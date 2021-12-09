РФ планирует установить над Украиной полный контроль, и предотвратить это можно только укреплением обороноспособности, - Билецкий
Путин постепенно получает желаемое, в том числе и в вопросе Украины – РФ собирается полностью установить геополитический, военный и политический контроль над страной. А предотвратить это можно только путем наращивания собственной обороноспособности и принятием на вооружение новейших военных технологий.
Об этом во время эфира на "Ток-Шоу №1 Василия Голованова" заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, благодаря обсуждению возможной даты наступления на Украину Кремль заверил, что против "Северного потока-2" не будут введены дополнительные санкции, а США будут помогать Украине решать вопрос "Минской карты".
"Я думаю, что на самом деле, не дай Бог, как мы в 2014, или как Грузия в 2008, все же останемся в военном плане один на один с врагом. Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним – фанатичным развитием сектора безопасности". Если говорить о конкретных шагах, которые власти должны были делать сейчас, но этого не происходит, это вопрос полноценного развития территориальной обороны, это вопрос украинских Военно-Воздушных Сил, которым должен был быть отдан приоритет, но за 8 лет не закуплена ни одна боевая машина для Военно-воздушных сил Украины", - заявил Билецкий.
Как отметил политик, Украина должна не только развивать турецкий ВПК за счет закупки "Байрактара", а в первую очередь заниматься развитием отечественной промышленности. Билецкий также упомянул патронный завод, который до сих пор в Украине не появился. Попытку властей построить такой завод с помощью фирмы из Канады он назвал "типовой профанацией с лыжными инструкторами".
"Развитие собственного ВПК – это то, что нужно делать срочно. Это значительно лучше, чем думать, или ожидать любой помощи, которая безусловно является позитивом, но это приятное дополнение. Решать свои проблемы взрослые должны сами", - подытожил лидер Нацкорпуса.
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деребан и выделение новых десятков млрд.грн на дороги, по которым пойдуит расейские танки.. отмывание денег в офшорах - вот главные задачи, стоящие перед зеленским на этот момент..
коли дьЄрмак спить не скрипіти напильником ?
Москва - Орда!
@newstop_us
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В мене для вас Різдв'яні подарунки 1. ТКГ може сьогодні розглянути український документ про повернення до режиму "тиші"
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Идийот, оно хоть понимает что такое закупка самолетов для ПС ЗСУ?
Россиянам не нужна кровавая война в Украине!!! Им нужно пообещать ватникам газ по 5, Медвечук ,Кива и прочие все подготовят!!!! И без войны!!!! Совсем нет патриотизма среди гражданских!!! А после пресс марафона - вообще неприятно !!! Или Президент Украины ПРЕЗИДЕНТ!!!!
Или Бутусов - это не ЦензорНет ,а ШустерНет!
Так ні же, ТРИ місяці не заглядував!