, Россия в ноябре отклонила предложенные Францией и Германией даты министерской встречи в нормандском формате. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил это распланированным графиком и тем, что Россия не получила ответа на свои предложения по итоговому документу такой потенциальной встречи, которые передали 29 октября. По его словам, речь идет о трехстраничном документе.
Впоследствии, 17 ноября, Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
В МИД РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и её подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажаются.
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"Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она .
вовку поставят сначала раком за корупцию а потом может позвонит ему Байден ? Так я понимаю ?
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