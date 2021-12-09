РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11346 посетителей онлайн
Новости Война
990 8

Правительство выделило 15,8 млн грн единовременной помощи семьям участников АТО, погибшим или получившим инвалидность

Правительство выделило 15,8 млн грн единовременной помощи семьям участников АТО, погибшим или получившим инвалидность

Кабинет Министров Украины выделил 15 млн 829 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей пяти погибших военнослужащих и 18 военнослужащих, получивших инвалидность в ходе участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Тем, кто получил I группу инвалидности, будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно самое современное оружие, чтобы не дать России даже надежды атаковать нас, – Порошенко

Автор: 

Кабмин (14025) помощь (7765) военнослужащие (6102) Антитеррористическая операция (18284) потери (4371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це аж 2000 гривні можут за людину заплатити.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:27 Ответить
А почему Бене миллиардами выделяют,а воинам и их семьям,в войну,фигню какую то...
показать весь комментарий
09.12.2021 14:35 Ответить
Это конечно лучше чем Ничего! Но вот Коломойше простили 4.5 лярда.......Вот как то так....Сцуки Зелёные ублюдки.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:37 Ответить


По 10 000$ каждому. Дураков ищите?
показать весь комментарий
09.12.2021 14:47 Ответить
15 млн 829 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей пяти погибших военнослужащих и 18 военнослужащих

Мало что понял: кто эти 5 погибших и 18 получивших инвалидность и почему не все ???
показать весь комментарий
09.12.2021 14:48 Ответить
и 21 миллион потратят на на *главную елку* Украины...........................нет слов
показать весь комментарий
09.12.2021 15:17 Ответить
Коломойше выделили 4 лярда, на распил за ковидников - 8 лярдов, "сонэчкам" - 15 лямов. "Сонэчки", вы за это голосовали?
показать весь комментарий
09.12.2021 17:32 Ответить
 
 