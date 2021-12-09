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Суд арестовал на 2 месяца водителя грузовика, повлекшего смертельное ДТП под Черниговом

Суд арестовал на 2 месяца водителя грузовика, повлекшего смертельное ДТП под Черниговом

Новозаводской районный суд Чернигова на 2 месяца отправил под стражу водителя грузовика, которого обвиняют в ДТП с 13 погибшими под Черниговом.

Такое решение принял 9 декабря судья Владимир Павлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Взять под стражу водителя просила прокуратура.

На суде водитель сказал, что не считает себя виновным в аварии. По его словам, грузовик начал тормозить, а дальше он ничего не помнит.

Водитель – уроженец Черниговского района и ему 44 года. По версии полиции, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Водителю инкриминируется статья "нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек". Наказание за это – до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, что 7 декабря около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыли в обоих направлениях. Полиция перенаправила транспортные потоки на объездной путь через Городню и Сновск. Нормальное функционирование трассы было возобновлено вчера в 19:45 после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.

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арест (10454) ДТП (7671) суд (25080) Черниговщина (1485)


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И вроде число жертв больше чем при нарушениях Зайцевой и Харьковского, а все же жаль мужика. Столько жизней сломал и теперь ему с этим жить. Любая оплошность и невнимательность на дороге, может привести к непоправимым последствиям.
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09.12.2021 16:18 Ответить
цена смертям 14 погибшим и семерым покалеченым людям, искалеченых судеб семей целых.... цена вопроса наказания одного придурка до 10 лет... одного животного ....печально всё это....жизнь ничего не стоит...и каждый из нас выходит и з дома куда. не знает что вернётся домой ещё . и что это последний день в его жизни и больше ничего и никого не будет,что это конец всему.....((
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09.12.2021 17:02 Ответить
Стрелочник.
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09.12.2021 17:37 Ответить
чепушило долбаное...Выжила, *****...Чтобы так прицеп занесло - нужно резко и сильно жать на тормоз...Прощелкало е*алом - наверное с телефоном трахалося...Когда увидел, что идет в лоб - резко нажал на тормоз...Вот прицеп и занесло...
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09.12.2021 19:07 Ответить
 
 