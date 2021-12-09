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Новости Война
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РФ планирует установить над Украиной полный контроль, и предотвратить это можно только укреплением обороноспособности, - Билецкий

РФ планирует установить над Украиной полный контроль, и предотвратить это можно только укреплением обороноспособности, - Билецкий

Путин постепенно получает желаемое, в том числе и в вопросе Украины – РФ собирается полностью установить геополитический, военный и политический контроль над страной. А предотвратить это можно только путем наращивания собственной обороноспособности и принятием на вооружение новейших военных технологий.

Об этом во время эфира на "Ток-Шоу №1 Василия Голованова" заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, благодаря обсуждению возможной даты наступления на Украину Кремль заверил, что против "Северного потока-2" не будут введены дополнительные санкции, а США будут помогать Украине решать вопрос "Минской карты".

"Я думаю, что на самом деле, не дай Бог, как мы в 2014, или как Грузия в 2008, все же останемся в военном плане один на один с врагом. Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним – фанатичным развитием сектора безопасности". Если говорить о конкретных шагах, которые власти должны были делать сейчас, но этого не происходит, это вопрос полноценного развития территориальной обороны, это вопрос украинских Военно-Воздушных Сил, которым должен был быть отдан приоритет, но за 8 лет не закуплена ни одна боевая машина для Военно-воздушных сил Украины", - заявил Билецкий.

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Как отметил политик, Украина должна не только развивать турецкий ВПК за счет закупки "Байрактара", а в первую очередь заниматься развитием отечественной промышленности. Билецкий также упомянул патронный завод, который до сих пор в Украине не появился. Попытку властей построить такой завод с помощью фирмы из Канады он назвал "типовой профанацией с лыжными инструкторами".

"Развитие собственного ВПК – это то, что нужно делать срочно. Это значительно лучше, чем думать, или ожидать любой помощи, которая безусловно является позитивом, но это приятное дополнение. Решать свои проблемы взрослые должны сами", - подытожил лидер Нацкорпуса.

Автор: 

оборона (5199) Билецкий Андрей (239) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+20
А хто Вам, пане Білецький заважає два з половиною роки це зробити? Що знову "барига" десь маякнув у мізках? Ви і нацсуки добилися, "бариги" немає і зміцнення армії немає, і зарплати військоих впали і нормальні офіцери і контрактики пішли. То можливо Ви особисто помилилися і не маєте морального права, щось вже пропонувати?
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09.12.2021 16:33
+17
Это то чмо, которое помогло поставить зеленое чмо на Банковую?
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09.12.2021 16:33
+16
и ни слова про гос.измену на высшем уровне
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09.12.2021 16:24
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Правила форума Совет форумчан
о! этот чел, который обещал защищать "Золотое"?
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09.12.2021 16:23 Ответить
и ни слова про гос.измену на высшем уровне
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09.12.2021 16:24 Ответить
Путин и его гопники в Кремлядске подумали-- что ДУМАЮТ С НИМИ СДЕЛАТЬ УКРАИНА И УКРАИНЦЫ И НАРОД УКРАИНЫ....такое что и в кошмарном сне не приснится... Путин бы поинтерсовался бы у Эрдогана по истории-- что делали с турками казаки помогавшие Суворову брать Азов, Святославск, Измаил... просто голыми руками и ногами с ятаганом в зубах залазили на крепостные стены и молча вжиг вжиг и отрезали оним ударом головы...а уже потом типа русска армия наступала.... когда все были вырезаны во сне и пикнуть никто не успевал... ни охрана, ни артеллерийские гнезда-расчеты ...
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09.12.2021 17:37 Ответить
в першу чергу, Андруха, не треба гавкати на Гетьмана !
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09.12.2021 17:46 Ответить
"у меня нет времени думать стратегически!"(с) зеленский

