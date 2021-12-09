Неназначение руководителя САП до конца года будет фактически означать победу коррупции в Украине, - глава НАПК Новиков

В НАПК уверены в назначении нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до конца 2021 года. В случае если этого не произойдет, это будет означать победу коррупции в стране.

Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новикову на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Неназначение руководителя САП – часть коррупционной стратегии, потому что руководитель САП является ключевым в обеспечении того, что президент обещал в своей программе, обещали парламент и правительство", - сказал Новиков.

"Поскольку у конкурсной комиссии есть представители от генерального прокурора - международные эксперты, есть представители от парламента, который обещал избирателям победу над коррупцией, то мы уверены в НАПК, что до конца этого года антикоррупционный прокурор будет назначен. Все ветви власти обещали это украинскому обществу", - добавил он.

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"Неназначение антикоррупционного прокурора фактически будет означать... победу коррупции в Украине", - резюмировал глава НАПК.