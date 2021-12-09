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Кабмин утвердил соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях с Венгрией

Кабмин утвердил соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях с Венгрией

Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и научных степенях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее соглашение было подписано 22 июля 2021 года в Киеве.

Благодаря этому соглашению, украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными и научными документами.

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Автор: 

Венгрия (1933) Кабмин (14025) образование (2264)


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Теперь Кива еще обдолбантом наук и в Венгрии будет?
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09.12.2021 14:21 Ответить
Чтобы скорее уж и специалисты выехали.
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09.12.2021 14:43 Ответить
Кстати, рассказали мне , что у раши есть договора с ЕС, что пенсию кацапам платят прямо в ЕС, а Украина ничего не подписала по этому поводу.

Наверно Кабмин не в курсе таких ньюансов - т к чиновников постоянно меняют
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09.12.2021 15:12 Ответить
 
 