Разговор Зеленского и Байдена запланирован сегодня на 19:30 по киевскому времени, - Никифоров
Разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского коллеги Джозефа Байдена ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени.
Об этом написал в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги, по разговору с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения. Перед тем, напомню, еще будет участие президента Украины в онлайн-саммите за демократию", - отметил он.
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