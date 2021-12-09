Правительство выделило 15,8 млн грн единовременной помощи семьям участников АТО, погибшим или получившим инвалидность
Кабинет Министров Украины выделил 15 млн 829 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей пяти погибших военнослужащих и 18 военнослужащих, получивших инвалидность в ходе участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.
Тем, кто получил I группу инвалидности, будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.
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По 10 000$ каждому. Дураков ищите?
Мало что понял: кто эти 5 погибших и 18 получивших инвалидность и почему не все ???