деребан и выделение новых десятков млрд.грн на дороги, по которым пойдуит расейские танки.. отмывание денег в офшорах - вот главные задачи, стоящие перед зеленским на этот момент..
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09.12.2021 16:24 Ответить
Білецький завжди говори справу!
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09.12.2021 16:25 Ответить
...каже справу !
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09.12.2021 16:26 Ответить
Гугл-перекладач глючить, чи що?
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09.12.2021 17:44 Ответить
РОБІТЬ АТОМНУ БОМБУ! ТИХЕНЬКО! ДРУГОГО ШЛЯХУ НЕМАЄ! А І НАЧЕ БУДУТЬ ВЕСТИ ШАНТАЖ ПОСТІЙНО!
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09.12.2021 17:26 Ответить
робити ЯО тихенько це як?
коли дьЄрмак спить не скрипіти напильником ?
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09.12.2021 17:48 Ответить
Коли людина "скрипить напільніком" одночасно на двох аккаунтах ("нульових") пан "Алекс Мишкевич" - це як розуміть? Когось "підозрюєш в падлючості" а сам тим самим займаєшся - ЦЕ як розуміть? "Вісти напрацьовуєш" щоб в критичний момент "спрацювать" як Нєвзоров у фільмі "Наші"? Ти ВЖЕ ПРОЧИТАНИЙ!!!
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09.12.2021 18:53 Ответить
Авакян Рюкзакович висунув мегафон-бєлєцкого. А де ти, "патріот " був 2,5 роки???? Де твої плюшові поростяка ( зелені жабки)???? Продажний ментяра!!!!!!
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09.12.2021 16:25 Ответить
"Трудно стало работать - столько развелось идиотов, говорящих правильные слова." (с)
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09.12.2021 16:26 Ответить
Это то чмо, которое помогло поставить зеленое чмо на Банковую?
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09.12.2021 16:33 Ответить
А хто Вам, пане Білецький заважає два з половиною роки це зробити? Що знову "барига" десь маякнув у мізках? Ви і нацсуки добилися, "бариги" немає і зміцнення армії немає, і зарплати військоих впали і нормальні офіцери і контрактики пішли. То можливо Ви особисто помилилися і не маєте морального права, щось вже пропонувати?
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09.12.2021 16:33 Ответить
Оглянувся монах ,коли пів члена в ср...ці!Порох про це 7 років каже.А ти валило його,.....Прозрів???
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09.12.2021 16:33 Ответить
РФ має в повному складі піти нахрєн,тобто починаючи з керівництва та закінчуючи неадекватною бидло-масою...
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09.12.2021 16:37 Ответить
Свободу народам московской империи-орды!!!
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09.12.2021 16:46 Ответить
Киев -Русь!
Москва - Орда!
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09.12.2021 16:38 Ответить
Болт им (свинособакам) !!!
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09.12.2021 16:46 Ответить
Білецький і сам є тим чиїми руками Кремль провадить в Україні свою діяльність!
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09.12.2021 16:49 Ответить
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1468877848987504640 5 ч



В мене для вас Різдв'яні подарунки 1. ТКГ може сьогодні розглянути український документ про повернення до режиму "тиші"






