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Неназначение руководителя САП до конца года будет фактически означать победу коррупции в Украине, - глава НАПК Новиков

Неназначение руководителя САП до конца года будет фактически означать победу коррупции в Украине, - глава НАПК Новиков

В НАПК уверены в назначении нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до конца 2021 года. В случае если этого не произойдет, это будет означать победу коррупции в стране.

Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новикову на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Неназначение руководителя САП – часть коррупционной стратегии, потому что руководитель САП является ключевым в обеспечении того, что президент обещал в своей программе, обещали парламент и правительство", - сказал Новиков.

"Поскольку у конкурсной комиссии есть представители от генерального прокурора - международные эксперты, есть представители от парламента, который обещал избирателям победу над коррупцией, то мы уверены в НАПК, что до конца этого года антикоррупционный прокурор будет назначен. Все ветви власти обещали это украинскому обществу", - добавил он.

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"Неназначение антикоррупционного прокурора фактически будет означать... победу коррупции в Украине", - резюмировал глава НАПК.

Автор: 

коррупция (8556) САП (2059) НАПК (1220) Новиков Александр (70)


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Топ комментарии
+7
Ой, а кто это говорит?! Чувак, который не нашёл ничего предосудительного в оффшорах Зеленского и Баканова?!
Дяденька, Вы или трусы наденьте или крестик снимите!
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09.12.2021 14:51
+6
В данный момент её нельзя победить , разве что возглавить .
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09.12.2021 14:46
+6
Победить коррупцию в Украине? Лучший анекдот года.
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09.12.2021 15:17
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Правила форума Совет форумчан
В данный момент её нельзя победить , разве что возглавить .
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09.12.2021 14:46 Ответить
Пахан и возглавил.
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09.12.2021 15:24 Ответить
Я никак не пойму, найдите Мураева, так есть у нас внешнее управление или нет?
Если нет, то организуйте, желательно Израилем, тогда и реформы быстро произойдут, и врагов из жопоблока на столбах развесят, и территория Украины значительно увеличится...
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09.12.2021 14:49 Ответить
Ой, а кто это говорит?! Чувак, который не нашёл ничего предосудительного в оффшорах Зеленского и Баканова?!
Дяденька, Вы или трусы наденьте или крестик снимите!
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09.12.2021 14:51 Ответить
А вы про какое-то НАТО, тут сплошное ворье при власти!
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09.12.2021 15:06 Ответить
Боюся що легко передбачити буде призначено чи ні. Всі зацікавлені сторони в цьому питанні одностайні)
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09.12.2021 15:16 Ответить
Победить коррупцию в Украине? Лучший анекдот года.
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09.12.2021 15:17 Ответить
В ЕС сравнили коррупцию в Украине с эпидемией коронавируса.
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09.12.2021 15:20 Ответить
не перемагала, не перемагала, а то раптом раз - і перемогла!
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09.12.2021 15:19 Ответить
Шо Воно мэлэ? Даже не прочел его бред. Вот это факт, так факт.
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09.12.2021 15:20 Ответить
Вас типа Антикоррупционеров столько нашпокали с бешенным финансированием. а толку НОЛЬ! Саботаж...И живете вы уже не хуже чем Коррупционеры судя по авто, маеткам. ресторанам. бутикам и курортам где отдыхаете.....
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09.12.2021 15:24 Ответить
Голобородьки везде...,во всех дырках и затычках...,как говорил когда то Андоей Пионковский,в Сссре власть принадлежала "троечникам",сейчас власть захвачена "двоечниками" покупавшими дипломы о высшем образовании в подземных переходах Метро... и на стоянках Такси...
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09.12.2021 15:25 Ответить
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09.12.2021 15:30 Ответить
А где же наш ВАВАН с его обещаниями, или (как говорят) обещаного три года ждут?
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09.12.2021 15:53 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWG5VC9kG59V5oHtlTZzVUUIWfyx-9f966ejZmkWL_8H1ianBxu81zbrNgD9s_X0zvrbxWd0ASnXEOfcCGtecXBgIpOx0owysjV4DUT4-r_Hvtm2sWcYXK1U92vW1BvDRE&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7308804105812299?__cft__[0]=AZWG5VC9kG59V5oHtlTZzVUUIWfyx-9f966ejZmkWL_8H1ianBxu81zbrNgD9s_X0zvrbxWd0ASnXEOfcCGtecXBgIpOx0owysjV4DUT4-r_Hvtm2sWcYXK1U92vW1BvDRE&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Временная поверенная США в Украине Кристина Квин призывает Киев избрать руководителя САП до конца года. https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWG5VC9kG59V5oHtlTZzVUUIWfyx-9f966ejZmkWL_8H1ianBxu81zbrNgD9s_X0zvrbxWd0ASnXEOfcCGtecXBgIpOx0owysjV4DUT4-r_Hvtm2sWcYXK1U92vW1BvDRE&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський полностью поддерживает этот призыв. Поэтому члены комиссии по выбору руководителя САП Елена Бусол, Евгений Соболь и Андрей Гуджал, которые отобраны по квоте власти, регулярно срывают отбор.

Ну, что сказать? Лицемерие, тупость и цинизм в одном флаконе стали отличительной чертой нашей власти. Браво, Владимир Александрович!
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09.12.2021 18:04 Ответить
 
 