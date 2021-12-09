РФ планирует установить над Украиной полный контроль, и предотвратить это можно только укреплением обороноспособности, - Билецкий

Путин постепенно получает желаемое, в том числе и в вопросе Украины – РФ собирается полностью установить геополитический, военный и политический контроль над страной. А предотвратить это можно только путем наращивания собственной обороноспособности и принятием на вооружение новейших военных технологий.

Об этом во время эфира на "Ток-Шоу №1 Василия Голованова" заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, благодаря обсуждению возможной даты наступления на Украину Кремль заверил, что против "Северного потока-2" не будут введены дополнительные санкции, а США будут помогать Украине решать вопрос "Минской карты".

"Я думаю, что на самом деле, не дай Бог, как мы в 2014, или как Грузия в 2008, все же останемся в военном плане один на один с врагом. Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним – фанатичным развитием сектора безопасности". Если говорить о конкретных шагах, которые власти должны были делать сейчас, но этого не происходит, это вопрос полноценного развития территориальной обороны, это вопрос украинских Военно-Воздушных Сил, которым должен был быть отдан приоритет, но за 8 лет не закуплена ни одна боевая машина для Военно-воздушных сил Украины", - заявил Билецкий.

Читайте также: Слова Зеленского о любви к Украине - дешевый треп, - Билецкий на акции "Остановим капитуляцию" под ОПУ. ВИДЕО

Как отметил политик, Украина должна не только развивать турецкий ВПК за счет закупки "Байрактара", а в первую очередь заниматься развитием отечественной промышленности. Билецкий также упомянул патронный завод, который до сих пор в Украине не появился. Попытку властей построить такой завод с помощью фирмы из Канады он назвал "типовой профанацией с лыжными инструкторами".

"Развитие собственного ВПК – это то, что нужно делать срочно. Это значительно лучше, чем думать, или ожидать любой помощи, которая безусловно является позитивом, но это приятное дополнение. Решать свои проблемы взрослые должны сами", - подытожил лидер Нацкорпуса.