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09.12.2021 16:51 Ответить
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09.12.2021 17:01 Ответить
Какая турма апосранаму ссарю мардвы, Сява обисчаит содрать с иго шкуру живьем уместе с иго кабаихами и крываногими по дороге у Гаагу.
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09.12.2021 17:41 Ответить
А де ж твоя босота з рожевими свинками?
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09.12.2021 17:01 Ответить
Чому в статті Білецького називають "політиком"?! Забагато честі для провокатора і балабола. Вся його "політика" звелася до розколу зародку націоналістичного руху. Свої "зо срібреників", я переконаний, він за це отримав. Але, як бачимо, за 2,5 роки гроші скінчились і, тиць-гриць!, Білецький знову "політик"...
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09.12.2021 17:06 Ответить
Это тот предводитель титушни? Да, знаем.
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09.12.2021 17:08 Ответить
Не забывайте обо Мне! Я Билецкий!......А где же мочилово Кротов с Банковой???
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09.12.2021 17:08 Ответить
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09.12.2021 17:09 Ответить
Плохо апжареный бурят, не парядок.
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09.12.2021 17:42 Ответить
Ну шо, дотанцовался руССкий негр на танке? Захотелось тебе украинской земли, шашлычёк?
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09.12.2021 18:55 Ответить
Где же теперь харчуется шобла типа патриота Билецкого???
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09.12.2021 17:09 Ответить
Белецкий, ты объясни, зачем параше сейчас в открытую наступать, когда *ОПа нашпигована их агентами, как собака блохами? И, кстати, ты за них тоже топил в 2019-м. Так ты тоже блоха?
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09.12.2021 17:10 Ответить
Аха, именно поэтому Аваков с Билецким протянули беларуского кгб-иста и российского неонациста С.Коротких (он же Малюта, Боцман) сначала в Азов, потом в нацгвардию, руководство полицией. А теперь в руководство охраной стратегических обьектов!
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09.12.2021 17:10 Ответить
и украинское гражданство московскому фашику на блюде с голубой каемочкой, дают .. теперь коротких уже украинский фашист ..
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09.12.2021 18:58 Ответить
Ясно.
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09.12.2021 17:11 Ответить
​Украина должна ставить ультиматум Западу - или они берут Украину в НАТО, или Украина возвращает Ядерный статус. и откажется на этот раз от него только на членство в НАТО! Теперь обмана не пройдет на фальшивую бумажку меморандум, которой все подтерли жопу!
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09.12.2021 17:16 Ответить
В окно еще можешь это крикнуть. И все прям испугались нас и сразу все сделали. Зелей уже подтерся Байден - Нельзя без Украины про Украину.
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09.12.2021 17:27 Ответить
Dmitry Sviridon: Необходимо, если о чём-то рассуждаешь, понимать в этом. Вы себе представляете, что такое "возвратить" этот самый статус?
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09.12.2021 21:15 Ответить
Слушал стариков - физиков ядерщиков, которые создавали ядерное оружие для всего СССР, они говорят, что если им поставят задачу, то они за пол года вернут ядерный статус Украине!
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09.12.2021 21:39 Ответить
Старики-физики либо обманываются сами, либо абсолютно не в курсе дела. То-то Иран уже много лет всё обогащает уран, а до бомбы всё далеко. Нужны огромные средства, неимоверная секретность, заводы для обогащения, тончайшие контрольные приборы, сборочные предприятия и многое другое. Да, ещё кадры. При современном состоянии экономики Украины и раздрая в обществе возвращение ядерного оружия невозможно.
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11.12.2021 18:55 Ответить
Какие новаторские прописные истины!Какие ноу-хау от виднейшего деятеля современности?Насиловать ЛГБТ?Збиг з ордою случайный?
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09.12.2021 17:18 Ответить
"но за 8 лет не закуплена ни одна боевая машина для Военно-воздушных сил Украины"
Идийот, оно хоть понимает что такое закупка самолетов для ПС ЗСУ?
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09.12.2021 17:18 Ответить
Нужно раздать оружие всем гражданам Украины!
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09.12.2021 17:22 Ответить
И что после этого? Все побегут воевать на востоке?
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09.12.2021 17:29 Ответить
Спасибо, Капитан Очевидность!
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09.12.2021 17:22 Ответить
В Крыму были и вертолеты и базы и военные!!!! Было все!!!!
Россиянам не нужна кровавая война в Украине!!! Им нужно пообещать ватникам газ по 5, Медвечук ,Кива и прочие все подготовят!!!! И без войны!!!! Совсем нет патриотизма среди гражданских!!! А после пресс марафона - вообще неприятно !!! Или Президент Украины ПРЕЗИДЕНТ!!!!
Или Бутусов - это не ЦензорНет ,а ШустерНет!
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09.12.2021 17:23 Ответить
В Киеве уже по 5 с лишним и это не предел.
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09.12.2021 17:30 Ответить
У касабів....зліпнеться
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09.12.2021 17:44 Ответить
Ще живі осики в українських селах, на яких вішали фашистських поліцаїв у 45-му та живі люди похилого віку, які перемогли нацистів. Під націками починає підгоряти. І годі матюкатися на "ординській" мові, використовуйте українську!
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09.12.2021 18:19 Ответить
Якби він, сучий сабаковсткий син , зайшов сюди, і хоча би дізнався, що народ про нього думає..
Так ні же, ТРИ місяці не заглядував!
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09.12.2021 18:37 Ответить
Білецький є одним з тих, хто привів оцю зрадницьку владу. І не покаявся. Ніякої довіри!
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09.12.2021 21:18 Ответить
 
 