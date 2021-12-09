Возвращение в Украину активов окружения Януковича возможно только при независимости антикоррупционных органов, - посол Швейцарии Вильд

Продвижение в процессе возвращения в Украину активов, украденных окружением Виктора Януковича и замороженных в ряде стран ЕС, возможно только при отсутствии политического влияния на украинские антикоррупционные органы, заявляет посол Швейцарии в Украине Клод Вильд.

Выступая в четверг в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", посвященной Международному дню борьбы с коррупцией, посол отметил, что антикоррупционное законодательство и реформы Украины в сфере борьбы с коррупцией являются предпосылкой для возвращения активов, выведенных из Украины окружением Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, после Революции Достоинства несколько стран, включая Швейцарию, заморозили активы, которые, как подозревается, были украдены окружением Януковича.

"Целью замораживания активов было представление Украине времени для расследования предикатных преступлений: для того, чтобы доказать, что деньги действительно являются источником коррупционных действий и чтобы на национальном уровне были приняты решения, согласно которым эти средства считались бы украденными у государства. Таким образом, суды в странах, которые заморозили эти активы, смогли подтвердить уголовное происхождение этих активов, и это важно было для возвращения средств в Украину", - рассказал посол.

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Он отметил: "С 2014 года Украина работает над возращением этих украденных активов. Возвращение их в Украину очень важно и с точки зрения социально-экономического развития, и с точки зрения уголовной юстиции".

При этом Вильд подчеркнул: "С 2014 года Украина в этом достигла прогресса, хотя иногда продвижение было медленнее, чем надеялись".

"Вместе с тем продвижение в деле возвращения активов возможно, только если антикоррупционные институты в Украине являются независимыми, если на них нет партийного влияния и если они имеют мощные полномочия для борьбы с коррупцией", - заявил Вильд.

В этом контексте он обратил внимание, что конкурс по избранию руководителя САП очень важен для повышения доверия к САП и ко всей архитектуре антикоррупционных органов.

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Как сообщалось, семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Януковича и его окружения в стране. Посольство Швейцарии в Украине ранее сообщило, что с тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении.