Суд арестовал на 2 месяца водителя грузовика, повлекшего смертельное ДТП под Черниговом

Новозаводской районный суд Чернигова на 2 месяца отправил под стражу водителя грузовика, которого обвиняют в ДТП с 13 погибшими под Черниговом.

Такое решение принял 9 декабря судья Владимир Павлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Взять под стражу водителя просила прокуратура.

На суде водитель сказал, что не считает себя виновным в аварии. По его словам, грузовик начал тормозить, а дальше он ничего не помнит.

Водитель – уроженец Черниговского района и ему 44 года. По версии полиции, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Водителю инкриминируется статья "нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек". Наказание за это – до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, что 7 декабря около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыли в обоих направлениях. Полиция перенаправила транспортные потоки на объездной путь через Городню и Сновск. Нормальное функционирование трассы было возобновлено вчера в 19:45 после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.