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Разговор Зеленского и Байдена запланирован сегодня на 19:30 по киевскому времени, - Никифоров

Разговор Зеленского и Байдена запланирован сегодня на 19:30 по киевскому времени, - Никифоров

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского коллеги Джозефа Байдена ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени.

Об этом написал в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, по разговору с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения. Перед тем, напомню, еще будет участие президента Украины в онлайн-саммите за демократию", - отметил он.

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Разговор Зеленского и Байдена запланирован сегодня на 19:30 по киевскому времени, - Никифоров 01

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20239) США (26439) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+18
Плохой день для Байдена. Говорить с идиотом - то еще наказание.
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09.12.2021 14:31
+15
зеля вже всі дирки підмиває та зубі чистить- а ермак йому парочку памперсів приготував-
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09.12.2021 14:28
+12
шо там пресовать? Бубочке чуть более чем пох.
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09.12.2021 14:28
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Два дристуняки!
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09.12.2021 21:29 Ответить
22.00 Я весь обеспокоенный. Байдин не званит. Кловун грустный.
Позвони мне, позвони (песня). Солист - Дерьмак...
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09.12.2021 22:00 Ответить
Тишина только на Цензоре. Все СМИ уже опубликовали новости о полуторачасовой беседе Байдена и Зеленского.
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09.12.2021 22:19 Ответить
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