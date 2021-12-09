Все усилия ЕС сфокусированы на предотвращении любых действий РФ против Украины. Если это произойдет - обсудим конкретные меры, - Стано

Европейский Союз сфокусирован на том, как предотвратить возможное посягательство России на территорию Украины, и только в случае, если это произойдет, ЕС будет применять возможные санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в четверг в Брюсселе представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Все наши усилия в настоящий момент сфокусированы на том, чтобы предотвратить возможность того, чтобы это случилось – мы не хотим видеть, как Россия предпримет такого рода действия против Украины. Наш фокус – на предотвращении любых действий, предотвращении посягательства на территориальную целостность Украины. Если это случится – мы тогда обсудим детально, какие конкретно меры могут быть предприняты", - пояснил он текущую ситуацию.

При этом Стано не стал рассуждать на тему, какими конкретно могут быть санкции, которые могут быть использованы Европейским союзом в случае вторжения России в Украину.

"Это – часть продолжающейся дискуссии. Государства-члены дадут оценку ситуации на заседании Совета по вопросам внешних дел в понедельник. Я не хочу предварять это обсуждение", - подчеркнул он.

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