Кабмин утвердил соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях с Венгрией
Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и научных степенях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее соглашение было подписано 22 июля 2021 года в Киеве.
Благодаря этому соглашению, украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными и научными документами.
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Наверно Кабмин не в курсе таких ньюансов - т к чиновников постоянно меняют