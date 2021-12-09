Все усилия ЕС сфокусированы на предотвращении любых действий РФ против Украины. Если это произойдет - обсудим конкретные меры, - Стано
Европейский Союз сфокусирован на том, как предотвратить возможное посягательство России на территорию Украины, и только в случае, если это произойдет, ЕС будет применять возможные санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в четверг в Брюсселе представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.
"Все наши усилия в настоящий момент сфокусированы на том, чтобы предотвратить возможность того, чтобы это случилось – мы не хотим видеть, как Россия предпримет такого рода действия против Украины. Наш фокус – на предотвращении любых действий, предотвращении посягательства на территориальную целостность Украины. Если это случится – мы тогда обсудим детально, какие конкретно меры могут быть предприняты", - пояснил он текущую ситуацию.
При этом Стано не стал рассуждать на тему, какими конкретно могут быть санкции, которые могут быть использованы Европейским союзом в случае вторжения России в Украину.
"Это – часть продолжающейся дискуссии. Государства-члены дадут оценку ситуации на заседании Совета по вопросам внешних дел в понедельник. Я не хочу предварять это обсуждение", - подчеркнул он.
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отак у Зе все "говорили-балакали, сіли і заплакали"
А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заведут
есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
и ******** с ес туда же-когда нападет ***** тогда подумаем...*****ц
Зазіхання на територіальну цілісність, це означає, що вже вдерлися на територію країни. І от тоді ці ... почнуть обговорювати, яким же пальчиком Путіну погрожувати.
Поки наша армія не стане достатньою для відбиття всіляких загроз, то над нами весить дамоклів меч московського улуса. А для того щоб армія стала сильною і достатньою, треба припинити всі "рейтингові" проекти, типу "великого будівництва тощо, і всі сили кинути на збільшення чисельності армії до необхідних 300-330 тис. воїнів, оснащенні її бойовою технікою і озброєнням і навчити ******** методам ведення війни.
Якщо цього не буде, не буде України.