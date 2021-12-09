Разговор Зеленского и Байдена запланирован сегодня на 19:30 по киевскому времени, - Никифоров

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского коллеги Джозефа Байдена ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени.

Об этом написал в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, по разговору с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения. Перед тем, напомню, еще будет участие президента Украины в онлайн-саммите за демократию", - отметил он.

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