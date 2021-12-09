Неназначение руководителя САП до конца года будет фактически означать победу коррупции в Украине, - глава НАПК Новиков
В НАПК уверены в назначении нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до конца 2021 года. В случае если этого не произойдет, это будет означать победу коррупции в стране.
Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новикову на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Неназначение руководителя САП – часть коррупционной стратегии, потому что руководитель САП является ключевым в обеспечении того, что президент обещал в своей программе, обещали парламент и правительство", - сказал Новиков.
"Поскольку у конкурсной комиссии есть представители от генерального прокурора - международные эксперты, есть представители от парламента, который обещал избирателям победу над коррупцией, то мы уверены в НАПК, что до конца этого года антикоррупционный прокурор будет назначен. Все ветви власти обещали это украинскому обществу", - добавил он.
"Неназначение антикоррупционного прокурора фактически будет означать... победу коррупции в Украине", - резюмировал глава НАПК.
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Временная поверенная США в Украине Кристина Квин призывает Киев избрать руководителя САП до конца года. https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWG5VC9kG59V5oHtlTZzVUUIWfyx-9f966ejZmkWL_8H1ianBxu81zbrNgD9s_X0zvrbxWd0ASnXEOfcCGtecXBgIpOx0owysjV4DUT4-r_Hvtm2sWcYXK1U92vW1BvDRE&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський полностью поддерживает этот призыв. Поэтому члены комиссии по выбору руководителя САП Елена Бусол, Евгений Соболь и Андрей Гуджал, которые отобраны по квоте власти, регулярно срывают отбор.
Ну, что сказать? Лицемерие, тупость и цинизм в одном флаконе стали отличительной чертой нашей власти. Браво, Владимир Александрович!