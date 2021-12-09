РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11320 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 244 12

Все усилия ЕС сфокусированы на предотвращении любых действий РФ против Украины. Если это произойдет - обсудим конкретные меры, - Стано

Все усилия ЕС сфокусированы на предотвращении любых действий РФ против Украины. Если это произойдет - обсудим конкретные меры, - Стано

Европейский Союз сфокусирован на том, как предотвратить возможное посягательство России на территорию Украины, и только в случае, если это произойдет, ЕС будет применять возможные санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в четверг в Брюсселе представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Все наши усилия в настоящий момент сфокусированы на том, чтобы предотвратить возможность того, чтобы это случилось – мы не хотим видеть, как Россия предпримет такого рода действия против Украины. Наш фокус – на предотвращении любых действий, предотвращении посягательства на территориальную целостность Украины. Если это случится – мы тогда обсудим детально, какие конкретно меры могут быть предприняты", - пояснил он текущую ситуацию.

При этом Стано не стал рассуждать на тему, какими конкретно могут быть санкции, которые могут быть использованы Европейским союзом в случае вторжения России в Украину.

"Это – часть продолжающейся дискуссии. Государства-члены дадут оценку ситуации на заседании Совета по вопросам внешних дел в понедельник. Я не хочу предварять это обсуждение", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС призывает Россию отменить указ Путина о товарах из ОРДЛО: "Противоречит целям минских соглашений"

Автор: 

Евросоюз (17067) Стано Петер (92)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Якщо Гітлер нападе на Польщу, то ми почухаємо дупу...
показать весь комментарий
09.12.2021 15:19
+3
Давайте будем честными . За Nord Stream что-то сжалось ?
показать весь комментарий
09.12.2021 15:12
+3
США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
и ******** с ес туда же-когда нападет ***** тогда подумаем...*****ц
показать весь комментарий
09.12.2021 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте будем честными . За Nord Stream что-то сжалось ?
показать весь комментарий
09.12.2021 15:12 Ответить
"обговорив" ... це як на кухні обговорюють сусідські чвари і з тим же результатом.
отак у Зе все "говорили-балакали, сіли і заплакали"
показать весь комментарий
09.12.2021 15:14 Ответить
Общение лидеров мира начинает напоминать гулаг под названием Газпром , куда всех лидеров загнали .
А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заведут
показать весь комментарий
09.12.2021 15:15 Ответить
Якщо Гітлер нападе на Польщу, то ми почухаємо дупу...
показать весь комментарий
09.12.2021 15:19 Ответить
США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
и ******** с ес туда же-когда нападет ***** тогда подумаем...*****ц
показать весь комментарий
09.12.2021 15:41 Ответить
" ...запобігання зазіханню на територіальну цілісність України. Якщо це станеться - ми тоді обговоримо детально, яких конкретно заходів може бути вжито" .
Зазіхання на територіальну цілісність, це означає, що вже вдерлися на територію країни. І от тоді ці ... почнуть обговорювати, яким же пальчиком Путіну погрожувати.
Поки наша армія не стане достатньою для відбиття всіляких загроз, то над нами весить дамоклів меч московського улуса. А для того щоб армія стала сильною і достатньою, треба припинити всі "рейтингові" проекти, типу "великого будівництва тощо, і всі сили кинути на збільшення чисельності армії до необхідних 300-330 тис. воїнів, оснащенні її бойовою технікою і озброєнням і навчити ******** методам ведення війни.
Якщо цього не буде, не буде України.
показать весь комментарий
09.12.2021 16:06 Ответить
если только произойдет?! а что уже разве это не произошло?! Крым отнят московитами силой. московией развязана война на Донбассе, длящаяся уже 8 лет
показать весь комментарий
09.12.2021 16:33 Ответить
З обісранми трусами, знімемо штані!
показать весь комментарий
09.12.2021 16:49 Ответить
Пока уроды будут обговаривать , могут погибнуть тысячи . Тоже самое с военной помощью, как раша нападёт вот тогда и поможем. Гаранты по Будапешта, один из гарантия напал на Украину, мы же не зовём вас за нас воевать , но помочь в обороне вы обещали. Если небо и подходы с моря Украины будут закрыты , то на суше разберёмся , мало не покажется.
показать весь комментарий
09.12.2021 17:23 Ответить
Як вже ос...........ів цей "стурбований" триндьож!
показать весь комментарий
09.12.2021 17:30 Ответить
Всё, война отменяется! Танцуют все!
показать весь комментарий
09.12.2021 18:54 Ответить
Європейський Союз сфокусований на тому, як запобігти можливому посяганню Росії на територію України, і лише в разі, якщо це станеться, ЄС вирішуватиме щодо можливих санкцій. СЛІПЦІ ІЗ ЄС.-це сталося ще у 2014 році ,а вони до сьогодні ті ж самі соплі жують ,що й 2014 році
показать весь комментарий
09.12.2021 19:56 Ответить
 
 