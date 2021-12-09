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Новости Борьба с коррупцией
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Возвращение в Украину активов окружения Януковича возможно только при независимости антикоррупционных органов, - посол Швейцарии Вильд

Возвращение в Украину активов окружения Януковича возможно только при независимости антикоррупционных органов, - посол Швейцарии Вильд

Продвижение в процессе возвращения в Украину активов, украденных окружением Виктора Януковича и замороженных в ряде стран ЕС, возможно только при отсутствии политического влияния на украинские антикоррупционные органы, заявляет посол Швейцарии в Украине Клод Вильд.

Выступая в четверг в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", посвященной Международному дню борьбы с коррупцией, посол отметил, что антикоррупционное законодательство и реформы Украины в сфере борьбы с коррупцией являются предпосылкой для возвращения активов, выведенных из Украины окружением Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, после Революции Достоинства несколько стран, включая Швейцарию, заморозили активы, которые, как подозревается, были украдены окружением Януковича.

"Целью замораживания активов было представление Украине времени для расследования предикатных преступлений: для того, чтобы доказать, что деньги действительно являются источником коррупционных действий и чтобы на национальном уровне были приняты решения, согласно которым эти средства считались бы украденными у государства. Таким образом, суды в странах, которые заморозили эти активы, смогли подтвердить уголовное происхождение этих активов, и это важно было для возвращения средств в Украину", - рассказал посол.

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Он отметил: "С 2014 года Украина работает над возращением этих украденных активов. Возвращение их в Украину очень важно и с точки зрения социально-экономического развития, и с точки зрения уголовной юстиции".

При этом Вильд подчеркнул: "С 2014 года Украина в этом достигла прогресса, хотя иногда продвижение было медленнее, чем надеялись".

"Вместе с тем продвижение в деле возвращения активов возможно, только если антикоррупционные институты в Украине являются независимыми, если на них нет партийного влияния и если они имеют мощные полномочия для борьбы с коррупцией", - заявил Вильд.

В этом контексте он обратил внимание, что конкурс по избранию руководителя САП очень важен для повышения доверия к САП и ко всей архитектуре антикоррупционных органов.

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Как сообщалось, семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Януковича и его окружения в стране. Посольство Швейцарии в Украине ранее сообщило, что с тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении.

Автор: 

коррупция (8556) Швейцария (612) Янукович Виктор (30785) арест имущества (298)


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Топ комментарии
+7
Верещучка:

"Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден."
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09.12.2021 14:10
+7
Хочу, щоб вона звалила до своїх, Яника та пуйла.
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09.12.2021 14:20
+3
то есть не возможно
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09.12.2021 14:08
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то есть не возможно
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09.12.2021 14:08 Ответить
Це правильно . Наша суддівська мафія - ще ті врєдітєлі .
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09.12.2021 14:10 Ответить
Верещучка:

"Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден."
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09.12.2021 14:10 Ответить
Її чоловік керував захопленням сбу Альфою "будинку профспілок" під час Майдану.
Що ви від неї ще хочете?
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09.12.2021 14:18 Ответить
Хочу, щоб вона звалила до своїх, Яника та пуйла.
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09.12.2021 14:20 Ответить
Шведи правильно оцінюють обстановку всередині нашої країни
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09.12.2021 14:13 Ответить
і шведи теж - але цей раз Посол Швейцарії..
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09.12.2021 14:24 Ответить
Бач, навіть Швейцарії !
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09.12.2021 16:37 Ответить
а шо, - таки вывести из Украины повторно, но в другом направлении, средства проффесора разве помешает независимость антикор-органов?...
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09.12.2021 14:14 Ответить
тобто ніколи-
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09.12.2021 14:16 Ответить
Цій владі не можна довіряти. Бо кине все на відмивання грошей через Велике крадівництво- на побудову доріг для кацапських танків. Бо для ЗСУ паливо ще не закупали в цьому році. Навіть переможці серпневих тендерів відмовились від виконання.
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09.12.2021 14:17 Ответить
Золотий унітаз теж віддадуть?
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09.12.2021 14:20 Ответить
та таких унітазів в Україні .....
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09.12.2021 14:21 Ответить
Мер Черніглва і колишній вождь тітушок, Атрошенко йому другий золотий батон подарує
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09.12.2021 14:44 Ответить
вітаймо сьогодні наших не корупційних держиморд - у них сьогодні профсвято - Міжнародний День боротьби із Корупціею.....
а Зєшавкам Посол чітко все дав посил....
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09.12.2021 14:20 Ответить
пока у власти зеленский, то он будет саботировать все возвращения и охранять деньги своего друга януковича
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09.12.2021 15:00 Ответить
В 2010 году на 60 летии дважды не судимого.. квартал 95 развлекался по полному тарифу...
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09.12.2021 15:19 Ответить
Не только в Швейцарских банках бабло лежит краденное Сашой Стоматологом и его братаном Курченко..эти 2 мудака зачистили Казначейство Украины под НОЛЬ...
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09.12.2021 15:00 Ответить
Ахахах)))венедиктовой в США дали звизды за Порошенко
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09.12.2021 15:01 Ответить
Фишка тут в другом...весной 2014 года международные финансовые институты типа МВФ,банк **** и Всемирный банк уведомили Арсения Яценюка :вы не платежеспособны...на счету Казначейства 107 000 гривен...или Дефолт или кредит...

Что сделал Яценюк вы догадались....спас финасовую систему Украины от дефолта ...Спасибо польскому реформатору Лешеку Бальцеровичу...Сейчас бы сидели в таком дерьме...
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09.12.2021 15:09 Ответить
Тепер ЗЕлені будуть вимагати віддати Золото Полуботка.
Заробити вони все одно не можуть, тільки красти й підвищувати побори
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09.12.2021 15:19 Ответить
можете начинать тратить,ничего не бойтесь
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09.12.2021 15:25 Ответить
нихера не вернут значит
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09.12.2021 15:26 Ответить
Это уже хамство. Похоже у них свои планы на эти деньги.
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09.12.2021 15:32 Ответить
А разве их еще не растащили?
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09.12.2021 15:50 Ответить
Прав посол конечно. Но конечно этого не будет. И посол это кстати знает. Проблема у нас---и мы это знаем. Но нихера не делаем. Круг замкнулся.
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26.05.2022 06:26 Ответить
 
 